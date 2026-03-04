México

¿Televisa utilizó IA para el intro de su nueva telenovela? Esto desató el debate en redes

Usuarios cuestionan la producción de la cortinilla de entrada y señalan posibles recursos digitales en la secuencia inicial del melodrama

El debate sobre el intro
El debate sobre el intro de la nueva telenovela de Televisa se desata en redes sociales tras sospechas de inteligencia artificial. - VisualesIA

Las telenovelas han sido durante décadas uno de los principales medios de entretenimiento en México. El melodrama conecta con el público a través de historias que, aunque son ficción, reflejan emociones y situaciones reconocibles para la audiencia. Parte de esa conexión radica en elementos como la música y la secuencia de apertura.

En días recientes surgió una conversación en redes sociales en torno al intro de una producción recién estrenada por Televisa titulada “Corazón de Oro”. Los comentarios comenzaron a multiplicarse luego de que usuarios señalaran que la cortinilla parecía estar realizada con inteligencia artificial.

El debate tomó fuerza a partir de clips compartidos en distintas plataformas, donde se observa la presentación de los personajes acompañada por el tema principal. La discusión no provino de un posicionamiento oficial, sino de interpretaciones de internautas.

Elenco y elementos que llamaron la atención

Usuarios remarcan que la secuencia
Usuarios remarcan que la secuencia de apertura y la rigidez de los personajes despiertan sospechas sobre el uso de tecnología digital. - VisualesIA

La telenovela es protagonizada por Mayrín Villanueva, Gabriel Soto y Gala Montes. La canción de entrada es interpretada por Montes, quien además forma parte del elenco principal.

Lo que generó cuestionamientos fue la apariencia visual de la secuencia inicial. Algunos usuarios consideraron que los movimientos de los personajes lucen rígidos y poco naturales, lo que detonó especulaciones sobre el uso de herramientas digitales automatizadas.

Entre los comentarios que circulan en redes sociales destacan frases como:

“La mayor parte del intro parece IA”

“La entrada forma parte de la magia de las telenovelas, parece que todo es IA y eso le quita la magia”

“Se ven todos rígidos y falsos sus movimientos, no es justo que para eso ocupen la inteligencia artificial”

La inteligencia artificial en contenidos audiovisuales

Hasta ahora, no existen declaraciones
Hasta ahora, no existen declaraciones oficiales de Televisa sobre la utilización de inteligencia artificial en la secuencia inicial de la telenovela. - VisualesIA

El uso de IA en producciones audiovisuales es un tema cada vez más presente en la industria del entretenimiento. Desde efectos visuales hasta procesos de edición, estas herramientas han comenzado a incorporarse en distintos niveles de creación.

Sin embargo, también ha generado opiniones divididas. Para algunos espectadores, la tecnología puede enriquecer la experiencia visual; para otros, podría restar autenticidad si sustituye procesos tradicionales vinculados con la producción artística.

Hasta el momento, no existe información oficial que confirme que la secuencia haya sido realizada con inteligencia artificial. El debate permanece en el terreno de la percepción de los usuarios, quienes continúan analizando cada detalle del intro que abrió esta conversación digital.

