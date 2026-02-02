Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 2 de febrero: bloqueo en calle Digna Ochoa, colonia Doctores

Manifestantes liberan la calle Digna Ochoa de la colonia Doctores, el tránsito se reanuda con normalidad.
Este lunes 2 de febrero de 2026, pobladores y transportistas mantienen un bloqueo total en la Autopista del Sol (Cuernavaca-Acapulco), una de las principales vías de comunicación del país, para exigir un diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y atención a sus demandas de seguridad y garantías para sus comunidades.
Capufe informa intensa carga vehicular en diversos puntos de la autopista del Sol con dirección a la CDMX, la razón es el regreso de vacacionistas a la capital de la república.
Manifestantes mantienen bloqueada la autopista Cuernavaca - Acapulco (conocida como autopista del Sol) a la altura del Poblado Tierra Colorada. Capufe informa que, por seguridad de los usuarios, se cierra el tránsito desde la Plaza de Cobro La Venta (dirección Cuernavaca) y desde Plaza de Cobro Palo Blanco (Dirección Acapulco).
Bloqueo por manifestantes en la calle Digna Ochoa y Plácido 56, en la colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc. Autoridades se encuentran dialogando con los inconformes para liberar el tránsito.