El mensaje por el que aseguran que la mamá de Fátima Bosch predijo su triunfo en Miss Universo 2025

Algunas de las palabras de la mamá de Fátima Bosch fueron interpretadas como predicción. Crédito: IG/fatimaboschfdz

Fátima Bosch se consagró como la cuarta mexicana en lograr el título de Miss Universo la noche del 20 de noviembre, alcanzando un hito en la historia de los certámenes de belleza para México.

A lo largo de la competencia, Bosch contó con un respaldo considerable por parte del público mexicano, pero su coronación no ha estado exenta de controversias.

Diversas discusiones han surgido a raíz del incidente en el que se vio involucrada con Nawat Itsaragrisil, directivo procedente de Tailandia, lo que ha generado reacciones en las redes sociales.

El ambiente en Tabasco, tierra de Fátima Bosch, tras el anuncio del triunfo de la tabasqueña. (Video: @ExtraMorelos)

Vanessa Ferbal, madre de Fátima Bosch, reacciona al triunfo de la joven

En medio de la conmoción por el triunfo de la joven tabasqueña, su madre, Vanessa Ferbal, expresó públicamente los sentimientos experimentados al observar a su hija recibir la corona de Miss Universo de las manos de Victoria Kjær, representante de Dinamarca y ganadora de la edición 2024.

En breves palabras, Ferbal reflejó el orgullo y la alegría familiar tras el logro alcanzado por Bosch en uno de los certámenes de belleza más destacados a nivel internacional.

“Muy emocionada, muy feliz, muy agradecida con Dios”, dijo entre lágrimas, y agregó: “Les digo que no puedo dejar de pensar en esa niña que tantas veces no dormía pensando que no iba a lograr nada importante en la vida, y mira, hoy es Miss Universo”.

Fátima Bosch se corona como Miss Universo 2025. (Instagram)

El mensaje por el que aseguran se predijo el triunfo de Fátima Bosch

Instantes previos al triunfo de Fátima Bosch, su madre, Vanessa Ferbal, otorgó una entrevista al medio MaggyClips, en la que afirmó que la victoria de su hija formaba parte del “plan de Dios”.

La declaración cobró relevancia una vez que la corona fue colocada sobre la joven tabasqueña, lo que llevó a diversos seguidores a señalar que el resultado de la competencia se había anticipado mediante las palabras de su mamá.

“Muy agradecida con Dios porque Fátima está aquí porque es el plan de Dios desde el primer día. Ella nunca buscó esta experiencia. Dios se la dio”, compartió.

Mamá de Fátima Bosch en Instagram antes de la final de Miss Universo 2025. (Captura de pantalla)

En medio de la euforia que caracterizó la final de la edición 74 de Miss Universo, Ferbal aseguró sentirse tranquila independientemente del resultado. No obstante, también manifestó su confianza en que su hija alcanzaría la victoria.

“Me siento súper orgullosa del trabajo que ella ha hecho, nos ha hecho sentir muy orgullosos, lo ha hecho muy bien y para mí ya es una ganadora. La corona ya tiene nombre, la niña que va a ganar hoy, desde que ella nació, Diosito ya tenía escrito que iba a ser”, sentenció.

El poderoso mensaje de Fátima Bosch tras su triunfo

Pocas horas después de su coronación como Miss Universo 2025, Fátima Bosch utilizó sus redes sociales para emitir un mensaje de agradecimiento dirigido a los mexicanos que la respaldaron a lo largo del certamen.

“Yo sabía que en esa banda, en México, salía yo; tenía que salir con fuerza a representar a todas las mujeres que creyeron en mí y a todas las personas que pusieron su amor y su apoyo”, expresó.