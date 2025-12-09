A 2 semanas de la muerte de su madre, Aislinn Derbez reaparece para abrir su corazón en medio del duelo

La muerte de Gabriela Michel, actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, resalta la vida privada de sus hijas Michelle y Chiara Aguilera (IG)

Aislinn Derbez salió del confinamiento digital que se impuso tras el deceso de su madre, la actriz Gabriela Michel, el pasado 24 de noviembre.

La actriz, quien en años recientes reconfiguró su carrera y se involucró en proyectos orientados al bienestar personal, compartió una serie de historias publicadas originalmente en su pódcast La Magia del Caos, en un retiro espiritual.

Un breve video consigna una emotiva despedida de la actriz del grupo que asistió. “Antes de volver a casa tuvimos una despedida muy emotiva donde cada integrante del retiro compartió qué fue lo que más se transformó en ellas y las palabras de Aislinn Derbez nos hizo a todos soltar lagrimitas”, indicó la cuenta oficial del pódcast.

Aislinn Derbez asistió a un retiro espiritual. (@lamagiadelcaos, Instagram)

Un duelo marcado por la sombra de Eugenio Derbez

A finales de mayo, Aislinn Derbez difundió un breve comunicado donde aclaró las causas del deceso de su madre y pidió llevar su duelo en privado. “Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta pérdida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarme con sensibilidad en este momento tan delicado”.

Su postura se dio en medio de una polémica que involuntariamente inmiscuyó a Eugenio Derbez, padre de la actriz. Mientras realizaba una transmisión en vivo desde una ceremonia especial de los Emmy, el actor se enteró del fallecimiento de su pareja.

Las publicaciones hechas por el productor de sus actividades en el evento derivaron en duras críticas en su contra por su presunta indolencia. Posteriormente, compartió una fotografía junto a su hija reafirmando su apoyo incondicional.

Paralelamente, Vadhir Derbez reaccionó a los señalamientos contra su familia. Mediante su cuenta de Instagram, el cantante afirmó que toda la familia se solidarizó con Aislinn: “Me sorprende ver cómo reacciona la sociedad con estas cosas en redes. Me han llegado mensajes en los ‘stories’ que ya tenía, sobre lo insensible que soy y cómo no estoy apoyando a mi hermana, cuando claro que estuve ahí físicamente con ella (solo no lo publiqué)”, escribió.

Eugenio Derbez, cuya efímera relación con Gabriela Michel estuvo marcada por un final abrupto y años de distanciamientos, no asistió al funeral de la actriz.

Gabriela Michel, reconocida como un referente en el doblaje, estuvo casada con el locutor Jorge Alberto Aguilera, con quien procreó a dos hijas: Michelle y Chiara.

