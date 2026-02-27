Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 28 de febrero:

Infórmate sobre lo que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.
Precaución, ultima salida Cuicuilco dirección Insurgentes, disminuya su velocidad y atienda los señalamientos.
Av. Insurgentes registra circulación constante de Viaducto Miguel Alemán hacia Circuito Interior.
Circuito Interior registra buen avance de Eje 2 Norte hacia el Eje 1 Oriente.
Eje 2 Norte presenta asentamientos al cruce de semáforos de Paseo de la Reforma a Circuito Interior.
Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito local entre 4ta cerrada de Acueducto y Av. de las Torres; sobre Av. de las Torres se implementa reversible de Av. Río Tacubaya hasta Calle 2.
Circuito Interior registra circulación constante de Av. Insurgentes hacia División del Norte.
Maestro Antonio Caso registra buen avance de Paseo de la Reforma hacia Circuito Interior
Precaución, cierre de entrada Zacatepetl dirección Norte, por trabajos de mantenimiento, disminuya su velocidad y atienda los señalamientos.
Se prevé afectación vehicular en inmediaciones del Monumento a la Revolución, ubicado en Av. de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, por evento a las 12:00 horas.