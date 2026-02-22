Cruz Azul vs Chivas EN VIVO: minuto a minuto del encuentro de la Jornada 7 del Clausura 2026

Cruz Azul presenta la lista de convocados por Nicolás Larcamón para el encuentro:
El Rebaño Sagrado se presentará al encuentro con un uniforme conmemorativo del Día del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
Las Chivas Rayadas del Guadalajara atraviesan uno de sus mejores momentos del torneo y este sábado intentarán prolongar su paso invicto cuando visiten a Cruz Azul en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, dentro de la actividad del Clausura 2026 de la Liga MX.
Cruz Azul y Chivas se medirán en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga Mx, desde el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.
Esta edición del encuentro promete duelo vibrante, ya que Chivas llega como el superlíder del torneo con una racha imbatible hasta ahora, mientras que Cruz Azul se mantiene en los primeros puestos y busca aprovechar la localía para llevarse la victoria.