Pobladores bloquean Autopista del Sol para exigir diálogo con Sheinbaum: estos son los puntos cerrados

Foto: Secretaría General de Gobierno, X @SGG_Gro

Este lunes 2 de febrero de 2026, pobladores y transportistas mantienen un bloqueo total en la Autopista del Sol (Cuernavaca-Acapulco), una de las principales vías de comunicación del país, para exigir un diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y atención a sus demandas de seguridad y garantías para sus comunidades.

¿Por qué hay bloqueo?

Desde primeras horas de la mañana, manifestantes —principalmente de más de 40 comunidades del municipio de Juan R. Escudero y del Valle del Ocotito— cerraron ambos sentidos de la Autopista del Sol. Su protesta se centra en la exigencia de un diálogo directo con el gobierno federal, encabezado por Sheinbaum, ante la falta de respuestas institucionales a temas de seguridad comunitaria y presencia de grupos armados en sus localidades.

Los inconformes han señalado que, pese a denuncias públicas sobre intimidaciones y hechos violentos en sus regiones, no han recibido atención adecuada de las autoridades, lo que les motivó a cerrar la vía e impulsar el reclamo.

Puntos de cierre y afectaciones viales

El bloqueo se registra principalmente en la zona del entronque hacia Tierra Colorada, en el municipio de Juan R. Escudero, Guerrero.

Capufe (Caminos y Puentes Federales) informó que no hay un tiempo estimado de reapertura y que la circulación continúa cerrada desde la caseta “La Venta” rumbo a Cuernavaca y desde la caseta “Palo Blanco” con dirección a Acapulco, afectando severamente el tránsito en ambos sentidos.

Según Capufe, el cierre se ha extendido alrededor del kilómetro 321, complicando la circulación en el tramo.

Horarios previstos

Autoridades estatales habían señalado que el bloqueo podría ocurrir entre las 07:00 y las 10:00 horas, pero la presencia de manifestantes ha prolongado las afectaciones más allá de ese periodo.

El contexto general de Guerrero incluye también tensiones entre comunidades, grupos de autodefensa y organizaciones civiles que reclaman mayor seguridad y control territorial, lo que ha derivado en movilizaciones similares en meses recientes.

Consejos para automovilistas

Se recomienda prever tiempos extra de traslado, buscar rutas alternas cuando sea posible y mantenerse informado sobre la reapertura de los carriles por parte de Capufe o las autoridades viales locales.

Mantente atento a las actualizaciones de las autoridades y medios locales para conocer el avance de las negociaciones y la situación del bloqueo.