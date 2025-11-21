México

El mensaje por el que aseguran que la mamá de Fátima Bosch predijo su triunfo en Miss Universo 2025

La noche del 20 de noviembre, la joven tabasqueña se convirtió en la cuarta mexicana en ganar el certamen

Guardar
Algunas de las palabras de
Algunas de las palabras de la mamá de Fátima Bosch fueron interpretadas como predicción. Crédito: IG/fatimaboschfdz

Fátima Bosch se consagró como la cuarta mexicana en lograr el título de Miss Universo la noche del 20 de noviembre, alcanzando un hito en la historia de los certámenes de belleza para México.

A lo largo de la competencia, Bosch contó con un respaldo considerable por parte del público mexicano, pero su coronación no ha estado exenta de controversias.

Diversas discusiones han surgido a raíz del incidente en el que se vio involucrada con Nawat Itsaragrisil, directivo procedente de Tailandia, lo que ha generado reacciones en las redes sociales.

El ambiente en Tabasco, tierra de Fátima Bosch, tras el anuncio del triunfo de la tabasqueña. (Video: @ExtraMorelos)

Vanessa Ferbal, madre de Fátima Bosch, reacciona al triunfo de la joven

En medio de la conmoción por el triunfo de la joven tabasqueña, su madre, Vanessa Ferbal, expresó públicamente los sentimientos experimentados al observar a su hija recibir la corona de Miss Universo de las manos de Victoria Kjær, representante de Dinamarca y ganadora de la edición 2024.

En breves palabras, Ferbal reflejó el orgullo y la alegría familiar tras el logro alcanzado por Bosch en uno de los certámenes de belleza más destacados a nivel internacional.

“Muy emocionada, muy feliz, muy agradecida con Dios”, dijo entre lágrimas, y agregó: “Les digo que no puedo dejar de pensar en esa niña que tantas veces no dormía pensando que no iba a lograr nada importante en la vida, y mira, hoy es Miss Universo”.

Fátima Bosch se corona como
Fátima Bosch se corona como Miss Universo 2025. (Instagram)

El mensaje por el que aseguran se predijo el triunfo de Fátima Bosch

Instantes previos al triunfo de Fátima Bosch, su madre, Vanessa Ferbal, otorgó una entrevista al medio MaggyClips, en la que afirmó que la victoria de su hija formaba parte del “plan de Dios”.

La declaración cobró relevancia una vez que la corona fue colocada sobre la joven tabasqueña, lo que llevó a diversos seguidores a señalar que el resultado de la competencia se había anticipado mediante las palabras de su mamá.

“Muy agradecida con Dios porque Fátima está aquí porque es el plan de Dios desde el primer día. Ella nunca buscó esta experiencia. Dios se la dio”, compartió.

Mamá de Fátima Bosch en
Mamá de Fátima Bosch en Instagram antes de la final de Miss Universo 2025. (Captura de pantalla)

En medio de la euforia que caracterizó la final de la edición 74 de Miss Universo, Ferbal aseguró sentirse tranquila independientemente del resultado. No obstante, también manifestó su confianza en que su hija alcanzaría la victoria.

“Me siento súper orgullosa del trabajo que ella ha hecho, nos ha hecho sentir muy orgullosos, lo ha hecho muy bien y para mí ya es una ganadora. La corona ya tiene nombre, la niña que va a ganar hoy, desde que ella nació, Diosito ya tenía escrito que iba a ser”, sentenció.

El poderoso mensaje de Fátima Bosch tras su triunfo

Pocas horas después de su coronación como Miss Universo 2025, Fátima Bosch utilizó sus redes sociales para emitir un mensaje de agradecimiento dirigido a los mexicanos que la respaldaron a lo largo del certamen.

“Yo sabía que en esa banda, en México, salía yo; tenía que salir con fuerza a representar a todas las mujeres que creyeron en mí y a todas las personas que pusieron su amor y su apoyo”, expresó.

Temas Relacionados

Fátima BoschMiss Universo 2025Miss UniversoMiss Universo Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Por primera vez, Canelo Álvarez revela pistas sobre su futuro, ¿habrá revancha contra Terence Crawford?

El tapatío perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras el pasado 13 de septiembre

Por primera vez, Canelo Álvarez

Lanzan guía educativa contra la narcocultura en Michoacán

El libro fue presentado en el municipio de Morelia

Lanzan guía educativa contra la

Fiscalía de Quintana Roo detinene a Isidro Santamaría, líder de la CTM, por homicidio

De acuerdo a la Fiscalía, los hechos ocurrieron en 2018 en el municipio de Benito Juárez

Fiscalía de Quintana Roo detinene

Conato de incendio en Plaza Miramontes: desalojan a 500 personas del inmueble en Coyoacán

Un siniestro en un restaurante del centro comercial en Coyoacán obligó a desalojar a empleados y visitantes

Conato de incendio en Plaza

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 21 de noviembre

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aquí el reporte de las 15:00

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Quintana Roo detinene

Fiscalía de Quintana Roo detinene a Isidro Santamaría, líder de la CTM, por homicidio

Enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad deja un agresor abatido en Chiapas

Fosas y crisis forense en Jalisco: 456 bolsas con restos humanos a metros del Estadio Akron ante el Mundial 2026

Regidor de Chalco, Christian Jesús N fue detenido por la Fiscalía del Edomex

Detienen a siete escoltas de Carlos Manzo tras operativo en Uruapan, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Las series más vistas en

Las series más vistas en Prime Video México para pasar horas frente a la pantalla

Fátima Bosch lanza mensaje contra sus haters tras ganar Miss Universo 2025: “Ni la envidia lo para”

Las series más vistas en Netflix México para pasar horas frente a la pantalla

Exatlón México: quién gana La Salvación hoy 21 de noviembre

Fátima Bosch desconcierta: aparece tomada de la mano con Nawat Itsaragrisil tras polémica | VIDEO

DEPORTES

Por primera vez, Canelo Álvarez

Por primera vez, Canelo Álvarez revela pistas sobre su futuro, ¿habrá revancha contra Terence Crawford?

“La vergüenza ha sido él”: Álvaro Morales responde al supuesto audio filtrado de Davino

México Femenil presenta su convocatoria para arrancar las eliminatorias hacia el Mundial Brasil 2027

Komander, estrella mexicana de AEW cumplirá su sueño de luchar junto a Místico: “Es mi ídolo y quiero ganarme su admiración”

Foto entre Annie Karich e Isaías Violante desata rumores de nuevo romance en América