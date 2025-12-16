La Granja VIP: sigue en vivo la noche de asamblea hoy 15 de diciembre

01:29 hs

Como será la última gala

La semana final de La Granja VIP se presenta como un periodo decisivo en el que el público tendrá la responsabilidad de elegir al último eliminado antes de la gran final.

Al inicio de esta décima semana, permanecen seis participantes en competencia, pero solo cinco de ellos avanzarán a la instancia definitiva, donde se disputará el premio de 2 millones de pesos.

(Jesús Avilés/Infobae México)

Durante la última Gala, el desarrollo de la final será progresivo: se revelarán los ocupantes del quinto, cuarto, tercer y segundo lugar, hasta conocer al ganador absoluto.

Cada una de estas etapas podrá seguirse en el Programa En Vivo, que se transmite por Azteca UNO y también está disponible en el sitio web oficial y en la aplicación TV Azteca