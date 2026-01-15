Beca para secundaria 2026: requisitos y cómo inscribirse

Los documentos obligatorios para el tutor incluyen CURP, credencial de elector (INE), código postal, número telefónico y correo electrónico activo (Jorge Contreras/Infobae México)

La principal beca para secundaria en México es la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina Gutiérrez”.

Este apoyo del Gobierno Federal que otorga $1,900 pesos bimestrales por familia con estudiantes de secundaria pública, más 700 adicionales por cada estudiante extra en ese nivel, cubriendo 10 meses del año.

Para quienes ya están registrados, es importante consultar la fecha del primer pago del ciclo 2026.

Cómo inscribirse a la beca Rita Cetina

La convocatoria se abrirá exclusivamente en línea durante enero de 2026.

El proceso de inscripción implica ingresar al portal oficial becaritacetina.gob.mx y utilizar la cuenta Llave MX del tutor legal para acceder y completar el registro. (Foto: Cortesía)

Solo podrán acceder quienes cursen preescolar, primaria o secundaria en alguna de las 32 entidades federativas y estén registrados en instituciones públicas.

El proceso de registro requiere que el tutor legal —padre, madre o responsable— prepare y suba a la plataforma ciertos documentos actualizados y legibles.

Entre ellos se encuentran:

la CURP del tutor

el código postal

la credencial para votar (INE) vigente

un número telefónico de contacto

un correo electrónico activo

Para los estudiantes, será necesario presentar:

la CURP del alumno

la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela pública

el grado y grupo escolar

la edad

la dirección completa.

El cumplimiento de estos requisitos es fundamental para garantizar el registro correcto en el sistema.

Solo podrán solicitar la beca quienes estén inscritos en escuelas públicas de alguna de las 32 entidades federativas y tengan la documentación vigente requerida Crédito: Cuartoscuro/Graciela López

Paso a paso para el registro en la Beca Rita Cetina

El procedimiento se desarrolla en varios pasos. El primer movimiento es ingresar al portal oficial becaritacetina.gob.mx, y luego iniciar sesión empleando la cuenta Llave MX del tutor.

Una vez dentro, el sistema solicitará la verificación y actualización de los datos personales ya precargados.

A continuación, el usuario deberá cargar la credencial de elector y el comprobante de domicilio. Tras aceptar el aviso de privacidad, el sistema permitirá avanzar a la sección de registro del estudiante, donde se introducirán y validarán los datos del alumno y de la escuela.

Acceder al portal oficial becaritacetina.gob.mx Iniciar sesión con la cuenta Llave MX del tutor. Verificar y actualizar los datos precargados del tutor. Cargar la credencial de elector (INE) y el comprobante de domicilio. Aceptar el aviso de privacidad y guardar la información del tutor. Seleccionar la opción “Registrar un estudiante”. Introducir la CURP del alumno y validar los datos. Registrar la CCT de la escuela pública. Indicar turno, grado y parentesco con el tutor. Guardar y descargar el comprobante de registro, que servirá para futuras aclaraciones.

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina Gutiérrez” otorga $1,900 pesos bimestrales por familia con estudiantes de secundaria inscritos en escuela pública. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

Es indispensable mantenerse informado a través de los perfiles oficiales en redes sociales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ).

Para finalizar, se debe guardar y descargar el comprobante de registro, documento que servirá para cualquier aclaración futura.

Las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones y posibles cambios a través de los canales oficiales de laCoordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárezy del titular,Julio León.