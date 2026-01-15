Así fue como Andrea Legarreta le confesó a Erik Rubín que Luis Carlos Origel era su novio

Erik Rubín, exesposo de Andrea Legarreta, expresó su alegría y buenos deseos ante el nuevo romance de la conductora. (Redes Sociales)

Andrea Legarreta sorprendió a propios y extraños al confirmar su romance con Luis Carlos Origel durante su regreso al programa Hoy, donde aparecieron juntos y desataron comentarios positivos.

Pese a que en el matutino solo intercambiaron miradas de complicidad y comentarios con el resto de los conductores, Legarreta se sinceró sobre su nueva oportunidad en el amor horas más tarde.

La conductora compartió detalles sobre el hombre que conquistó su corazón tras su separación de Erik Rubín. TikTok: @canalestrellasof

La reacción de Erik Rubín ante el romance de su expareja

Durante un encuentro con Edén Dorantes, la actriz y conductora compartió la reacción que su familia tuvo ante el romance, resaltando principalmente los comentarios que recibió de Erik Rubín, su ex pareja y padre de sus hijas, Mía y Nina.

“La verdad te puedo decir que a Erik le dio mucho gusto”, aseguró, y agregó: “Erik me dijo: ‘no sabes el gusto que me da’. Al final somos él y yo somos familia y nos adoramos desde otro lugar, pero anhelamos que el otro esté con una buena persona”.

Asimismo, compartió que los deseos que recibió del cantante siempre fueron que encontrara una “buena persona”, por lo que su reacción ha sido “muy bonita”, al igual que la del resto de su familia.

Además del respaldo de Erik Rubín, la presentadora contó cómo Mía y Nina Legarreta han recibido con cariño a Luis Carlos Origel. Crédito: Cuartoscuro

Hijas de Andrea Legarreta adoran a su nueva pareja

Además de su ex esposo, la presentadora resaltó que la reacción de sus hijas también ha sido positiva y sienten un cariño importante por Luis Carlos Origel.

“Somos amigos de hace años todos, era más mi amigo, pero al final Erik lo quiere muchísimo, mis hijas lo adoran, lo conocemos hace tiempo y sabemos la clase de persona que es. Ellas están felices, lo adoran en verdad”, comentó.

Debido al cariño que existe desde hace años, Legarreta señaló que “lo adora” y considera que la vida le ha dado un “regalo muy bonito”.

“Es una gran persona, es una de mis personas favoritas de la vida. Es muy dulce, muy educado, muy cariñoso, es un hombre decente. Siempre se lo decía: ‘Tú eres de mis personas favoritas, de mis hombres favoritos en la vida’”, compartió.

Andrea Legarreta confirma su romance con Luis Carlos Origel y recibe el apoyo de Erik Rubín. (IG: @andrealegarreta // @programahoy)

Quién es Luis Carlos Origel, el nuevo novio de Andrea Legarreta que ya conocía Erik Rubín

Luis Carlos Origel es un entrenador personal, creador de contenido fitness y presentador de televisión mexicano que ha ganado notoriedad recientemente por su relación sentimental con la conductora Andrea Legarreta.

Originario de León, Guanajuato, es sobrino del reconocido periodista de espectáculos Juan José “Pepillo” Origel, lo que facilitó su ingreso al medio del espectáculo y colaboraciones en televisión, particularmente en el programa Hoy de Televisa, donde ha participado con cápsulas sobre rutinas de ejercicio.

Su popularidad aumentó al colaborar con marcas deportivas y modelaje, y posee una presencia activa en redes sociales con decenas de miles de seguidores. Además, recientemente debutó como conductor titular en el noticiero Expreso de la mañana de Foro TV, lo que marcó un avance importante en su carrera.