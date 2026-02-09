México

La Mañanera de Sheinbaum: entrega de tarjetas del Bienestar, entre lo relevante

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

13:41 hsHoy

¿Quiénes pueden recibir su tarjeta del Bienestar este mes de febrero?

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que a partir del 10 de febrero iniciará la entrega de tarjetas a los derechohabientes de la Pensión Adultos Mayores y Pensión Mujeres del Bienestar, que se registraron el mes de diciembre.

De acuerdo con Montiel, desde el domingo 8 de febrero, la dependencia envió mensajes de texto con horario y día en el que las personas pueden asistir a los módulos.

En cuanto al registro de estos dos programas sociales, iniciará a partir del 16 de febrero hasta el 22 de febrero.

13:33 hsHoy

Inicia la conferencia de prensa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo saludó a la ciudadanía y adelantó que el día de hoy se hablará sobre los programas del Bienestar, becas y Humanismo mexicano.

Quienes acompañan a la presidenta:

  • Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
  • Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar.
  • Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública (SEP).
12:35 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este lunes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

