Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 25 de enero de 2026

Después del movimiento, es importante revisar posibles daños , evacuar con precaución si es necesario y mantenerse informado a través de fuentes oficiales, ya que pueden presentarse réplicas.

Ante un sismo, las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir las indicaciones de Protección Civil . Si la persona se encuentra en un inmueble, debe resguardarse e-n zonas seguras como bajo mesas resistentes o junto a muros de carga, alejándose de ventanas y objetos que puedan caer. No se deben usar elevadores . En espacios abiertos, se aconseja mantenerse lejos de postes, cables y estructuras inestables.

México es uno de los países con mayor actividad sísmica debido a su ubicación geográfica. El territorio nacional se encuentra sobre la interacción de cinco placas tectónicas —la de Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe—, cuyo constante movimiento provoca la liberación de energía en forma de sismos , especialmente en la zona del Pacífico.

Últimas noticias

Cinco ideas originales para vestir al Niño Dios en este Día de la Candelaria, según la tradición Año con año miles de familias mexicanas buscan cumplir con la tradición de este 2 de febrero

Detienen a hombre por presunto acoso sexual a usuaria en el Metro CDMX Una mujer reportó ante policías que el sujeto había tomado imágenes con su teléfono celular sin su consentimiento

Pronósticos: todos los números ganadores del Chispazo de este 24 de enero Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

“El Bótox” es vinculado a proceso tras resolución en su primera audiencia La resolución judicial se dictó después de que el detenido reconociera ser responsable de la extorsión en el sector limonero y de actividades vinculadas con actos violentos en Michoacán