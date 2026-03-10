México

“¿Qué vestido me pongo?”: La pregunta que acompañó a Pati Chapoy antes de salir al aire bajo amenaza de cárcel

La conductora de Ventaneando reveló detalles inéditos de cuando fue demandada por Televisa

Guardar
La titular de ‘Ventaneando’ no
La titular de ‘Ventaneando’ no fue la única celebridad de TV Azteca que se pronunció sobre el proceso legal contra Elektra. (Pati Chapoy / Facebook)

En el panorama del periodismo de espectáculos en México, pocos momentos han tenido el peso y la tensión del que enfrentó Pati Chapoy, la reconocida conductora de Ventaneando, cuando Televisa emprendió acciones legales en su contra hace varias décadas.

En una conversación reciente con Yordi Rosado, Chapoy compartió, con una mezcla de franqueza y humor, los detalles sobre cómo enfrentó uno de los episodios más difíciles de su trayectoria, marcado por la incertidumbre, la presión mediática y el temor de terminar en la cárcel.

Un conflicto que trasciende la pantalla

Durante la entrevista transmitida por el canal de Yordi Rosado, la periodista recordó el momento en que la disputa con Televisa escaló a niveles insospechados. La demanda, provocada por el uso de imágenes bajo el argumento de la crestomatía, llevó a Chapoy y a su equipo a vivir días de tensión.

“El pleito tenía que ver con la crestomatía. Es una forma jurídica donde puedes, a través de un minuto, hacer una crítica o comentario. Yo lo único que hacía era, en lugar de un minuto, treinta segundos”, explicó Pati Chapoy.

Pati Chapoy en su juventud(X:
Pati Chapoy en su juventud(X: @Miguel_Blasberg)

La situación se tornó crítica cuando ejecutivos de TV Azteca le informaron que debía salir del edificio por una ruta alterna y en un vehículo distinto, ya que había instrucciones de evitar cualquier confrontación directa. “Me metieron a un coche, me taparon y así llegué a mi casa, pero yo todavía muy sorprendida”, relató la conductora.

El apoyo de TV Azteca y la reacción familiar

Mientras la presión legal aumentaba, Pati Chapoy recibió el respaldo inmediato de Ricardo Salinas y del grupo jurídico de la empresa.

Reconoció que desconocía la magnitud del problema hasta que escuchó directamente las advertencias: “No salgas de tu casa. Afuera hay patrullas, están unos helicópteros. No te muevas, ni te asomes hasta que yo te diga”, le ordenó Salinas.

La periodista describió esos momentos con serenidad.

El programa Ventaneando, pionero en
El programa Ventaneando, pionero en el periodismo de espectáculos en México, cumplió 30 años al aire. (Captura de pantalla)

“Más que miedo, soy una persona tremendamente práctica. Tenía que tomar soluciones”, comentó. Su principal preocupación fue proteger a su hijo menor y evitar que se viera afectado por el conflicto.

La incertidumbre y la presión de salir al aire

El relato avanza hacia el momento en que Pati Chapoy debía reaparecer ante las cámaras.

“Como mujer que soy, lo primero que dije: ¿Qué vestido me pongo? Me va a estar viendo todo mundo. Tiene que ser algo realmente discreto, porque eso también me va a calmar”, recordó sobre la elección de un vestido lila para esa emisión, en la que todo el país esperaba su declaración.

(VENTANEANDO/Captura de pantalla)
(VENTANEANDO/Captura de pantalla)

Antes de dirigirse a la oficina de Ricardo Salinas, la conductora enfrentó el dilema de cómo abordar públicamente la situación. Salinas fue directo:

“El procurador me pide que te meta dos días a la cárcel para calmar a Televisa. No lo voy a permitir ni ahora ni nunca”. La periodista optó por mostrar tranquilidad en pantalla, a pesar de que la tensión interna era máxima.

Detrás de cámaras: el impacto emocional

Al regresar a su casa tras el programa, Pati Chapoy recibió la inesperada reacción de su hijo: “Hubieras llorado, ma”. Ella reconoció que el impacto emocional llegó después, en la intimidad del camerino, donde las lágrimas finalmente afloraron.

“Cuando me estoy despintando, me di cuenta que tenía que hablar con mucha gente de lo mismo. Y eso agota”.

