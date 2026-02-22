México

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO: minuto a minuto del encuentro de la Jornada 7 del Clausura 2026

Sigue el partido en el que los primeros lugares de la Liga MX se medirán en el Estadio Cuauhtémoc

Guardar
El Estadio Cuauhtémoc será escenario
El Estadio Cuauhtémoc será escenario de un choque de alto voltaje entre Cruz Azul y Chivas, dos equipos con aspiraciones de liguilla y figuras ofensivas en gran momento. (Ilustración: Jesús Aviles / Infobae México)
01:43 hsHoy

Cruz Azul presenta la lista de convocados por Nicolás Larcamón para el encuentro:

  • Gudiño (1)
  • Campos (3)
  • Ditta (4)
  • Lira (6)
  • Ibáñez (7)
  • Palavecino (8)
  • Montaño (10)
  • Ebere (11)
  • Márquez (16)
  • García (17)
  • Romero (18)
  • Rodríguez (19)
  • Paradela (20)
  • Fernández (21)
  • Rodarte (22)
  • Rotondi (29)
  • Ochoa (30)
  • Piovi (33)
  • Morales (134)
  • Díaz (209)
  • Valdez (239)
(X/ @CruzAzul)
(X/ @CruzAzul)
01:36 hsHoy

El Rebaño Sagrado se presentará al encuentro con un uniforme conmemorativo del Día del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

(X/ @Chivas)
(X/ @Chivas)
01:26 hsHoy

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Cruz Azul vs Chivas de la Jornada 7 del Clausura 2026 en la Liga MX?

Cruz Azul vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 7 del Clausura 2026

Guadalajara quiere extender su liderato, mientras los celestes defienden su posición al estar en los primeros lugares

El conjunto tapatío llega con
El conjunto tapatío llega con seis triunfos consecutivos y enfrenta a un rival que también presume buen presente. (Ilustración: Jesús Aviles)

Las Chivas Rayadas del Guadalajara atraviesan uno de sus mejores momentos del torneo y este sábado intentarán prolongar su paso invicto cuando visiten a Cruz Azul en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, dentro de la actividad del Clausura 2026 de la Liga MX.

Leer la nota completa
01:18 hsHoy

Cruz Azul y Chivas se medirán en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga Mx, desde el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Esta edición del encuentro promete duelo vibrante, ya que Chivas llega como el superlíder del torneo con una racha imbatible hasta ahora, mientras que Cruz Azul se mantiene en los primeros puestos y busca aprovechar la localía para llevarse la victoria.

Temas Relacionados

Cruz Azul vs Chivas EN VIVOCruz Azul vs ChivasCruz AzulChivasMinuto a MinutoEstadio CuauhtémocClausura 2026Liga MXmexico-deportesmexico-noticias

Últimas noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 21 de febrero: presencia de manifestantes en la explanada del Monumento a la Revolución

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

La “Hormiga” González y su pasado con Cruz Azul: este es el vínculo que lo une con los celestes

El atacante rojiblanco vive un momento goleador estelar en el Clausura 2026, mientras la historia de su padre añade un matiz especial al duelo frente a La Máquina

La “Hormiga” González y su

Adolescentes se intoxican en fiesta de San Valentín en Oaxaca: Fiscalía investiga posible consumo de drogas

Los responsables serán acusados por corrupción de menores y delitos contra la salud

Adolescentes se intoxican en fiesta

Se revela la verdadera razón por la que Eugenio Derbez y MrBeast fueron captados juntos en Edomex

Con una inversión millonaria, el youtuber y el actor impulsaron la creación de un espacio de secundaria y bachillerato

Se revela la verdadera razón

Reforma electoral: Ricardo Monreal da a conocer las razones de peso del PT y el PVEM para no acompañar propuesta de Sheinbaum

Se espera que el proyecto del Ejecutivo Federal llegue al Congreso de la Unión el próximo martes 24 de febrero

Reforma electoral: Ricardo Monreal da

ÚLTIMAS NOTICIAS

El impactante look blanco y

El impactante look blanco y negro de Mirtha Legrand en su último programa con 98 años

Lista de los 10 videos en tendencia este sábado en YouTube Chile

Las importaciones chinas en Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo de los últimos 15 años

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en España este día

Chayanne llegó a la Argentina: cuánto tiempo se quedará y el hobby que eligió para su estadía

INFOBAE AMÉRICA

Recuperaron los cuerpos de los

Recuperaron los cuerpos de los nueve esquiadores desaparecidos tras la avalancha mortal en California

United Airlines reserva tarifas promocionales de millas solo a titulares de tarjeta

Estados Unidos reporta cerca de 1.000 casos de sarampión y crece la crisis sanitaria vinculada a este virus

Cómo la NASA ayudó a que las tortugas gigantes volvieran a su hábitat natural en las Islas Galápagos

Así era el “cocodrilo galgo”, el reptil que corría en tierra firme hace 215 millones de años

DEPORTES

Newell’s despidió a la dupla

Newell’s despidió a la dupla técnica Orsi-Gómez tras la dura derrota ante Banfield: el comunicado del club

El show de Cristiano Ronaldo en la goleada del Al Nassr: del premio por su doblete al festejo con una prenda que vistió Messi

Con la derrota de Independiente en Mendoza, así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Apertura

Lautaro Midón y Guido Justo definirán el título del AAT Challenger

La desmentida del representante de Gianluca Prestianni en medio de la investigación de la UEFA por la denuncia de Vinicius