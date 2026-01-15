México

Así fue como Andrea Legarreta le confesó a Erik Rubín que Luis Carlos Origel era su novio

La conductora de “Hoy” puso fin a los rumores y se sinceró sobre su nueva relación con el sobrino de Pepillo Origel tras casi tres años soltera

Guardar
Erik Rubín, exesposo de Andrea
Erik Rubín, exesposo de Andrea Legarreta, expresó su alegría y buenos deseos ante el nuevo romance de la conductora. (Redes Sociales)

Andrea Legarreta sorprendió a propios y extraños al confirmar su romance con Luis Carlos Origel durante su regreso al programa Hoy, donde aparecieron juntos y desataron comentarios positivos.

Pese a que en el matutino solo intercambiaron miradas de complicidad y comentarios con el resto de los conductores, Legarreta se sinceró sobre su nueva oportunidad en el amor horas más tarde.

La conductora compartió detalles sobre el hombre que conquistó su corazón tras su separación de Erik Rubín. TikTok: @canalestrellasof

La reacción de Erik Rubín ante el romance de su expareja

Durante un encuentro con Edén Dorantes, la actriz y conductora compartió la reacción que su familia tuvo ante el romance, resaltando principalmente los comentarios que recibió de Erik Rubín, su ex pareja y padre de sus hijas, Mía y Nina.

“La verdad te puedo decir que a Erik le dio mucho gusto”, aseguró, y agregó: “Erik me dijo: ‘no sabes el gusto que me da’. Al final somos él y yo somos familia y nos adoramos desde otro lugar, pero anhelamos que el otro esté con una buena persona”.

Asimismo, compartió que los deseos que recibió del cantante siempre fueron que encontrara una “buena persona”, por lo que su reacción ha sido “muy bonita”, al igual que la del resto de su familia.

Además del respaldo de Erik
Además del respaldo de Erik Rubín, la presentadora contó cómo Mía y Nina Legarreta han recibido con cariño a Luis Carlos Origel. Crédito: Cuartoscuro

Hijas de Andrea Legarreta adoran a su nueva pareja

Además de su ex esposo, la presentadora resaltó que la reacción de sus hijas también ha sido positiva y sienten un cariño importante por Luis Carlos Origel.

“Somos amigos de hace años todos, era más mi amigo, pero al final Erik lo quiere muchísimo, mis hijas lo adoran, lo conocemos hace tiempo y sabemos la clase de persona que es. Ellas están felices, lo adoran en verdad”, comentó.

Debido al cariño que existe desde hace años, Legarreta señaló que “lo adora” y considera que la vida le ha dado un “regalo muy bonito”.

“Es una gran persona, es una de mis personas favoritas de la vida. Es muy dulce, muy educado, muy cariñoso, es un hombre decente. Siempre se lo decía: ‘Tú eres de mis personas favoritas, de mis hombres favoritos en la vida’”, compartió.

Andrea Legarreta confirma su romance
Andrea Legarreta confirma su romance con Luis Carlos Origel y recibe el apoyo de Erik Rubín. (IG: @andrealegarreta // @programahoy)

Quién es Luis Carlos Origel, el nuevo novio de Andrea Legarreta que ya conocía Erik Rubín

Luis Carlos Origel es un entrenador personal, creador de contenido fitness y presentador de televisión mexicano que ha ganado notoriedad recientemente por su relación sentimental con la conductora Andrea Legarreta.

Originario de León, Guanajuato, es sobrino del reconocido periodista de espectáculos Juan José “Pepillo” Origel, lo que facilitó su ingreso al medio del espectáculo y colaboraciones en televisión, particularmente en el programa Hoy de Televisa, donde ha participado con cápsulas sobre rutinas de ejercicio.

Su popularidad aumentó al colaborar con marcas deportivas y modelaje, y posee una presencia activa en redes sociales con decenas de miles de seguidores. Además, recientemente debutó como conductor titular en el noticiero Expreso de la mañana de Foro TV, lo que marcó un avance importante en su carrera.

Temas Relacionados

Andrea LegarretaErik RubínLuis Carlos OrigelPrograma Hoymexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

¿Cuándo y a qué hora es el concierto gratuito del tributo a 31 minutos en la CDMX?

La emblemática música infantil se escuchará gratis en una tarde para reencontrarse con amigos y revivir recuerdos en la capital

¿Cuándo y a qué hora

Ranking Spotify en México: top 10 de las canciones más populares de este día

Estos son los sencillos en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público mexicano

Ranking Spotify en México: top

Cae “El Traka” y una estadounidense, personas ligadas al Cártel del Noreste con armamento y droga en Nuevo León

Los ahora detenidos llevaban marihuana, cocaína y metanfetamina

Cae “El Traka” y una

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 15 de enero

Rachas y conflictos internos podrían definir el escenario entre ambos equipos este jueves

Exatlón México: quién gana la

¿Qué tan caro es entrenar en el gimnasio de Andrea Legarreta y Erik Rubín?

Esto es lo que te vas a gastar si quieres usar las instalaciones del famoso centro deportivo

¿Qué tan caro es entrenar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Traka” y una

Cae “El Traka” y una estadounidense, personas ligadas al Cártel del Noreste con armamento y droga en Nuevo León

Cuáles son los vínculos de los hermanos Coronel, familia política de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con el Cártel de Sinaloa

Así era el narcocampamento en Guerrero presuntamente operado por el hermano de Emma Coronel

Detienen a “El Trini”, líder de Los Cabrera, en Chihuahua

Cae “El Cubano”, figura relevante dentro del Cártel de Sinaloa y encargado del tráfico de drogas a los EEUU

ENTRETENIMIENTO

Ranking Spotify en México: top

Ranking Spotify en México: top 10 de las canciones más populares de este día

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 15 de enero

¿Qué tan caro es entrenar en el gimnasio de Andrea Legarreta y Erik Rubín?

Las famosas mexicanas que han señalado a Julio Iglesias por acoso

Alessandra Rosaldo estaría “harta” de Victoria Ruffo y sus constantes declaraciones sobre Eugenio Derbez

DEPORTES

¿Joao Pedro fuera de San

¿Joao Pedro fuera de San Luis?: este es el equipo europeo que estaría interesado en su fichaje

Mauricio Sulaiman lanza advertencia por llegada de TKO al boxeo: “Los sueños de los jóvenes boxeadores se acabarán”

Confirmado: Pato O’Ward continuará como piloto de reserva de McLaren en la Fórmula 1 2026

Henry Martín vuelve a entrenar con el América: ¿cuándo podría jugar de nuevo?

Comienza el Australian Open 2026: cuándo y dónde ver en México el primer Grand Slam de la temporada