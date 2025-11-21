Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica este viernes 21 de noviembre de 2025

Si estás en la calle, evita postes, cables y fachadas. Una vez que termine el movimiento, corta el gas y la electricidad , revisa posibles daños y sigue las indicaciones de Protección Civil. Prepara una mochila de emergencia y participa en simulacros regularmente.

Ante un sismo, es fundamental mantener la calma y actuar con precaución. Si estás en un edificio, no corras ni uses elevadores ; ubícate en una zona de seguridad interna , como bajo un marco de puerta, junto a muros de carga o columnas. Aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

Últimas noticias

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Chispazo Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Quién es Fátima Bosch, la ganadora de Miss Universo 2025: edad, qué estudió, familia y más datos La modelo y reina de belleza mexicana fue la encargada de representar al país en la edición 74 del famoso concurso internacional, donde obtuvo la corona

Tabasco celebra el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025: “Estamos orgullosos” Ciudadanos salieron a las calles a festejar el triunfo de la modelo mexicana en el certamen internacional

Fátima Bosch gana Miss Universo 2025, así se vivió su coronación en imágenes Fátima Bosch se convirtió en la cuarta mexicana en obtener la corona de Miss Universo en la edición 2025