Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 2 de febrero: bloqueo en calle Digna Ochoa, colonia Doctores

Bloqueo por manifestantes en la calle Digna Ochoa y Plácido 56, en la colonia Doctores , Alcaldía Cuauhtémoc . Autoridades se encuentran dialogando con los inconformes para liberar el tránsito .

Manifestantes mantienen bloqueada la autopista Cuernavaca - Acapulco (conocida como autopista del Sol) a la altura del Poblado Tierra Colorada. Capufe informa que, por seguridad de los usuarios , se cierra el tránsito desde la Plaza de Cobro La Venta (dirección Cuernavaca) y desde Plaza de Cobro Palo Blanco (Dirección Acapulco).

Capufe informa intensa carga vehicular en diversos puntos de la autopista del Sol con dirección a la CDMX , la razón es el regreso de vacacionistas a la capital de la república.

Este lunes 2 de febrero de 2026 , pobladores y transportistas mantienen un bloqueo total en la Autopista del Sol (Cuernavaca-Acapulco) , una de las principales vías de comunicación del país, para exigir un diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y atención a sus demandas de seguridad y garantías para sus comunidades .

Manifestantes liberan la calle Digna Ochoa de la colonia Doctores , el tránsito se reanuda con normalidad .

