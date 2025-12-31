AICM suspende aterrizajes por banco de niebla, neblina afecta vialidades cercanas

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ‘Benito Juárez’ (AICM), ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, informó que suspendió todos los aterrizajes debido a la presencia de un banco de niebla, que se formó durante la madrugada e incluso afecta las vialidades cercanas al puerto aéreo.
En su cuenta de X, el AICM explicó que la medida se implementó por motivos de seguridad y precisó que los despegues se llevan a cabo con normalidad.
“Esta mañana debido a presencia de un banco de neblina en el aeropuerto, por seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidas los aterrizajes. Los despegues se llevan a cabo con normalidad Seguiremos informando”, escribió en la red social.
Información en desarrollo...
