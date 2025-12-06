México

Así recordó Sheinbaum a AMLO durante el festejo en el Zócalo por los siete años de la 4T

La jefa del Ejecutivo recordó el punto de quiebre en 2018, cuando AMLO inició la transformación

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en el Zócalo capitalino el festejo por los 7 años de la Cuarta Transformación, movimiento iniciado por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo presente en distintas ocasiones durante el discurso de la titular del Ejecutivo Federal.

Ante una multitud que, según el gobierno, fue de seiscientas mil personas, Sheinbaum hizo un recuento de avances durante el mandato de la 4T y llamó a dar continuidad al proyecto iniciado por AMLO.

Sheinbaum recuerda el triunfo de AMLO en 2018

La jefa del Ejecutivo recordó el punto de quiebre de 2018, año en el que AMLO se postuló por tercera vez a la presidencia.

“En 2018, el pueblo tomó una decisión sabia y valiente: iniciar una nueva etapa, la del renacimiento de México, con Andrés Manuel López Obrador al frente”, destacó la presidenta Sheinbaum.

Docenas de simpatizantes de Morena acamparon anoche en el Zócalo de CDMX para asistir a la celebración por 7 años de la 4T. Crédito: X- Eli Tv Oficial

Este pasaje abrió la revisión de lo que llamó el renacer político nacional, marcando al tabasqueño como la figura central del viraje político en México.

“Pasamos de un país gobernado por una oligarquía, donde los presidentes y las instituciones públicas servían a unos cuantos que se creían ‘dueños de México’, a una verdadera democracia, donde el gobierno trabaja para todas y todos, pero especialmente para quien más lo necesita”, aseguró Sheinbaum.

Al abordar la separación de poderes económicos y políticos, Sheinbaum se refirió al año 2019, cuando, según dijo, “la separación principal debía ser la del poder económico del poder político; y así ha sido y debe seguir siendo por el bien de la República”.

Sostuvo que la iniciativa fue impulsada y consolidada por López Obrador, quien “desde ese momento quedó muy claro” con la determinación de combatir la concentración de privilegios.

La 4T cambió la economía de México, afirma Sheinbaum

Durante el balance económico, Sheinbaum hizo énfasis en los logros alcanzados dentro del periodo que identificó como la primera etapa de la Cuarta Transformación bajo la dirección del expresidente.

“Otro logro del presidente López Obrador y del primer año de nuestro gobierno”, destacó en el evento.

Así, detalló avances como el aumento del salario mínimo, que “pasó de 88 pesos diarios en 2018, a 315 pesos a partir del 1º de enero de 2026; un incremento de 154 por ciento”.

“Ese mito se cayó. En realidad, querían mantener bajos los salarios para aumentar las riquezas de unos cuantos, pero hemos demostrado que es posible crear empleos con mejores salarios”, apuntó.

Mexico's President Claudia Sheinbaum waves
Mexico's President Claudia Sheinbaum waves during an event in Zocalo Square to commemorate 7 years since her party, Morena, came to power, in Mexico City, Mexico December 6, 2025. REUTERS/Raquel Cunha

El desarrollo de iniciativas sociales fue otro de los campos asociados directamente al periodo de López Obrador.

Sheinbaum mencionó que, durante esos años, “se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, para garantizar que la pensión no sea menor que el salario medio” y se eliminaron prácticas como la subcontratación laboral.

Refirió igualmente la expansión de los programas de becas, pensiones universales y apoyos directos a familias, asegurando que “la gran mayoría de los Programas son derechos constitucionales” y vinculando esa política a la administración previa.

En cuanto a la política social, Sheinbaum celebró lo que describió como una “hazaña” de su antecesor.

“Esta nueva política económica, social, permitió la hazaña del Presidente López Obrador, de reducir la pobreza y las desigualdades”, precisando que entre 2018 y 2024 “13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza”.

Atribuyó a ese periodo el avance hacia una reducción importante en la brecha de desigualdad: “de una brecha de treinta y seis veces, se redujo a dieciséis veces en 2024”, indicó.

La presidenta insistió en que la orientación ética y la austeridad republicana, dos banderas de López Obrador, continúan siendo el faro del actual gobierno.

Logros de la 4T en siete años, según la presidenta Sheinbaum

  • Claudia Sheinbaum encabezó el festejo en el Zócalo por los 7 años de la Cuarta Transformación y llamó a dar continuidad al proyecto iniciado por Andrés Manuel López Obrador.
  • Destacó el aumento del salario mínimo, que pasó de 88 pesos diarios en 2018 a 315 pesos en 2026, y la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
  • Resaltó una disminución de la pobreza y la desigualdad, afirmando que 13.5 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024.
  • Subrayó la recuperación de empresas energéticas nacionales, modificaciones al artículo 28 de la Constitución y el fortalecimiento de CFE y Pemex.
  • Criticó los modelos neoliberales y afirmó que la transformación es económica, ética y moral, consolidando el modelo de gobierno iniciado por López Obrador.

