Sorprende en el Día de la Candelaria con este atole de coco y piña, el toque tropical y saludable

¿Te imaginas un atole que despierte la nostalgia de la playa y el calor de hogar en cada sorbo? El atole de coco y piña fusiona la tradición mexicana con un toque refrescante, ideal para quienes buscan algo diferente este Día de la Candelaria.
En las costas del Pacífico mexicano, el coco y la piña son protagonistas de postres y bebidas típicas.
Este atole es una versión saludable que rescata la esencia dulce y frutal de ambos ingredientes, perfecto para acompañar tamales y celebrar en familia.
Receta de atole de coco y piña
El atole de coco y piña es una bebida caliente preparada con leche de coco, piña natural y masa de maíz, endulzada ligeramente y espesa a fuego lento. Su técnica principal es el licuado de fruta y la cocción constante para lograr una textura cremosa y brillante.
Tiempo de preparación
- Total: 30 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de piña fresca picada
- 2 tazas de leche de coco (puede ser casera o comercial)
- 3 tazas de agua
- 1/2 taza de masa de maíz nixtamalizada (disuelta en agua)
- 1/2 taza de azúcar (ajusta al gusto)
- 1 raja de canela
- 1 pizca de sal
Cómo hacer atole de coco y piña, paso a paso
- Licúa la piña fresca con 1 taza de agua hasta obtener un puré fino.
- Cuela el puré para eliminar la fibra y reserva el líquido.
- En una olla grande, calienta la leche de coco con el resto del agua, la raja de canela y la pizca de sal.
- Agrega el puré de piña colado y el azúcar, mezclando bien.
- Disuelve la masa en 1 taza de agua fría y vierte poco a poco en la olla, moviendo constantemente.
- Cocina a fuego medio, sin dejar de mover, hasta que la mezcla espese y tenga textura cremosa (aproximadamente 15 minutos).
- Retira la canela y sirve caliente. Mezcla constantemente para evitar grumos y asegura que la masa esté bien disuelta.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 tazas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 140
- Carbohidratos: 28 g
- Grasas: 5 g
- Proteínas: 2 g
- Azúcares: 15 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Conservar en refrigeración hasta 2 días en recipiente hermético. Para recalentar, hazlo a fuego bajo y agrega un poco de agua si espesa demasiado.