(Infobae México/Evelyn Bravo)
(Infobae México/Evelyn Bravo)

La situación legal se prolongó durante un año, tiempo en el que Chapoy tuvo que salir del país para someterse a un tratamiento de desintoxicación y cuidarse físicamente. “Incluso llegó un momento en que físicamente no me sentía bien”, relató la periodista sobre su paso por una clínica en Estados Unidos.

La sombra de la traición y el reencuentro inesperado

La conductora identificó como principal responsable de la demanda a Alberto Ciurana, quien años después trabajó en TV Azteca y falleció en la empresa. “Entendí que la maldad no tiene límites. Todo esto lo orquestó Alberto Ciurana”, aseguró Chapoy.

El reencuentro profesional entre ambos resultó inevitable, aunque no ofreció detalles sobre ese primer encuentro tras el conflicto.

La historia cerró con la reflexión sobre la exposición pública de los periodistas y la vulnerabilidad que se experimenta cuando el foco mediático se dirige hacia ellos.

Temas Relacionados

Pati ChapoyTV AztecaVentaneandoTelevisaDemandaCrestomatíaCárcelmexico-entretenimientomexico-noticiasYordi Rosado

Más Noticias

Santiago Giménez reaparece en los entrenamientos del AC Milan rumbo al Mundial 2026

El delantero mexicano volvió a trabajar con el grupo tras varios meses de recuperación por una lesión en el tobillo

Infobae

Carlota de limón y yogur: el postre saludable que conquista por su sabor y ayuda a mantener la figura

Una de las opciones más refrescantes y ligeras que solo requiere pocos ingredientes para su preparación

Carlota de limón y yogur:

América vs Mazatlán: precios de los boletos para ver el partido de la jornada 11 en el Ciudad de los Deportes

Las Águilas buscarán seguir enderezando su camino en el torneo y tratarán de sumar puntos importantes

América vs Mazatlán: precios de

Solo una mujer y dos hombres: esta es la terna definitiva para dirigir la Auditoría Superior de la Federación

La Comisión de Vigilancia aprobó los tres nombres por unanimidad este martes tras semanas de evaluaciones, entrevistas y especulaciones; ahora el pleno de la Cámara de Diputados tendrá la última palabra

Solo una mujer y dos

México se convierte en un atractivo económico para los inversionistas frente al caos de la guerra de Medio Oriente

El petróleo ha reportado un repunte en sus precios en las últimas semanas, causando pánico acerca del futuro de la inflación global y el crecimiento económico

México se convierte en un
MÁS NOTICIAS

NARCO

Abigael González, cuñado de El

Abigael González, cuñado de El Mencho y líder de Los Cuinis, negocia acuerdo con la Fiscalía de EEUU

Gobierno de Sheinbaum anuncia acciones para reforzar C5 en Culiacán y turismo en Mazatlán tras crisis de violencia

Decomiso de droga en costas de Acapulco pertenece a Cártel de Sinaloa, revela Harfuch

Delincuentes atacan con drones explosivos a policías en los límites de Jalisco y Zacatecas, hay una mujer herida

“Era improbable que se entregara”: Defensa justifica abatimiento de ‘El Mencho’, narra cómo fue persecución y captura del líder del CJNG

ENTRETENIMIENTO

“¿Qué vestido me pongo?”: La

“¿Qué vestido me pongo?”: La pregunta que acompañó a Pati Chapoy antes de de salir al aire bajo amenaza de cárcel

Tammy Parra llora tras visitar al mono Punch en Japón y la critican en redes: “Fuiste parte del show”

Édgar Vivar compara la Inteligencia Artificial en la actuación con la selección natural: “Sobreviven los aptos”

Pausan sucesión testamentaria de madre de Aislinn Derbez por irregularidades en reportes de su muerte, revela Ana María Alvarado

Joanna Vega-Biestro lamenta estar ‘grande y casada’ para salir con el hijo de Luis Miguel: “Está guapo”

DEPORTES

Santiago Giménez reaparece en los

Santiago Giménez reaparece en los entrenamientos del AC Milan rumbo al Mundial 2026

Isaac Del Toro toma el liderato de Tirreno-Adriático 2026 tras terminar segundo en la Etapa 2

América vs Mazatlán: precios de los boletos para ver el partido de la jornada 11 en el Ciudad de los Deportes

¿Jugará Cristiano Ronaldo contra México? Portugal revela fecha de la convocatoria de sus jugadores

David Medrano reporta que Javier Aguirre convocaría a Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana ante Portugal