México

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 25 de enero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Guardar

En pocas líneas:

    06:02 hsHoy

    México es uno de los países con mayor actividad sísmica debido a su ubicación geográfica. El territorio nacional se encuentra sobre la interacción de cinco placas tectónicas —la de Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe—, cuyo constante movimiento provoca la liberación de energía en forma de sismos, especialmente en la zona del Pacífico.

    Ante un sismo, las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir las indicaciones de Protección Civil. Si la persona se encuentra en un inmueble, debe resguardarse e-n zonas seguras como bajo mesas resistentes o junto a muros de carga, alejándose de ventanas y objetos que puedan caer. No se deben usar elevadores. En espacios abiertos, se aconseja mantenerse lejos de postes, cables y estructuras inestables.

    Después del movimiento, es importante revisar posibles daños, evacuar con precaución si es necesario y mantenerse informado a través de fuentes oficiales, ya que pueden presentarse réplicas.

    Temas Relacionados

    Temblor hoySismo en MéxicoEpicentroServicio Sismológico Nacionalmexico-noticias

    Últimas noticias

    Cinco ideas originales para vestir al Niño Dios en este Día de la Candelaria, según la tradición

    Año con año miles de familias mexicanas buscan cumplir con la tradición de este 2 de febrero

    Cinco ideas originales para vestir

    Detienen a hombre por presunto acoso sexual a usuaria en el Metro CDMX

    Una mujer reportó ante policías que el sujeto había tomado imágenes con su teléfono celular sin su consentimiento

    Detienen a hombre por presunto

    Pronósticos: todos los números ganadores del Chispazo de este 24 de enero

    Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

    Pronósticos: todos los números ganadores

    “El Bótox” es vinculado a proceso tras resolución en su primera audiencia

    La resolución judicial se dictó después de que el detenido reconociera ser responsable de la extorsión en el sector limonero y de actividades vinculadas con actos violentos en Michoacán

    “El Bótox” es vinculado a

    Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

    Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

    Descubre los afortunados ganadores del

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    El terror en la nieve:

    El terror en la nieve: así operó el asesino de niños que paralizó a una comunidad entera en los años 70

    La historia detrás del mechón de Elvis Presley que rompió todos los récords en una subasta

    Un libro médico del siglo XVI revela cómo se trataba la calvicie con métodos extremos

    Tiene 13 años, manejaba una moto y chocó contra un poste en Córdoba: ahora pelea por su vida

    Arrastró por más de cinco cuadras a un ladrón que intentó robarle el auto en La Matanza

    INFOBAE AMÉRICA

    Los presos políticos que la

    Los presos políticos que la dictadura de Daniel Ortega se niega a liberar en Nicaragua

    El barrio Marconi de Montevideo, una zona marcada por las balaceras entre bandas que imponen su poder a los tiros

    “Era como si me hablara en árabe”, la canción de George Harrison que desconcertó a Ringo Starr y fue un himno de The Beatles

    Otter Trail, la travesía más exclusiva de Sudáfrica a la que solo unos pocos pueden acceder

    El terror en la nieve: así operó el asesino de niños que paralizó a una comunidad entera en los años 70

    DEPORTES

    Negociaciones contrarreloj para sumar refuerzos

    Negociaciones contrarreloj para sumar refuerzos y 14 salidas: Boca Juniors inicia su año con la mirada puesta en la Copa Libertadores

    La Fórmula 1 arranca una nueva era: los cinco cambios claves y todo lo que hay que saber de los tests en Barcelona

    Tras la derrota de Racing, Belgrano le ganó 2-1 al Rosario Central de Ángel Di María en el inicio del Torneo Apertura

    El gol de penal de Ángel Di María que no alcanzó para el triunfo de Rosario Central en el debut en el Apertura

    El golazo olímpico que convirtió el hijo de Guillermo Barros Schelotto en el triunfo de Gimnasia ante Racing