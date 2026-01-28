México

Sorprende en el Día de la Candelaria con este atole de coco y piña, el toque tropical y saludable

Si buscas una bebida caliente y ligera para acompañar tus tamales, ésta es la opción perfecta

Atole de coco y piña
Atole de coco y piña servido caliente, decorado con trocitos de piña fresca y coco rallado. (Gemini)

¿Te imaginas un atole que despierte la nostalgia de la playa y el calor de hogar en cada sorbo? El atole de coco y piña fusiona la tradición mexicana con un toque refrescante, ideal para quienes buscan algo diferente este Día de la Candelaria.

En las costas del Pacífico mexicano, el coco y la piña son protagonistas de postres y bebidas típicas.

Este atole es una versión saludable que rescata la esencia dulce y frutal de ambos ingredientes, perfecto para acompañar tamales y celebrar en familia.

Receta de atole de coco y piña

El atole de coco y piña es una bebida caliente preparada con leche de coco, piña natural y masa de maíz, endulzada ligeramente y espesa a fuego lento. Su técnica principal es el licuado de fruta y la cocción constante para lograr una textura cremosa y brillante.

Ingredientes frescos: piña, leche de
Ingredientes frescos: piña, leche de coco y masa de maíz, base de un atole saludable. (Gemini)

Tiempo de preparación

  • Total: 30 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 2 tazas de piña fresca picada
  2. 2 tazas de leche de coco (puede ser casera o comercial)
  3. 3 tazas de agua
  4. 1/2 taza de masa de maíz nixtamalizada (disuelta en agua)
  5. 1/2 taza de azúcar (ajusta al gusto)
  6. 1 raja de canela
  7. 1 pizca de sal

Cómo hacer atole de coco y piña, paso a paso

  1. Licúa la piña fresca con 1 taza de agua hasta obtener un puré fino.
  2. Cuela el puré para eliminar la fibra y reserva el líquido.
  3. En una olla grande, calienta la leche de coco con el resto del agua, la raja de canela y la pizca de sal.
  4. Agrega el puré de piña colado y el azúcar, mezclando bien.
  5. Disuelve la masa en 1 taza de agua fría y vierte poco a poco en la olla, moviendo constantemente.
  6. Cocina a fuego medio, sin dejar de mover, hasta que la mezcla espese y tenga textura cremosa (aproximadamente 15 minutos).
  7. Retira la canela y sirve caliente. Mezcla constantemente para evitar grumos y asegura que la masa esté bien disuelta.
Vista superior de una taza
Vista superior de una taza de atole de coco y piña acompañada de tamales artesanales. (Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 tazas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 140
  • Carbohidratos: 28 g
  • Grasas: 5 g
  • Proteínas: 2 g
  • Azúcares: 15 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conservar en refrigeración hasta 2 días en recipiente hermético. Para recalentar, hazlo a fuego bajo y agrega un poco de agua si espesa demasiado.

