Jalisco declara uso obligatorio de cubrebocas en escuelas por brote de sarampión

Jalisco decreta el uso de cubrebocas obligatorio en escuelas de siete municipios por brotes de sarampión. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El estado de Jalisco enfrenta un brote inédito de sarampión que llevó al gobierno estatal a decretar el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La directiva, de aplicación inmediata, responde al incremento de casos en la región y tendrá una vigencia inicial de 30 días, según el oficio firmado por el titular de la Secretaría de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez.

¿En qué municipios es obligatorio el uso de cubrebocas?

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) reportó hasta el 3 de febrero de 2026 un total de 1,776 casos acumulados de sarampión, con 449 casos activos distribuidos en 18 municipios.

Alerta sanitaria en Jalisco: Ante el aumento de contagios de sarampión, el gobierno estatal decretó el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas de la Zona Metropolitana de Guadalajara. (SSJ)

El municipio de San Pedro Tlaquepaque concentra 145 casos activos, mientras que Tonalá registra 83.

Según la SSJ, en Tlaquepaque la mayoría de los contagios se localiza en la zona de la Central Camionera y en las colonias San Martín de las Flores y San Pedrito.

En Tonalá, el brote se encuentra disperso, principalmente en la zona centro del municipio.

Ante este panorama, el gobierno ha establecido que la medida de uso obligatorio de cubrebocas se aplicará en los planteles escolares de

San Pedro Tlaquepaque

Tonalá

Guadalajara

Zapopan

El Salto

Tlajomulco de Zúñiga

Ixtlahuacán de los Membrillos

La SSJ planea la aplicación de hasta 350 mil vacunas semanalmente durante febrero.

Qué es el sarampión, cómo se contagia y síntomas

La fiebre es uno de los primeros síntomas de sarampión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al sarampión como una de las principales causas de mortalidad infantil a nivel global. Se trata de una enfermedad viral altamente contagiosa que puede afectar a personas de cualquier edad que no hayan sido vacunadas ni hayan padecido la enfermedad previamente.

El virus se transmite por contacto directo o a través del aire mediante las diminutas gotas que expulsa una persona enferma al toser, estornudar o hablar. La transmisión ocurre también cuando las gotitas quedan suspendidas en el ambiente.

El primer síntoma suele ser fiebre persistente, de al menos tres días, acompañada por tos, secreción nasal (nariz moqueante) y conjuntivitis (ojos rojos).

La fiebre puede alcanzar los 40°C (104°F). En pacientes con sistemas inmunológicos debilitados, el sarampión puede avanzar hacia neumonía y otras complicaciones graves.

El sarampión puede ser mortal(Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la OPS, las tasas de incidencia más altas se observan en menores de un año, seguidos por niños de 1 a 4 años y de 5 a 9 años. Aunque la mayor cantidad de casos actuales se presenta en adolescentes y adultos jóvenes, la vulnerabilidad en población infantil sigue siendo motivo de máxima preocupación.

La OMS precisa que no existe un tratamiento específico para el sarampión, por lo que el manejo se enfoca en medidas de apoyo y, en casos graves, en el tratamiento de las complicaciones. La mayor parte de los pacientes sin complicaciones se recupera con reposo y cuidados generales.

La mortalidad asociada a la enfermedad es real: en las últimas semanas se registró la muerte de un bebé en Tlaxcala, quien tenía esquema de vacunación incompleto.

Vacunación y prevención: la mejor defensa contra el sarampión

La vacunación la principal herramienta de prevención contra el sarampión. Existen dos tipos principales de biológicos: la triple viral (que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis) recomendada para niños, y la doble viral (sarampión y rubéola) indicada para adolescentes y adultos.

En el caso de México, las vacunas se aplican gratuitamente en clínicas del IMSS presentando la cartilla de vacunación.

OMS y OPS llaman a reforzar medidas

La vacunación es la mejor aliada contra el sarampión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica ante el resurgimiento del sarampión en América. Según el organismo, durante 2025 la región notificó 14,891 casos confirmados y 29 defunciones en 13 países, lo que representa un incremento de 32 veces respecto a los 466 casos reportados en 2024.

México encabeza las cifras:

México: 6,428 casos y 24 muertes

Canadá: 5,436 casos y 2 muertes

Estados Unidos: 2,242 casos y 3 muertes

Bolivia: 597 casos

Paraguay: 49 casos

Belice: 44 casos

Brasil: 38 casos

Argentina: 36 casos

Uruguay: 13 casos

Perú: 5 casos

Casos aislados en Costa Rica, El Salvador y Guatemala

Durante las primeras tres semanas de 2026, la región confirmó 1,031 casos adicionales de sarampión en siete países, sin defunciones notificadas hasta el último corte. México notificó 740 contagios, Estados Unidos 171, Canadá 67, Guatemala 41 y Bolivia 10. En Chile y Uruguay se registraron casos esporádicos. Este total representa un aumento de 43 veces frente a los 23 casos registrados en el mismo periodo de 2025.

La OPS subraya que el 78% de los casos confirmados en la región no contaba con antecedente de vacunación y en 11% se desconoce el estatus vacunal.