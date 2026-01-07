‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum de hoy miércoles 7 de enero | En Vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este miércoles desde Palacio Nacional . Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México .

Sheinbaum adelantó que se hablará sobre el programa de educación media superior para las preparatorias tecnológicas para el 2026, así como el Detector de mentiras para posteriormente iniciar con la ronda de preguntas.

SEP presenta actividades para el programa para las preparatorias durante el 2026.

Así funcionará el programa para las preparatorias durante el 2026, informa la SEP

