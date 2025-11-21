México

Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica este viernes 21 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Guardar

En pocas líneas:

    06:13 hsHoy

    Ante un sismo, es fundamental mantener la calma y actuar con precaución. Si estás en un edificio, no corras ni uses elevadores; ubícate en una zona de seguridad interna, como bajo un marco de puerta, junto a muros de carga o columnas. Aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

    Si estás en la calle, evita postes, cables y fachadas. Una vez que termine el movimiento, corta el gas y la electricidad, revisa posibles daños y sigue las indicaciones de Protección Civil. Prepara una mochila de emergencia y participa en simulacros regularmente.

    Temas Relacionados

    Servicio Sismológico NacionalEpicentroTemblor hoySismo en Méxicomexico-noticias

    Últimas noticias

    Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Chispazo

    Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

    Descubre los afortunados ganadores del

    Quién es Fátima Bosch, la ganadora de Miss Universo 2025: edad, qué estudió, familia y más datos

    La modelo y reina de belleza mexicana fue la encargada de representar al país en la edición 74 del famoso concurso internacional, donde obtuvo la corona

    Quién es Fátima Bosch, la

    Tabasco celebra el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025: “Estamos orgullosos”

    Ciudadanos salieron a las calles a festejar el triunfo de la modelo mexicana en el certamen internacional

    Tabasco celebra el triunfo de

    Fátima Bosch gana Miss Universo 2025, así se vivió su coronación en imágenes

    Fátima Bosch se convirtió en la cuarta mexicana en obtener la corona de Miss Universo en la edición 2025

    Fátima Bosch gana Miss Universo

    Christian Nodal enfrenta señalamientos por supuesto coqueteo con una fan durante concierto en Sonora

    El gesto del cantante con una seguidora encendió las redes sociales, donde algunos aplaudieron la cercanía y otros cuestionaron si fue demasiado personal para un show en vivo

    Christian Nodal enfrenta señalamientos por

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    Un patrullero que circulaba a

    Un patrullero que circulaba a alta velocidad y sin sirenas atropelló a una niña en Neuquén y está grave

    Una intensa persecución policial en Quilmes terminó con tres delincuentes detenidos

    Un camión sin frenos atropelló a dos hombres en las afueras de Rosario

    Cuba se dirige al desastre, a menos que su régimen cambie drásticamente

    Fin de semana largo: cómo será el cronograma de servicios públicos para este viernes 21 y lunes 24 de noviembre

    INFOBAE AMÉRICA

    El régimen de Venezuela amenazó

    El régimen de Venezuela amenazó a María Corina Machado y aseguró que si abandona el país será considerada “prófuga”

    Mariana Enriquez y Virginia Feito, las dos escritoras hispanohablantes que están en la lista de los 100 libros imprescindibles de TIME

    Los 100 libros imprescindibles de 2025, según la revista TIME

    Por qué los microbios marinos son los diminutos héroes que mantienen vivos a los océanos

    Miss México es la nueva Miss Universo 2025: Fátima Bosch fue coronada en Tailandia

    DEPORTES

    De irse a pescar a

    De irse a pescar a ganarle una final inolvidable a Roger Federer: a 20 años de la epopeya de David Nalbandian en el Masters

    Tras quedar 20° en la FP1, Franco Colapinto mejoró su posición y finalizó 16° en la FP2 del Gran premio de Las Vegas de la Fórmula 1

    Puma Martínez irá por la gloria ante Bam Rodríguez en busca del título mundial unificatorio: hora, TV y todo lo que hay que saber

    “Son unos animales”: el recuerdo de la final más violenta que protagonizaron Lanús y Atlético Mineiro, y terminó con Ruggeri preso

    El ex F1 argentino Norberto Fontana analizó las secretos del fenómeno Colapinto: “Desde la época de Reutemann no vivíamos algo así”