México

AICM suspende aterrizajes por banco de niebla, neblina afecta vialidades cercanas

El C5 capitalino indicó que la neblina también afecta la visibilidad en Circuito Interior Boulevard Puerto Aéreo

Guardar

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ‘Benito Juárez’ (AICM), ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, informó que suspendió todos los aterrizajes debido a la presencia de un banco de niebla, que se formó durante la madrugada e incluso afecta las vialidades cercanas al puerto aéreo.

En su cuenta de X, el AICM explicó que la medida se implementó por motivos de seguridad y precisó que los despegues se llevan a cabo con normalidad.

“Esta mañana debido a presencia de un banco de neblina en el aeropuerto, por seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidas los aterrizajes. Los despegues se llevan a cabo con normalidad Seguiremos informando”, escribió en la red social.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

AICMbanco de nieblaCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 31 de diciembre en México

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy

Thalía, Dulce María y Lucero despiden el 2025 con un recorrido por sus icónicos personajes de telenovela

Las actrices mexicanas se sumaron al trend de redes sociales y sorprendieron a sus fans con el resultado

Thalía, Dulce María y Lucero

Los cinco momentos clave que dejaron los conciertos de Bad Bunny en México este 2025

El DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour fue mucho más que una gira de conciertos, se convirtió en uno de los eventos culturales, sociales, musicales y económicos más importantes de Latinoamérica

Los cinco momentos clave que

Las Guerreras K-pop desatan locura en el Centro de la CDMX: personas estarían acampando por muñecas antes de Reyes

Un video viral revela filas nocturnas en el corazón capitalino por mercancía exclusiva inspirada en la exitosa película de Netflix

Las Guerreras K-pop desatan locura

Año Nuevo: ¿En 2026 entra en vigor la reducción a 40 horas semanales para la jornada laboral?

Una reforma histórica desata opiniones encontradas y revive la pregunta sobre el balance entre bienestar de los trabajadores

Año Nuevo: ¿En 2026 entra
MÁS NOTICIAS

NARCO

El reajuste del narcotráfico en

El reajuste del narcotráfico en México: balances y quién domina el espacio criminal al final del 2025

Enfrentamiento en Navolato deja tres sujetos abatidos, seis detenidos y un importante arsenal asegurado

Nuevos actores y mercados: así se reconfiguraría el crimen organizado en México en 2026, según expertos

De Valeria Márquez a Camilo Ochoa: los influencers y famosos que fueron asesinados en México en 2025

Vecinos detectaron drones y movimientos sospechosos días antes del asesinato de Alberto Prieto Valencia en Zapopan

ENTRETENIMIENTO

Thalía, Dulce María y Lucero

Thalía, Dulce María y Lucero despiden el 2025 con un recorrido por sus icónicos personajes de telenovela

Los cinco momentos clave que dejaron los conciertos de Bad Bunny en México este 2025

Las Guerreras K-pop desatan locura en el Centro de la CDMX: personas estarían acampando por muñecas antes de Reyes

Martha Higareda, Natalia Lafourcade, Sofía Rivera Torres y otras artistas mexicanas que se convirtieron en madres este 2025

Fiesta electrónica de Año Nuevo en CDMX: horarios y dónde ver en vivo

DEPORTES

México y la NFL: los

México y la NFL: los jugadores que llegaron a ganar el Super Bowl

Calendario Semana 18 NFL: qué necesitan los equipos para avanzar a playoffs y dónde ver los juegos en México

Sin Salida abrirá el 2026 del CMLL con máscaras y cabelleras en juego

Reportan que Julián Carranza se habría convertido en el nuevo delantero de Necaxa

Chivas y Cruz Azul se encontrarían negociando el fichaje de Eduardo Águila