Cómo enseñar a los niños a rezar el ángel de la guarda

Los niños rezando representan fe, esperanza y valores espirituales transmitidos en comunidad desde la infancia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creencia en los ángeles de la guarda ocupa un lugar fundamental en la espiritualidad católica, respaldada de forma directa por el Catecismo de la Iglesia Católica, que define su existencia como una “verdad de fe”, es decir, revelada por Dios y necesaria para quienes profesan esta religión.

Esta doctrina sostiene que cada persona recibe desde su nacimiento la compañía de un ángel custodio, cuya misión es proteger y guiar al individuo a lo largo de toda su vida.

Al abordar la naturaleza de estos seres, el Catecismo señala que los ángeles poseen inteligencia y voluntad propias además de ser criaturas espirituales, personales e inmortales.

El Catecismo de la Iglesia Católica afirma la existencia de los ángeles de la guarda como una verdad de fe revelada por Dios.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

De este modo, la fe católica integra la presencia angélica en la vida de los creyentes y promueve una relación de confianza con estos seres.

La función principal de los ángeles, según el Catecismo, es servir como mensajeros y servidores de Dios, cumpliendo su voluntad y colaborando activamente en el acompañamiento espiritual de los fieles.

Los niños, desde pequeños, aprenden que cuentan con la protección constante de un ángel guardián que los acompaña en cada etapa de su existencia.

Desde la perspectiva doctrinal, la comunidad cristiana se percibe, por la fe, unida a la “sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres, unidos en Dios”, tal como sostiene el Catecismo al explicar la dimensión eclesial de la vida espiritual.

Cada persona, según la doctrina católica, recibe desde su nacimiento un ángel custodio encargado de protegerla y guiarla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo enseñar a los niños a rezar el angel de la guarda

Para enseñar a los niños a rezar al ángel de la guarda en el marco de la tradición católica, se recomienda un enfoque sencillo, cercano y adaptado a su edad. Algunas sugerencias prácticas son:

1. Explicar quién es el ángel de la guarda: Comenzar con una breve explicación sobre la existencia del ángel de la guarda como amigo y protector enviado por Dios. Utilizar palabras simples y ejemplos cotidianos para que los niños comprendan la idea de compañía y cuidado.

2. Presentar la oración tradicional: Enseñar la oración tradicional del ángel de la guarda, que es breve y fácil de memorizar:

“Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, hasta que me entregues en los brazos de Jesús, José y María. Con tus alas me persigno y me abrazo de la cruz, y en mi corazón me llevo al dulcísimo Jesús. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo. Amén.”

3. Repetición y memorización: Rezar juntos la oración todos los días, preferentemente en la mañana y antes de dormir. La repetición diaria ayuda a que los niños la memoricen y la asocien con momentos de tranquilidad.

4. Uso de recursos visuales y canciones: Acompañar la enseñanza con imágenes de ángeles, libros ilustrados o canciones sobre el ángel de la guarda, para crear una experiencia más atractiva y participativa.

5. Fomentar la confianza y la conversación: Invitar a los niños a hablar con su ángel de la guarda de manera espontánea, agradeciendo o pidiendo su cuidado, así como a compartir sus preocupaciones y sentimientos.

6. Participación de la familia: Involucrar a los padres y hermanos en la oración fortalece el sentido de comunidad y refuerza el aprendizaje en el hogar.

Estos pasos ayudan a que los niños se sientan acompañados y protegidos, integrando la oración del ángel de la guarda en su vida diaria.

Enseñar a los niños a rezar en Ángel de la Guarda los ayuda a acercase a Dios desde temprana edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oración para rezar al Ángel de la Guarda

Además de la oración tradicional del ángel de la guarda. Existe otra vesión conocida, la cual reza lo siguiente:

“Ángel del Señor, que eres mi custodio, puesto que la Providencia Soberana me encomendó a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname en este día. Amén.”