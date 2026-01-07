México

‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum de hoy miércoles 7 de enero | En Vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia de

13:54 hsHoy
13:44 hsHoy

Así funcionará el programa para las preparatorias durante el 2026, informa la SEP

SEP presenta actividades para el programa para las preparatorias durante el 2026.

13:39 hsHoy

Inicia la conferencia: ¿De qué se hablará hoy?

Sheinbaum adelantó que se hablará sobre el programa de educación media superior para las preparatorias tecnológicas para el 2026, así como el Detector de mentiras para posteriormente iniciar con la ronda de preguntas.

Quienes acompañan a la presidenta:

  • Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública.
  • Miguel Ángel Elorza, coordinador de Infodemia.
13:07 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este miércoles desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

