México

Jalisco declara uso obligatorio de cubrebocas en escuelas por brote de sarampión

El gobierno estatal implementó la medida en siete municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Guardar
Jalisco decreta el uso de
Jalisco decreta el uso de cubrebocas obligatorio en escuelas de siete municipios por brotes de sarampión. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El estado de Jalisco enfrenta un brote inédito de sarampión que llevó al gobierno estatal a decretar el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La directiva, de aplicación inmediata, responde al incremento de casos en la región y tendrá una vigencia inicial de 30 días, según el oficio firmado por el titular de la Secretaría de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez.

¿En qué municipios es obligatorio el uso de cubrebocas?

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) reportó hasta el 3 de febrero de 2026 un total de 1,776 casos acumulados de sarampión, con 449 casos activos distribuidos en 18 municipios.

Alerta sanitaria en Jalisco: Ante
Alerta sanitaria en Jalisco: Ante el aumento de contagios de sarampión, el gobierno estatal decretó el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas de la Zona Metropolitana de Guadalajara. (SSJ)

El municipio de San Pedro Tlaquepaque concentra 145 casos activos, mientras que Tonalá registra 83.

Según la SSJ, en Tlaquepaque la mayoría de los contagios se localiza en la zona de la Central Camionera y en las colonias San Martín de las Flores y San Pedrito.

En Tonalá, el brote se encuentra disperso, principalmente en la zona centro del municipio.

Ante este panorama, el gobierno ha establecido que la medida de uso obligatorio de cubrebocas se aplicará en los planteles escolares de

  • San Pedro Tlaquepaque
  • Tonalá
  • Guadalajara
  • Zapopan
  • El Salto
  • Tlajomulco de Zúñiga
  • Ixtlahuacán de los Membrillos

La SSJ planea la aplicación de hasta 350 mil vacunas semanalmente durante febrero.

Qué es el sarampión, cómo se contagia y síntomas

La fiebre es uno de
La fiebre es uno de los primeros síntomas de sarampión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al sarampión como una de las principales causas de mortalidad infantil a nivel global. Se trata de una enfermedad viral altamente contagiosa que puede afectar a personas de cualquier edad que no hayan sido vacunadas ni hayan padecido la enfermedad previamente.

El virus se transmite por contacto directo o a través del aire mediante las diminutas gotas que expulsa una persona enferma al toser, estornudar o hablar. La transmisión ocurre también cuando las gotitas quedan suspendidas en el ambiente.

El primer síntoma suele ser fiebre persistente, de al menos tres días, acompañada por tos, secreción nasal (nariz moqueante) y conjuntivitis (ojos rojos).

La fiebre puede alcanzar los 40°C (104°F). En pacientes con sistemas inmunológicos debilitados, el sarampión puede avanzar hacia neumonía y otras complicaciones graves.

El sarampión puede ser mortal(Imagen
El sarampión puede ser mortal(Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la OPS, las tasas de incidencia más altas se observan en menores de un año, seguidos por niños de 1 a 4 años y de 5 a 9 años. Aunque la mayor cantidad de casos actuales se presenta en adolescentes y adultos jóvenes, la vulnerabilidad en población infantil sigue siendo motivo de máxima preocupación.

La OMS precisa que no existe un tratamiento específico para el sarampión, por lo que el manejo se enfoca en medidas de apoyo y, en casos graves, en el tratamiento de las complicaciones. La mayor parte de los pacientes sin complicaciones se recupera con reposo y cuidados generales.

La mortalidad asociada a la enfermedad es real: en las últimas semanas se registró la muerte de un bebé en Tlaxcala, quien tenía esquema de vacunación incompleto.

Vacunación y prevención: la mejor defensa contra el sarampión

La vacunación la principal herramienta de prevención contra el sarampión. Existen dos tipos principales de biológicos: la triple viral (que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis) recomendada para niños, y la doble viral (sarampión y rubéola) indicada para adolescentes y adultos.

En el caso de México, las vacunas se aplican gratuitamente en clínicas del IMSS presentando la cartilla de vacunación.

OMS y OPS llaman a reforzar medidas

La vacunación es la mejor
La vacunación es la mejor aliada contra el sarampión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica ante el resurgimiento del sarampión en América. Según el organismo, durante 2025 la región notificó 14,891 casos confirmados y 29 defunciones en 13 países, lo que representa un incremento de 32 veces respecto a los 466 casos reportados en 2024.

