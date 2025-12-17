Corona de Adviento: este es el significado de la vela morada y cuándo debe prenderla

Es una de las tradiciones más representativas del tiempo previo a la Navidad

La Corona de Adviento es un símbolo litúrgico que marca el inicio del tiempo de preparación para la Navidad dentro de la tradición cristiana. Está formada por un círculo de follaje verde, generalmente de pino o ramas naturales, que representa la vida eterna y el amor infinito de Dios. Su forma circular, sin principio ni fin, refuerza la idea de eternidad y esperanza.

Tradicionalmente, la corona se adorna con cuatro velas colocadas alrededor del círculo: tres de color morado y una de color rosa. En algunas celebraciones también se incorpora una vela blanca en el centro, conocida como el cirio de Navidad, que se enciende el 25 de diciembre para conmemorar el nacimiento de Jesús. Cada una de las velas se prende en los cuatro domingos previos a la Navidad, acompañando el camino espiritual del Adviento.

El significado de la vela morada en el Adviento

La vela morada es el elemento que más se repite dentro de la Corona de Adviento y también el que concentra un mayor simbolismo. En la liturgia católica, el color morado está asociado con los tiempos de espera, reflexión y preparación interior. Por esta razón, es el color propio del Adviento y de la Cuaresma.

Encender una vela morada invita al recogimiento y a la oración. Su significado está ligado a la penitencia entendida no como castigo, sino como un proceso de reflexión personal y conversión del corazón.

La Corona de Adviento, elaborada con follaje verde en forma circular, simboliza la vida eterna y la esperanza cristiana, y marca el inicio del tiempo de preparación espiritual para la celebración de la Navidad

Además, la vela morada simboliza la esperanza y la fe en la llegada de Cristo, recordando que la Navidad no es solo una celebración externa, sino un acontecimiento espiritual.

A lo largo del Adviento, la luz que va creciendo cada semana representa el acercamiento progresivo de la Navidad y el compromiso de preparar el corazón para recibir el mensaje cristiano del nacimiento de Jesús.

¿Cuándo se encienden las velas moradas de la Corona de Adviento?

El orden de encendido de las velas sigue el calendario litúrgico y ayuda a comprender el mensaje de cada domingo de Adviento:

Primer domingo de Adviento: se enciende la primera vela morada, que representa la esperanza. Marca el inicio del tiempo de preparación y la expectativa del cumplimiento de la promesa.

Segundo domingo de Adviento: se prende la segunda vela morada, asociada con la fe y la preparación del camino, en alusión al llamado a vivir con coherencia y confianza.

Tercer domingo de Adviento: este día se enciende la vela rosa, conocida como el Domingo de Gaudete . Simboliza la alegría, ya que la Navidad está cada vez más cerca.

Cuarto domingo de Adviento: se enciende la tercera vela morada, que representa la paz y el amor, valores esenciales previos a la celebración del nacimiento de Cristo.

25 de diciembre: si la corona incluye una vela blanca central, esta se enciende en Navidad como símbolo de la luz de Cristo en el mundo.

Un símbolo que invita a vivir la Navidad con sentido

Más allá de su valor decorativo, la Corona de Adviento y, en particular, la vela morada, cumplen una función espiritual y pedagógica. Encenderla cada domingo es un recordatorio de que la Navidad se prepara con reflexión, fe y esperanza.

Comprender su significado permite que esta tradición se viva de manera consciente en el hogar, fortaleciendo el sentido religioso y familiar de una de las celebraciones más importantes del calendario cristiano.