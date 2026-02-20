Sheinbaum evita opinar sobre negativa de amparo a Elba Esther Gordillo sobre pago de ISR: “Es asunto de la Corte”

Sheinbaum evitó opinar sobre la negativa de amparo a Elba Esther Gordillo por pago de impuestos. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó dar una opinión amplia sobre la negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a revisar el amparo que promovió Elba Esther Gordillo, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, desde Irapuato, la mandataria fue cuestionada sobre el tema, a lo que respondió que “es un asunto de la Corte”, sin dar más detalles.

