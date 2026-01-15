Beca para secundaria 2026: requisitos y cómo inscribirse

La principal beca para secundaria en México es la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina Gutiérrez”.
Este apoyo del Gobierno Federal que otorga $1,900 pesos bimestrales por familia con estudiantes de secundaria pública, más 700 adicionales por cada estudiante extra en ese nivel, cubriendo 10 meses del año.
Para quienes ya están registrados, es importante consultar la fecha del primer pago del ciclo 2026.
Cómo inscribirse a la beca Rita Cetina
La convocatoria se abrirá exclusivamente en línea durante enero de 2026.
Solo podrán acceder quienes cursen preescolar, primaria o secundaria en alguna de las 32 entidades federativas y estén registrados en instituciones públicas.
El proceso de registro requiere que el tutor legal —padre, madre o responsable— prepare y suba a la plataforma ciertos documentos actualizados y legibles.
Entre ellos se encuentran:
- la CURP del tutor
- el código postal
- la credencial para votar (INE) vigente
- un número telefónico de contacto
- un correo electrónico activo
Para los estudiantes, será necesario presentar:
- la CURP del alumno
- la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela pública
- el grado y grupo escolar
- la edad
- la dirección completa.
El cumplimiento de estos requisitos es fundamental para garantizar el registro correcto en el sistema.
Paso a paso para el registro en la Beca Rita Cetina
El procedimiento se desarrolla en varios pasos. El primer movimiento es ingresar al portal oficial becaritacetina.gob.mx, y luego iniciar sesión empleando la cuenta Llave MX del tutor.
Una vez dentro, el sistema solicitará la verificación y actualización de los datos personales ya precargados.
A continuación, el usuario deberá cargar la credencial de elector y el comprobante de domicilio. Tras aceptar el aviso de privacidad, el sistema permitirá avanzar a la sección de registro del estudiante, donde se introducirán y validarán los datos del alumno y de la escuela.
- Acceder al portal oficial becaritacetina.gob.mx
- Iniciar sesión con la cuenta Llave MX del tutor.
- Verificar y actualizar los datos precargados del tutor.
- Cargar la credencial de elector (INE) y el comprobante de domicilio.
- Aceptar el aviso de privacidad y guardar la información del tutor.
- Seleccionar la opción “Registrar un estudiante”.
- Introducir la CURP del alumno y validar los datos.
- Registrar la CCT de la escuela pública.
- Indicar turno, grado y parentesco con el tutor.
- Guardar y descargar el comprobante de registro, que servirá para futuras aclaraciones.
Es indispensable mantenerse informado a través de los perfiles oficiales en redes sociales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ).
Para finalizar, se debe guardar y descargar el comprobante de registro, documento que servirá para cualquier aclaración futura.
Las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones y posibles cambios a través de los canales oficiales de laCoordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárezy del titular,Julio León.