La Mañanera de Sheinbaum: entrega de tarjetas del Bienestar, entre lo relevante

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que a partir del 10 de febrero iniciará la entrega de tarjetas a los derechohabientes de la Pensión Adultos Mayores y Pensión Mujeres del Bienestar, que se registraron el mes de diciembre.
De acuerdo con Montiel, desde el domingo 8 de febrero, la dependencia envió mensajes de texto con horario y día en el que las personas pueden asistir a los módulos.
En cuanto al registro de estos dos programas sociales, iniciará a partir del 16 de febrero hasta el 22 de febrero.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo saludó a la ciudadanía y adelantó que el día de hoy se hablará sobre los programas del Bienestar, becas y Humanismo mexicano.
