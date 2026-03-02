México

De Egipto al Zócalo de la CDMX: los conciertos más masivos de Shakira

La barranquillera ha tenido noches multitudinarias con el público a sus pies, ahora se prepara para emocionar a los mexicanos y luego congregar a un millón de almas en Brasil

La capacidad de convocatoria de Shakira ha cristalizado en múltiples ocasione FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

El fenómeno de los conciertos masivos vuelve a cobrar protagonismo con la presentación de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México, programada para el 1 de marzo. A esta cita acuden cifras históricas: el escenario de la emblemática plaza mexicana podría convertirse en el mayor público reunido en un espectáculo individual de la artista colombiana, en un contexto donde las magnitudes de asistencia y producción se han transformado en elementos centrales de sus giras internacionales.

La propia Shakira ya anticipa una agenda que podría superar el récord con presentaciones aún más multitudinarias en los próximos meses.

El despliegue técnico del tour “Las mujeres ya no lloran” es un reflejo de esta ambición: la producción implica 93 toneladas de equipo y escenografía, una cifra que ejemplifica la dimensión material y logística requerida para llevar a cabo sus conciertos más recientes.

La planificación, detallada por Shakira en una entrevista con Jimmy Fallon, requirió un año completo dedicado a definir cada elemento musical y visual del espectáculo.

En Egipto, Shakira congregó a 100 mil personas ante las pirámides

Uno de los hitos en la carrera de la cantante se registró en 2007, cuando Shakira llevó su espectáculo al desierto de Egipto. En esa ocasión, la presencia de las pirámides como fondo no solo brindó una escenografía singular, sino que reunió a 100 mil espectadores, de acuerdo con las cifras oficiales.

Shakira tendrá una presentación en Egipto - crédito @ticketegypt/IG

El evento trascendió fronteras culturales y estableció un precedente para futuros conciertos de artistas internacionales en ese país.

En abril, la artista regresará a Egipto con la intención declarada de superar su propia marca de asistencia. Está programado un nuevo espectáculo en ese mismo escenario para el 7 de abril, apenas semanas después del encuentro en el Zócalo mexicano.

Cali y la disputa por el uso del estadio Pascual Guerrero

Otra parada destacada en la trilogía de grandes conciertos de Shakira se produjo en Cali, Colombia, en octubre de 2025. Allí, el estadio Olímpico Pascual Guerrero acogió a 77 mil personas, en un evento que suscitó debate local por la utilización de un recinto deportivo para espectáculos masivos, una práctica excepcional bajo la legislación vigente en la ciudad.

Según el reporte de la alcaldía de Cali, el impacto económico fue significativo: más de USD 20 millones y cerca de 3.000 empleos generados de manera directa e indirecta. Más de la mitad de los asistentes no residía en Cali, lo que fortaleció el flujo turístico y la proyección internacional de la ciudad.

Shakira volvió a Cali después de 9 años y emocionó a toda la ciudad - crédito EFE

Río de Janeiro espera reunir a un millón de personas con Shakira, Madonna y Lady Gaga

El calendario de espectáculos masivos de Shakira tendrá su culminación más ambiciosa en mayo de 2026, con su participación en el Festival Todo Mundo de Río de Janeiro.

Este evento, que tendrá como escenario la playa de Copacabana y será de acceso gratuito, apunta a convocar a al menos un millón de asistentes, según las previsiones.

En el cartel figuran también Madonna y Lady Gaga, lo que eleva la expectativa sobre la afluencia y la trascendencia mediática del encuentro.

Copacabana podría recibir a un millón de visitantes ( REUTERS/Pilar Olivares)

La acumulación de cifras y logros sitúa a Shakira en una posición singular dentro de la industria del espectáculo en vivo. La cantante continúa rebasando las fronteras impuestas por la geografía y las limitaciones logísticas, apostando a producciones de escala continental y a públicos de cientos de miles de personas en cada una de sus grandes presentaciones.

