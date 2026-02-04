Dedos de queso oaxaca empanizados: la botana mexicana estrella del Super Bowl 2026

El queso Oaxaca es famoso por su textura suave y su capacidad para fundirse deliciosamente. Al convertirlo en palitos empanizados y dorados, se transforma en una botana irresistible: crujiente por fuera, fundente por dentro, y con el sabor auténtico de México.
Esta receta es rápida, práctica y se puede preparar con ingredientes básicos. Perfecta para compartir en reuniones, fiestas o como antojo especial para cualquier ocasión deportiva, como es el caso del próximo Super Bowl 2026.
Receta de palitos de queso Oaxaca empanizados
Los palitos de queso Oaxaca empanizados se preparan cortando el queso en tiras gruesas, empanizándolo con pan molido y huevo, y dorándolo en aceite caliente hasta que estén dorados y crujientes. Se pueden acompañar con salsas mexicanas o guacamole.
Tiempo de preparación
- Total: 20 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- 300 g de queso Oaxaca (deshebrado y compactado en tiras gruesas)
- 2 huevos
- 1 taza de pan molido
- ½ taza de harina de trigo
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite para freír
- Opcional: chile en polvo o ajonjolí para el empanizado
Cómo hacer dedos de queso Oaxaca empanizados, paso a paso
- Corta el queso Oaxaca en tiras gruesas de aproximadamente 8 cm de largo y 1,5 cm de ancho. Presiónalas con las manos para que queden compactas.
- Coloca la harina, los huevos batidos y el pan molido en recipientes separados. Sazona la harina con sal y pimienta.
- Pasa cada palito de queso primero por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan molido. Si gustas, mezcla el pan molido con chile en polvo o ajonjolí para más sabor y textura.
- Calienta suficiente aceite en un sartén a fuego medio-alto.
- Fríe los palitos de queso en tandas, girando para que doren de todos lados, durante 2-3 minutos o hasta que estén dorados y crujientes. Escurre en papel absorbente.
- Sirve de inmediato acompañados de guacamole, salsa verde, roja o aderezo de chipotle.
Consejos técnicos:
- Compacta bien las tiras de queso para evitar que se deshagan al freír.
- El aceite debe estar caliente, pero no humeante, para que el queso no se derrita antes de dorar el empanizado.
- Puedes hornearlos en lugar de freír para una versión más ligera: colócalos en bandeja con papel encerado y hornea a 200 °C por 12-15 minutos, girando a la mitad.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 12 palitos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 95
- Carbohidratos: 7 g
- Grasas: 6 g
- Proteínas: 5 g
- Azúcares: 0 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Consúmelos recién hechos. Si deseas prepararlos con anticipación, empanízalos y refrigera hasta 24 horas antes de freír.