México encabeza las cifras:

  • México: 6,428 casos y 24 muertes
  • Canadá: 5,436 casos y 2 muertes
  • Estados Unidos: 2,242 casos y 3 muertes
  • Bolivia: 597 casos
  • Paraguay: 49 casos
  • Belice: 44 casos
  • Brasil: 38 casos
  • Argentina: 36 casos
  • Uruguay: 13 casos
  • Perú: 5 casos
  • Casos aislados en Costa Rica, El Salvador y Guatemala

Durante las primeras tres semanas de 2026, la región confirmó 1,031 casos adicionales de sarampión en siete países, sin defunciones notificadas hasta el último corte. México notificó 740 contagios, Estados Unidos 171, Canadá 67, Guatemala 41 y Bolivia 10. En Chile y Uruguay se registraron casos esporádicos. Este total representa un aumento de 43 veces frente a los 23 casos registrados en el mismo periodo de 2025.

La OPS subraya que el 78% de los casos confirmados en la región no contaba con antecedente de vacunación y en 11% se desconoce el estatus vacunal.

Temas Relacionados

SarampiónJaliscoCubrebocasSecretaría de Saludmexico-noticias

Más Noticias

Jersey de Diablos Rojos en colaboración con Stitch: cuándo, dónde y en cuánto se podría comprar

El Estadio Alfredo Harp Helú se transformará con ambientación temática de Stitch, productos exclusivos y actividades para todas las edades

Jersey de Diablos Rojos en

Cuáles son los beneficios de usar dátiles como endulzante natural para tus postres y licuados

Una alternativa que suma fibra, vitaminas y energía natural a tus recetas mientras reduce la necesidad de ingredientes procesados

Cuáles son los beneficios de

Van contra ocho agentes de investigación del Edomex y detienen a 21 falsos policías

Fueron iniciadas averiguaciones por actos de extorsión, al parecer realizadas por agentes de la Fiscalía del Edomex

Infobae

Entregan en Nezahualcóyotl maquinaria especializada para prevenir inundaciones antes de la temporada de lluvias en el Edomex

Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente de este municipio del Estado de México, encabezó la entrega del equipo tecnológico de alta gama al Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Entregan en Nezahualcóyotl maquinaria especializada

Beneficios del exfoliante de coco y aceite de jojoba para pieles grasas y mixtas

Un ritual sencillo en casa puede transformar la apariencia del rostro cuando se sabe cómo adaptar mezclas naturales a cada necesidad concreta

Beneficios del exfoliante de coco
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR destruyó más de 10

FGR destruyó más de 10 toneladas de precursores químicos y drogas tras cateos en Guerrero

Caen tres presuntos miembros de una célula criminal en Baja California con armas de grueso calibre

Capturan a jefe de plaza del Cártel de Chiapas y Guatemala, era objetivo a nivel nacional

Jueza ordena valoración médica y suministrar medicamentos a “El Chaparrito” operador del Mencho

Capturan al “Sapo”, integrante de Los Rojos del Cártel del Golfo y generador de violencia en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

Por esta razón no deberías

Por esta razón no deberías echarte perfume directo en el cuello

Intocable anuncia nuevos conciertos en CDMX y Guadalajara: sedes, preventas y ventas de boletos

Pedro Torres planeaba grabar documental de sus últimas horas de vida para generar rating: “Yo soy un ególatra”

BTS sacó nueva lightstick ¿Aún servirá la anterior ARMY Bomb en sus conciertos de México?

¿Actriz o cantante? Alessandra Rosaldo se sincera sobre el futuro artístico de su hija Aitana

DEPORTES

Qué dijo Pável Pardo sobre

Qué dijo Pável Pardo sobre la posible convocatoria de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana

Saint-Maximin ya debutó con su nuevo equipo: aficionados lanzan insultos a la afición del América

Henry Martín tendrá su estatua en el Museo de Cera

Aaliyah Farmer, jugadora de Tigres, abandona la Liga MX Femenil y sale de México por sufrir acoso

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, se reunió con Clara Brugada: ¿Construirán su estadio en CDMX?