Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 29 de noviembre del 2025

Si estás en la calle, evita postes, cables y fachadas. Una vez que termine el movimiento, corta el gas y la electricidad , revisa posibles daños y sigue las indicaciones de Protección Civil. Prepara una mochila de emergencia y participa en simulacros regularmente.

Ante un sismo, es fundamental mantener la calma y actuar con precaución. Si estás en un edificio, no corras ni uses elevadores ; ubícate en una zona de seguridad interna , como bajo un marco de puerta, junto a muros de carga o columnas. Aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

Últimas noticias

Oaxaca registra sismo de magnitud 4.0 Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Reportan fuerte explosión e incendio por pirotecnia en Pesquería, Nuevo León Autoridades trabajan en las labores de búsqueda y rescate mientras habitantes de la colonia Los Olmos fueron desalojados

Resultados del sorteo de Chispazo: ¿Quiénes son los nuevos millonarios? Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Cae hombre por presunto robo en Iztapalapa, cuenta con 17 ingresos previos Tras el cruce de información, autoridades encontraron que el detenido contaba con ingresos al Sistema Penitenciario desde 1998