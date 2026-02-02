México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 2 de febrero: bloqueo en calle Digna Ochoa, colonia Doctores

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Guardar

En pocas líneas:

21:42 hsHoy

Manifestantes liberan la calle Digna Ochoa de la colonia Doctores, el tránsito se reanuda con normalidad.

20:53 hsHoy

Pobladores bloquean Autopista del Sol para exigir diálogo con Sheinbaum: estos son los puntos cerrados

Capufe recomendó prever tiempos extra de traslado y buscar rutas alternas

Foto: Secretaría General de Gobierno,
Foto: Secretaría General de Gobierno, X @SGG_Gro

Este lunes 2 de febrero de 2026, pobladores y transportistas mantienen un bloqueo total en la Autopista del Sol (Cuernavaca-Acapulco), una de las principales vías de comunicación del país, para exigir un diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y atención a sus demandas de seguridad y garantías para sus comunidades.

Leer la nota completa
20:51 hsHoy

Capufe informa intensa carga vehicular en diversos puntos de la autopista del Sol con dirección a la CDMX, la razón es el regreso de vacacionistas a la capital de la república.

20:45 hsHoy

Manifestantes mantienen bloqueada la autopista Cuernavaca - Acapulco (conocida como autopista del Sol) a la altura del Poblado Tierra Colorada. Capufe informa que, por seguridad de los usuarios, se cierra el tránsito desde la Plaza de Cobro La Venta (dirección Cuernavaca) y desde Plaza de Cobro Palo Blanco (Dirección Acapulco).

20:39 hsHoy

Bloqueo por manifestantes en la calle Digna Ochoa y Plácido 56, en la colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc. Autoridades se encuentran dialogando con los inconformes para liberar el tránsito.

Temas Relacionados

BloqueosManifestacionesAccidentes VialesCDMXEdomexmexico-noticias

Últimas noticias

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este 2 de febrero

Todos los días y cada hora se realiza un monitoreo del estado del ambiente en el Valle de México

Cuál es la calidad del

Por primera vez en la historia, tres mujeres encabezarán el Día de la Constitución en México

Claudia Sheinbaum, Laura Itzel Castillo y Kenia López Rabadán representan a los tres poderes de la Unión en la ceremonia por el aniversario de la Carta Magna

Por primera vez en la

Influencer ‘La Nicholette’ reaparece con fuerte mensaje tras su misteriosa desaparición

Tras días de incertidumbre sobre su paradero y las razones de su secuestro, Nicole Pardo reapareció asegurando que a diario recibe amenazas y que está lista para dejar atrás lo ocurrido

Influencer ‘La Nicholette’ reaparece con

Hoy No Circula del 3 de febrero en el Valle de México y de Toluca

Conozca si su coche puede circular en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco,según las restricciones vigentes del programa de restricción vehicular

Hoy No Circula del 3

Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de febrero: servicio lento en la Línea A

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes de puente

Metro CDMX y Metrobús hoy

ÚLTIMAS NOTICIAS

Por baja de retenciones y

Por baja de retenciones y de impuestos, la recaudación tributaria cayó en enero por sexto mes consecutivo

La liquidación de Marixa Balli tras anunciar el cierre de su local: cuánto sale un short, una remera o una cartera

Receta de empanadas árabes, rápida y fácil

Cuál es el error común a la hora de hacer las compras que podría desencadenar enfermedades graves

Detectan páginas falsas de Spotify: ciberdelincuentes usan páginas web de pymes para robar

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador aplicó un arancel del

Ecuador aplicó un arancel del 30% a importaciones desde Colombia y redefinió qué productos pagan el recargo

Qué se sabe del supuesto romance de Kim Kardashian y Lewis Hamilton

Wall Street comenzó febrero con ganancias y el mercado centrado en los metales preciosos

El embalse de Mazar alcanzó su nivel máximo y reforzó el sistema eléctrico de Ecuador

Estados Unidos y una tormenta invernal sin precedentes: emergencia energética, fallas en plantas fósiles y el papel clave de las renovables

DEPORTES

La historia de Thiago Tirante,

La historia de Thiago Tirante, el platense que será la principal raqueta de Argentina en la Copa Davis ante Corea del Sur

Gimnasia y Aldosivi abren la jornada del lunes por la fecha 3 del Torneo Apertura

El Inter Miami de Messi confirmó la salida de uno de sus referentes: “Tu entrega y liderazgo quedarán en nuestra historia”

El presidente de la FIFA se refirió a la chance de que los equipos de Rusia y Bielorrusia puedan regresar a la competencia internacional

El inesperado guiño del Liverpool a una canción de Los Redondos: “Un poco de amor francés”