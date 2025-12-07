México

Lo que debes saber de la vitamina B12, el nutriente clave para reducir el cansancio y mejorar el sueño

Su presencia permite una transición más natural hacia el sueño y un despertar con mayor sensación de recuperación

La falta de energía y los problemas para dormir se han convertido en uno de los padecimientos más frecuentes entre adultos. Aunque suelen atribuirse al estrés o a la falta de descanso, la ciencia señala otro factor decisivo: los niveles de vitamina B12, un compuesto esencial para la producción de energía, el funcionamiento neurológico y la regulación del sueño.

El Instituto Nacional de Salud (NIH) de Estados Unidos destaca que este nutriente participa directamente en la síntesis de melatonina, hormona indispensable para conciliar el sueño y mantener un descanso profundo.

Cómo influye la vitamina B12 en el sueño y la energía

Diversos análisis científicos señalan que la vitamina B12 ayuda a regular el ritmo circadiano, el reloj interno que dicta los ciclos de vigilia y descanso. Su presencia permite una transición más natural hacia el sueño y un despertar con mayor sensación de recuperación.

Cuando existe deficiencia, el cuerpo pierde eficiencia en la producción de glóbulos rojos, lo que puede derivar en anemia megaloblástica, condición asociada con cansancio extremo, debilidad muscular y dificultad para concentrarse. El NIH subraya además que este nutriente interviene en la síntesis del ADN y en el mantenimiento de un sistema nervioso saludable.

Los riesgos de una deficiencia prolongada

La falta sostenida de vitamina B12 puede generar síntomas neurológicos, deterioro cognitivo y afectaciones en la memoria. También influye en el metabolismo energético y en la reducción de la homocisteína, un aminoácido cuyo exceso aumenta el riesgo cardiovascular.

Diversos análisis científicos señalan que la vitamina B12 ayuda a regular el ritmo circadiano, el reloj interno que dicta los ciclos de vigilia y descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor y divulgador Carlos Jaramillo, conocido por su contenido informativo en plataformas digitales, ha explicado en varias ocasiones por qué este nutriente merece especial atención. En su video, advierte: “Hay condiciones con tu memoria, condiciones neurológicas… cosas que pueden venir como hormigueos, alteraciones en tu lengua, cansancio… Todo esto puede corresponder a una deficiencia de una vitamina muy importante… Te estoy hablando de la vitamina B12”.

También enfatiza el papel del sistema digestivo en su absorción: “La vitamina B12 requiere de la presencia de suficiente ácido gástrico para su asimilación… Si no tenemos suficiente ácido gástrico, la vitamina B12 no se asimila”.

¿Dónde obtenerla?

Las principales fuentes naturales son alimentos de origen animal como carnes, pescados, pollo, huevos y lácteos. Para quienes mantienen dietas basadas en plantas o presentan dificultades para su absorción —por gastritis, uso prolongado de antiácidos o condiciones gastrointestinales—, los especialistas recomiendan valorar la suplementación bajo supervisión médica.

La levadura nutricional puede aportar pequeñas cantidades, pero no suele ser suficiente para cubrir los requerimientos diarios en quienes evitan productos animales.

La vitamina B12 no solo contribuye a un descanso más profundo, sino que es un pilar para la salud neurológica, cognitiva y cardiovascular. Restablecer sus niveles puede marcar la diferencia entre un día lleno de agotamiento y un cuerpo con energía suficiente para funcionar en equilibrio.

