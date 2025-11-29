Cae hombre por presunto robo en Iztapalapa, cuenta con 17 ingresos previos

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/ Infobae)

Como parte de las acciones implementadas para disminuir la incidencia delictiva en la alcaldía Iztapalapa, elementos de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado como posible responsable de sustraer dinero en efectivo de una tienda de conveniencia.

La detención ocurrió tras un reporte de emergencia que alertó a los uniformados sobre un asalto en un establecimiento comercial ubicado en la calzada Ermita-Iztapalapa y la calle Francisco Sarabia, en la colonia Plan de Iguala.

De acuerdo con el reporte policial, los hechos se registraron cuando los oficiales que realizaban labores de vigilancia fueron notificados a través de la frecuencia de radio sobre un robo en proceso en el referido local. Ante ello, la unidad más cercana se trasladó de inmediato al punto para verificar la situación.

Los oficiales acudieron a un llamado tras registrarse un robo en una tienda. Foto: (iStock)

Al arribar al lugar, los policías se entrevistaron con la encargada de la tienda, quien relató que un sujeto ingresó al establecimiento y la agredió física y verbalmente para luego despojarla de una cantidad de dinero en efectivo. La afectada indicó que el hombre había huido a pie y, en ese momento, lo señaló a unos metros de distancia, lo que permitió a los uniformados ubicarlo rápidamente.

Tras una breve persecución, los oficiales lograron detener al individuo, un hombre de 48 años de edad. En apego al protocolo de actuación policial, se le realizó una revisión preventiva, durante la cual le fueron encontrados varios billetes, presuntamente relacionados con el robo señalado por la víctima.

Al ser reconocido plenamente por la afectada, el detenido fue informado de sus derechos de ley y trasladado junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de iniciar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.

Más tarde, y como parte del cruce de información realizado por las autoridades, se dio a conocer que el detenido cuenta con un amplio historial delictivo. Registros oficiales señalan que tiene 17 ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, todos por delitos de robo en diversas modalidades.

El detenido cuenta con ingresos al Sistema Penitenciario desde 1998. Foto: (iStock)

Sus ingresos datan de los años 1998, 1999, 2001, 2006, 2008; así como dos ingresos en 2009, dos más en 2011, uno en 2012, dos en 2013, otros dos en 2014, además de ingresos registrados en 2015, 2016 y finalmente en 2022.

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de los operativos permanentes implementados en Iztapalapa para inhibir delitos de alto impacto y reforzar la seguridad en zonas comerciales y de alta afluencia ciudadana. Asimismo, reiteraron la importancia de que la ciudadanía realice denuncias oportunas, ya que estas permiten una reacción policial más rápida y eficaz.

El Ministerio Público continuará las investigaciones para determinar la posible responsabilidad del detenido en este hecho y en otros incidentes similares que pudieran estar relacionados.