Detienen a hombre por robar tapa de coladera en la alcaldía Iztacalco

El hecho recordó un caso en el que dos mujeres perdieron la vida tras caer en una coladera sin tapa en la misma demarcación

El detenido fue sorprendido por elementos de la Policía Auxiliar mientras intentaba sustraer una tapa metálica de un registro.

Como parte del reforzamiento de la seguridad en calles de la alcaldía Iztacalco, oficiales de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado de sustraer la tapa metálica de una coladera, perteneciente al mobiliario urbano de la capital.

Los hechos ocurrieron en la colonia Agrícola Pantitlán, cuando los uniformados realizaban funciones de vigilancia y observaron a un sujeto que desprendía una tapa del registro de drenaje en el cruce de la avenida Xochimilco y la Calle 6. Al notar la presencia policial, el individuo intentó huir, pero fue alcanzado metros adelante.

El hombre, de 25 años de edad, fue asegurado y los oficiales recuperaron la tapa metálica. Además, acordonaron la zona para evitar accidentes viales mientras personal correspondiente realiza las reparaciones necesarias.

Coladera sin tapa en la CDMX, un riesgo para la población y la infraestructura urbana.

Tras ser informado de sus derechos de ley, el detenido fue trasladado junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

La presencia de coladeras sin tapa representa un grave riesgo para peatones, automovilistas y ciclistas, especialmente en zonas con poca iluminación o alta afluencia. La falta de estas piezas puede provocar caídas que deriven en lesiones severas o incluso en accidentes fatales. Además, los registros abiertos incrementan el peligro de inundaciones, ya que la basura y escombros ingresan con mayor facilidad al drenaje.

Este tipo de omisiones también expone a la ciudadanía a delitos, pues el robo de tapas metálicas continúa siendo una práctica recurrente. Autoridades exhortan a reportar cualquier coladera dañada o abierta para prevenir incidentes.

Un caso que revive la preocupación por coladeras sin tapa en Iztacalco

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades.

Este incidente ocurre a tres años de la tragedia ocurrida cuando Sofía y Esmeralda —dos hermanas de 17 y 23 años— murieron al caer en una coladera de drenaje sin tapa en Viaducto Río Consulado, en inmediaciones del Palacio de los Deportes.

Las jóvenes se dirigían a un concierto de la banda Zoé cuando, según primeras versiones, una de ellas cayó a un registro abierto, presuntamente en una zona con escaso alumbrado. Su hermana, al intentar auxiliarla, también cayó al foso de aguas negras y basura. El accidente ocurrió a escasos metros del puente peatonal que conecta con la estación Velódromo del Metro.

La muerte de las dos jóvenes generó indignación y reforzó el llamado ciudadano para que autoridades capitalinas revisen, reparen y resguarden de manera urgente las coladeras y registros urbanos, a fin de evitar que hechos similares se repitan.

