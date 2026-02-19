México

Cuáles son los síntomas del cáncer colorrectal, enfermedad que ha incrementado su incidencia en gente joven

Una enfermedad que rompe esquemas está obligando a médicos y familias a replantear la prevención y el diagnóstico temprano

La preocupación médica crece ante
La preocupación médica crece ante la tendencia que está desafiando las estrategias contra el cáncer y afectando a adultos jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer colorrectal se ha convertido en uno de los tumores más frecuentes tanto en hombres como en mujeres, y su incidencia en personas jóvenes ha incrementado la preocupación entre especialistas.

Y es que dicha neoplasia se posicionó como la principal causa de muerte oncológica en menores de 50 años en Estados Unidos, desplazando a otras patologías como el cáncer de mama, cerebro y pulmón en ese grupo etario.

Dicho avance preocupa a la comunidad médica y ha impulsado cambios en las estrategias de detección precoz, dado que la mayoría de los casos se identifican en etapas avanzadas, reduciendo drásticamente las posibilidades de tratamiento efectivo y supervivencia, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer (ACS, por sus siglas en inglés).

A fines de 2023, más de 3.900 personas de entre 20 y 49 años murieron por cáncer colorrectal. Esta cifra superó la de fallecimientos por otros tipos de cáncer en ese segmento, según el nuevo estudio publicado por la ACS el 22 de enero.

Este fenómeno contrasta con la tendencia descendente observada en otros tumores y marca un giro en la epidemiología oncológica del país.

Un cambio en la edad
Un cambio en la edad de controles busca frenar una amenaza inesperada entre personas cada vez más jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el cáncer colorrectal y porque preocupa a la comunidad científica su incremento en gente joven

El cáncer colorrectal es un tipo de cáncer que se origina en el colon o el recto, partes del intestino grueso. Aparece cuando las células de la mucosa intestinal comienzan a crecer de manera descontrolada y pueden formar tumores malignos.

Este cáncer puede desarrollarse a partir de pólipos, que son crecimientos benignos en la pared interna del colon o recto, y con el tiempo algunos de estos pólipos pueden transformarse en cáncer.

La preocupación de la comunidad científica por el aumento de casos de cáncer colorrectal en personas jóvenes se debe a varios factores:

  • Cambio en el perfil epidemiológico: Tradicionalmente, el cáncer colorrectal afectaba sobre todo a adultos mayores de 50 años. Sin embargo, en la última década se observa un incremento sostenido de diagnósticos en adultos menores de 50 años.
  • Causas poco claras: El origen del aumento en jóvenes no está completamente explicado. Factores como las dietas altas en procesados, sedentarismo, obesidad, consumo de alcohol y antecedentes familiares pueden influir, pero no justifican por sí solos el fenómeno.
  • Diagnóstico tardío: En personas jóvenes, los síntomas suelen atribuirse a otras causas y el diagnóstico se retrasa, lo que reduce las posibilidades de un tratamiento exitoso.
  • Mayor agresividad: Diversos estudios han registrado que el cáncer colorrectal en jóvenes tiende a detectarse en etapas más avanzadas y, en algunos casos, presenta un comportamiento más agresivo.
  • Impacto en salud pública: El incremento implica retos para los sistemas de salud, que deberán adaptar las estrategias de prevención, educación y tamizaje a grupos de menor edad.
El cáncer colorrectal lidera como
El cáncer colorrectal lidera como principal causa de muerte oncológica en menores de 50 años en Estados Unidos, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los síntomas que pueden alertar del cáncer colorrectal

Los síntomas que pueden alertar sobre la presencia de cáncer colorrectal suelen ser inespecíficos, pero la aparición de alguno de ellos, especialmente de manera persistente, requiere atención médica. Estos son los principales signos de alerta:

  • Sangrado en las heces o presencia de sangre de color rojo brillante o marrón oscuro
  • Cambios en el hábito intestinal, como diarrea, estreñimiento o sensación de evacuación incompleta que persiste por varias semanas
  • Heces más delgadas de lo habitual
  • Dolor abdominal frecuente, cólicos o sensación de hinchazón
  • Debilidad o fatiga sin causa aparente
  • Pérdida de peso involuntaria
  • Sensación de que el intestino no se vacía completamente al defecar
Síntomas sutiles y falta de
Síntomas sutiles y falta de concienciación dificultan la detección precoz del cáncer colorrectal en jóvenes adultos estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En etapas tempranas, el cáncer colorrectal puede no causar síntomas notables. Por ello, el reconocimiento temprano de estos signos, junto con los programas de tamizaje, resulta clave para un diagnóstico oportuno y un mejor pronóstico.

