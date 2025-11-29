México

Cae hombre por presunto robo en Iztapalapa, cuenta con 17 ingresos previos

Tras el cruce de información, autoridades encontraron que el detenido contaba con ingresos al Sistema Penitenciario desde 1998

Guardar
El detenido fue puesto a
El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/ Infobae)

Como parte de las acciones implementadas para disminuir la incidencia delictiva en la alcaldía Iztapalapa, elementos de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado como posible responsable de sustraer dinero en efectivo de una tienda de conveniencia.

La detención ocurrió tras un reporte de emergencia que alertó a los uniformados sobre un asalto en un establecimiento comercial ubicado en la calzada Ermita-Iztapalapa y la calle Francisco Sarabia, en la colonia Plan de Iguala.

De acuerdo con el reporte policial, los hechos se registraron cuando los oficiales que realizaban labores de vigilancia fueron notificados a través de la frecuencia de radio sobre un robo en proceso en el referido local. Ante ello, la unidad más cercana se trasladó de inmediato al punto para verificar la situación.

Los oficiales acudieron a un
Los oficiales acudieron a un llamado tras registrarse un robo en una tienda. Foto: (iStock)

Al arribar al lugar, los policías se entrevistaron con la encargada de la tienda, quien relató que un sujeto ingresó al establecimiento y la agredió física y verbalmente para luego despojarla de una cantidad de dinero en efectivo. La afectada indicó que el hombre había huido a pie y, en ese momento, lo señaló a unos metros de distancia, lo que permitió a los uniformados ubicarlo rápidamente.

Tras una breve persecución, los oficiales lograron detener al individuo, un hombre de 48 años de edad. En apego al protocolo de actuación policial, se le realizó una revisión preventiva, durante la cual le fueron encontrados varios billetes, presuntamente relacionados con el robo señalado por la víctima.

Al ser reconocido plenamente por la afectada, el detenido fue informado de sus derechos de ley y trasladado junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de iniciar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.

Más tarde, y como parte del cruce de información realizado por las autoridades, se dio a conocer que el detenido cuenta con un amplio historial delictivo. Registros oficiales señalan que tiene 17 ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, todos por delitos de robo en diversas modalidades.

El detenido cuenta con ingresos
El detenido cuenta con ingresos al Sistema Penitenciario desde 1998. Foto: (iStock)

Sus ingresos datan de los años 1998, 1999, 2001, 2006, 2008; así como dos ingresos en 2009, dos más en 2011, uno en 2012, dos en 2013, otros dos en 2014, además de ingresos registrados en 2015, 2016 y finalmente en 2022.

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de los operativos permanentes implementados en Iztapalapa para inhibir delitos de alto impacto y reforzar la seguridad en zonas comerciales y de alta afluencia ciudadana. Asimismo, reiteraron la importancia de que la ciudadanía realice denuncias oportunas, ya que estas permiten una reacción policial más rápida y eficaz.

El Ministerio Público continuará las investigaciones para determinar la posible responsabilidad del detenido en este hecho y en otros incidentes similares que pudieran estar relacionados.

Temas Relacionados

DetenciónIztapalapaCDMXAntecedentes penalesmexico-noticias

Más Noticias

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 29 de noviembre del 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Reportan fuerte explosión e incendio por pirotecnia en Pesquería, Nuevo León

Autoridades trabajan en las labores de búsqueda y rescate mientras habitantes de la colonia Los Olmos fueron desalojados

Reportan fuerte explosión e incendio

Resultados del sorteo de Chispazo: ¿Quiénes son los nuevos millonarios?

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Resultados del sorteo de Chispazo:

Hallan 4 cuerpos en predio familiar del diputado Bautista Tafolla tras abandonarlo por el crimen organizado en Michoacán

El integrante del Movimiento del Sombrero detalló que con anterioridad localizaron una osamenta en la zona

Hallan 4 cuerpos en predio

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

¿Quieres saber quiénes ganaron en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan 4 cuerpos en predio

Hallan 4 cuerpos en predio familiar del diputado Bautista Tafolla tras abandonarlo por el crimen organizado en Michoacán

Procesan al secretario general de la FITTAM, identificado como objetivo prioritario por huachicol de agua en Edomex

Procesan a dos hombres que transportaban más de 70 mil pastillas de fentanilo en un autobús de pasajeros en Chihuahua

“El Güero”, hijo del Chapo Guzmán, se declarará culpable en Chicago, Illinois

Fraude en el sector salud de CDMX: así operaba la red que “vendía” plazas laborales a sus víctimas

ENTRETENIMIENTO

Este es el ganador que

Este es el ganador que predice la IA para el duelo entre Juárez y Toluca en la vuelta de cuartos de final de la Liga MX

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo revelan si piensan convertirse en papás nuevamente tras petición de su hija

Sandra Itzel enfrentaría una nueva denuncia además de la emprendida por la esposa de Adrian Di Monte

Las 10 películas que arrasan en Prime Video México este fin de semana

31 Minutos presenta espectáculo navideño en el Edomex: fechas, sede y precios de los boletos

DEPORTES

“La Selección Mexicana está trabajando

“La Selección Mexicana está trabajando bien”: Ivar Sisniega respalda la gestión de Javier Aguirre

La IA predice al ganador de la vuelta entre Cruz Azul y Chivas

Luto en la Liga MX: fallece Emilio Canales, hijo de exjugador histórico del Club León

Katia Itzel García hace historia y se convierte en la primera mujer en pitar una liguilla

¿Dónde comprar el nuevo jersey exclusivo de Cruz Azul para la Copa Intercontinental, que contará con piezas limitadas?