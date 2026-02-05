¡Soraya Montenegro está de regreso! Itatí Cantoral sorprende con video junto a Melissa McCarthy

Soraya Montenegro es la villana de la telenovela mexicacna 'María, la del barrio', estrenada en 1995. (Foto: Televisa)

Itatí Cantoral se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras revivir a la icónica villana de “María la del barrio”: Soraya Montenegro.

La actriz interpretó una vez más a su famoso personaje, pero no en una telenovela, sino en un promocional de una marca de cosméticos internacional y lo hizo nada más y nada menos que con Melissa McCarthy.

El video causó sensación entre los internautas mexicanos; mientras algunos aplaudieron la inesperada colaboración de las actrices, otros lanzaron comentarios burlescos y postearon alguno que otro meme.

Hasta el momento, Itatí Cantoral no se ha pronunciado al respecto. No obstante, la marca de cosméticos reveló que existe una segunda parte y se estrenará durante la transmisión en vivo del Super Bowl 2026 el próximo domingo 8 de febrero.

La vez que Soraya Montenegro apareció en “Orange Is The New Black”

Esta no es la primera vez que la actriz hace referencia a su famoso personaje de telenovelas en un promocional, pues en 2017 tuvo una aparición especial en la serie de Netflix.

En aquella ocasión, la actriz interpretó a una prisionera malvada que acababa de entrar a prisión y le tocó compartir litera con dos latinas.

Así lucía Itatí Cantoral cuando participó en “María la del barrio”

Fue hace aproximadamente 30 años cuando la actriz interpretó por primera vez a Soraya Montenegro en la telenovela de Televisa. En aquel entonces, tan solo tenía 20 años y se encontraba dando sus primeros pasos en los melodramas mexicanos.

Según contó en una entrevista que concedió para Yordi Rosado, ese proyecto le dejó muchos aprendizajes para su vida profesional.

“Llegaba en vivo, o sea todo eso que hice y fue el personaje que hasta la fecha es icónico. Ni estudiaba ni nada, que vergüenza chicos, pero lo tengo que confesar“, comentó.

Incluso, recordó una vez que llegó puntual al llamado, pero sin haber dormido nada: “Eran como las cuatro ya sabes de que ‘ay ándale, que unos taquitos’, me llevaron a Televisa a la puerta uno porque llegué con la mini falda de la discoteca al llamado: ´Llegué puntual, son las siete y mi llamado es a las siete nada más ¿me puedo dar un regaderazo´”.

A pesar de todo, Soraya Montenegro es su personaje más recordado por el público latino.