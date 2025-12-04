México

Primer Polo de Bienestar en el Edomex será instaurado en Nezahualcóyotl: confirma Claudia Sheinbaum

La Presidenta de México agradeció la disposición del presidente municipal Adolfo Cerqueda para la construcción de dicho proyecto

Claudia Sheinbaum confirmó la primer sede del primer Polo Económico para el Bienestar en el Estado de México.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció durante su conferencia mañanera que el municipio de Nezahualcóyotl será sede del primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en el Estado de México, un proyecto estratégico que busca detonar inversión, empleo y crecimiento regional.

De acuerdo con la mandataria, la elección de este municipio respondió a la disposición del Presidente Municipal, Adolfo Cerqueda Rebollo, quien ofreció un terreno con las características necesarias para albergar un complejo de esta magnitud.

Sheinbaum Pardo detalló que los Polos de Desarrollo para el Bienestar están diseñados como espacios integrales donde convergen parques industriales, vivienda, servicios públicos, áreas productivas y oportunidades para sectores como el manufacturero, logístico y de servicios. Para ello, se requieren superficies amplias, bien conectadas y con potencial para atraer empresas que impulsen el crecimiento económico local. En este sentido, Nezahualcóyotl fue uno de los primeros municipios en manifestar su interés y presentar condiciones favorables para hacerlo posible.

El Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl, encabezado por Adolfo Cerqueda, reiteró su poyo al gobierno de Claudia Sheinbaum.

El proyecto, que arrancará con una inversión estimada de 800 millones de pesos, contempla en su primera etapa la generación de 4 mil 500 empleos directos, lo que representa un impulso económico significativo no solo para Nezahualcóyotl, sino también para los municipios vecinos de la zona oriente del Valle de México. La presidenta destacó que este tipo de iniciativas buscan descentralizar el desarrollo económico y acercar oportunidades laborales a zonas tradicionalmente marginadas del crecimiento industrial.

Durante la actual administración del Estado de México, la entidad ha logrado generar más de 133 mil empleos, cifra que representa aproximadamente el 3% del total nacional. Este resultado, señaló Sheinbaum Pardo, es reflejo de las condiciones favorables que existen en el estado para atraer inversiones y consolidar nuevos proyectos productivos. La instalación del primer Polo de Desarrollo en Nezahualcóyotl fortalecerá esta tendencia y permitirá avanzar hacia un modelo de crecimiento más equitativo y sostenible.

Uno de los principales beneficios del nuevo Polo de Bienestar es su ubicación estratégica, rodeada de zonas habitacionales, escuelas, hospitales y rutas de transporte público. Esto permitirá que miles de habitantes puedan acceder a empleos formales sin necesidad de recorrer largas distancias, reduciendo tiempos de traslado y mejorando su calidad de vida. Además, el proyecto contempla infraestructura que integrará espacios comunitarios y áreas verdes, con el propósito de impulsar un desarrollo urbano ordenado y socialmente responsable.

La Presidenta de México proclamó que dicho proyecto traerá mejora económica al municipio.

El Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl reiteró su compromiso de trabajar en coordinación con los gobiernos estatal y federal para acelerar la realización del proyecto. La administración local aseguró que la llegada del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar representa una oportunidad histórica para transformar el municipio, atraer nuevas inversiones y ofrecer a las familias nezaenses mejores condiciones de vida, empleo y seguridad económica.

Con esta iniciativa, Nezahualcóyotl se perfila como un referente regional en materia de desarrollo productivo y como un punto clave dentro de la estrategia nacional para impulsar el bienestar y la competitividad en el país.

