“¿Qué vestido me pongo?”: La pregunta que acompañó a Pati Chapoy antes de salir al aire bajo amenaza de cárcel

La titular de ‘Ventaneando’ no fue la única celebridad de TV Azteca que se pronunció sobre el proceso legal contra Elektra. (Pati Chapoy / Facebook)

En el panorama del periodismo de espectáculos en México, pocos momentos han tenido el peso y la tensión del que enfrentó Pati Chapoy, la reconocida conductora de Ventaneando, cuando Televisa emprendió acciones legales en su contra hace varias décadas.

En una conversación reciente con Yordi Rosado, Chapoy compartió, con una mezcla de franqueza y humor, los detalles sobre cómo enfrentó uno de los episodios más difíciles de su trayectoria, marcado por la incertidumbre, la presión mediática y el temor de terminar en la cárcel.

Un conflicto que trasciende la pantalla

Durante la entrevista transmitida por el canal de Yordi Rosado, la periodista recordó el momento en que la disputa con Televisa escaló a niveles insospechados. La demanda, provocada por el uso de imágenes bajo el argumento de la crestomatía, llevó a Chapoy y a su equipo a vivir días de tensión.

“El pleito tenía que ver con la crestomatía. Es una forma jurídica donde puedes, a través de un minuto, hacer una crítica o comentario. Yo lo único que hacía era, en lugar de un minuto, treinta segundos”, explicó Pati Chapoy.

Pati Chapoy en su juventud(X: @Miguel_Blasberg)

La situación se tornó crítica cuando ejecutivos de TV Azteca le informaron que debía salir del edificio por una ruta alterna y en un vehículo distinto, ya que había instrucciones de evitar cualquier confrontación directa. “Me metieron a un coche, me taparon y así llegué a mi casa, pero yo todavía muy sorprendida”, relató la conductora.

El apoyo de TV Azteca y la reacción familiar

Mientras la presión legal aumentaba, Pati Chapoy recibió el respaldo inmediato de Ricardo Salinas y del grupo jurídico de la empresa.

Reconoció que desconocía la magnitud del problema hasta que escuchó directamente las advertencias: “No salgas de tu casa. Afuera hay patrullas, están unos helicópteros. No te muevas, ni te asomes hasta que yo te diga”, le ordenó Salinas.

La periodista describió esos momentos con serenidad.

El programa Ventaneando, pionero en el periodismo de espectáculos en México, cumplió 30 años al aire. (Captura de pantalla)

“Más que miedo, soy una persona tremendamente práctica. Tenía que tomar soluciones”, comentó. Su principal preocupación fue proteger a su hijo menor y evitar que se viera afectado por el conflicto.

La incertidumbre y la presión de salir al aire

El relato avanza hacia el momento en que Pati Chapoy debía reaparecer ante las cámaras.

“Como mujer que soy, lo primero que dije: ¿Qué vestido me pongo? Me va a estar viendo todo mundo. Tiene que ser algo realmente discreto, porque eso también me va a calmar”, recordó sobre la elección de un vestido lila para esa emisión, en la que todo el país esperaba su declaración.

(VENTANEANDO/Captura de pantalla)

Antes de dirigirse a la oficina de Ricardo Salinas, la conductora enfrentó el dilema de cómo abordar públicamente la situación. Salinas fue directo:

“El procurador me pide que te meta dos días a la cárcel para calmar a Televisa. No lo voy a permitir ni ahora ni nunca”. La periodista optó por mostrar tranquilidad en pantalla, a pesar de que la tensión interna era máxima.

Detrás de cámaras: el impacto emocional

Al regresar a su casa tras el programa, Pati Chapoy recibió la inesperada reacción de su hijo: “Hubieras llorado, ma”. Ella reconoció que el impacto emocional llegó después, en la intimidad del camerino, donde las lágrimas finalmente afloraron.

“Cuando me estoy despintando, me di cuenta que tenía que hablar con mucha gente de lo mismo. Y eso agota”.

(Infobae México/Evelyn Bravo)

La situación legal se prolongó durante un año, tiempo en el que Chapoy tuvo que salir del país para someterse a un tratamiento de desintoxicación y cuidarse físicamente. “Incluso llegó un momento en que físicamente no me sentía bien”, relató la periodista sobre su paso por una clínica en Estados Unidos.

La sombra de la traición y el reencuentro inesperado

La conductora identificó como principal responsable de la demanda a Alberto Ciurana, quien años después trabajó en TV Azteca y falleció en la empresa. “Entendí que la maldad no tiene límites. Todo esto lo orquestó Alberto Ciurana”, aseguró Chapoy.

El reencuentro profesional entre ambos resultó inevitable, aunque no ofreció detalles sobre ese primer encuentro tras el conflicto.

La historia cerró con la reflexión sobre la exposición pública de los periodistas y la vulnerabilidad que se experimenta cuando el foco mediático se dirige hacia ellos.