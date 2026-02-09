La Mañanera de Sheinbaum: entrega de tarjetas del Bienestar, entre lo relevante

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este lunes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

Iván Escalante , titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo saludó a la ciudadanía y adelantó que el día de hoy se hablará sobre los programas del Bienestar, becas y Humanismo mexicano.

En cuanto al registro de estos dos programas sociales, iniciará a partir del 16 de febrero hasta el 22 de febrero.

De acuerdo con Montiel, desde el domingo 8 de febrero, la dependencia envió mensajes de texto con horario y día en el que las personas pueden asistir a los módulos.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes , informó que a partir de l 10 de febrero iniciará la entrega de tarjetas a los derechohabientes de la Pensión Adultos Mayores y Pensión Mujeres del Bienestar, que se registraron el mes de diciembre.

¿Quiénes pueden recibir su tarjeta del Bienestar este mes de febrero?

