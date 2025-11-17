México

Hojas de laurel: el secreto olvidado contra insectos en la despensa

Un recurso natural en la cocina puede mantener alimentos libres de plagas y conservar su frescura

Guardar
Las hojas de laurel actúan
Las hojas de laurel actúan como repelente natural de insectos en la despensa y protegen los alimentos secos. (Freepik)

Las hojas de laurel han sido utilizadas durante siglos en la cocina mexicana y en muchas otras tradiciones culinarias, principalmente como condimento para dar aroma y sabor a guisos, sopas y carnes.

Sin embargo, pocas personas conocen un uso alternativo que resulta especialmente útil en el hogar: funcionan como un repelente natural contra insectos en la despensa.

Este recurso sencillo y económico puede convertirse en un aliado para mantener los alimentos secos libres de plagas, sin necesidad de recurrir a químicos agresivos o costosos productos comerciales.

El laurel contiene aceites esenciales con un aroma intenso que resulta desagradable para gorgojos, polillas y otros insectos que suelen atacar granos, harinas y pastas.

Colocar hojas de laurel en
Colocar hojas de laurel en frascos herméticos ayuda a conservar la frescura y prolongar la vida útil de granos y pastas. - (Imágen Ilustrativa Infobae)

Al colocar hojas secas dentro de frascos herméticos o directamente en los compartimentos de la alacena, se crea una barrera natural que ayuda a conservar la frescura de los alimentos y prolongar su vida útil.

Este método no altera el sabor de los productos almacenados y puede mantenerse activo durante varias semanas antes de reemplazar las hojas.

Para aplicar este truco casero basta con introducir dos o tres hojas de laurel en cada recipiente de arroz, harina, avena o pasta. También es recomendable distribuir algunas hojas en las esquinas de la despensa o en los estantes donde se guardan los productos más vulnerables.

El efecto es inmediato y no requiere preparación previa. Además, el laurel es fácil de conseguir en cualquier mercado o tienda de abarrotes, lo que lo convierte en una solución accesible para cualquier hogar.

Este consejo se integra dentro de las prácticas de cocina sostenible y de limpieza natural, cada vez más valoradas por quienes buscan reducir el uso de químicos en casa.

El laurel es fácil de
El laurel es fácil de conseguir en mercados y tiendas de abarrotes, lo que facilita su uso en cualquier cocina. (Freepik)

Al optar por un recurso natural como el laurel, se protege la salud de la familia y se evita la exposición a pesticidas que pueden dejar residuos en los alimentos. Asimismo, se aprovecha un ingrediente que ya forma parte de la despensa cotidiana, lo que refuerza su utilidad práctica.

El truco de las hojas de laurel no solo es eficaz, también es económico y respetuoso con el medio ambiente. En comparación con los productos industriales para controlar plagas, esta alternativa casera no genera gastos adicionales ni residuos contaminantes.

Además, puede combinarse con otras medidas preventivas como mantener los frascos bien cerrados, limpiar regularmente la alacena y revisar las fechas de caducidad de los alimentos.

El uso del laurel como repelente natural es un recurso poco conocido que aporta beneficios inmediatos en la conservación de alimentos y en la higiene del hogar.

Implementarlo es sencillo, seguro y efectivo, lo que lo convierte en un truco casero ideal para quienes buscan soluciones prácticas y naturales. Con este método se aprovecha al máximo un ingrediente tradicional y se garantiza una despensa libre de plagas, fresca y ordenada.

Temas Relacionados

HogarEstilo de VidaTrucos CaserosHojas de LaurelDespensaInsectosmexico-noticias

Más Noticias

Cómo preparar atole de galleta, una bebida ideal para el frío y las reuniones familiares

Esta preparación puede adaptarse a los gustos de cada persona con cualquier tipo de galleta

Cómo preparar atole de galleta,

Gobierno CDMX descartó aumento a la tarifa del Metro CDMX por esta razón

Clara Brugada habló sobre la reciente actualización a los precios del transporte público concesionado y aclaró qué pasará con el STC

Gobierno CDMX descartó aumento a

Clima en Ciudad de México: temperatura y probabilidad de lluvia para este 17 de noviembre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Ciudad de México:

Pronóstico del clima en Bahía de Banderas este 17 de noviembre: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Pronóstico del clima en Bahía

Las últimas previsiones para Santiago Ixcuintla: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Las últimas previsiones para Santiago
MÁS NOTICIAS

NARCO

Secretaría de Marina detuvo a

Secretaría de Marina detuvo a siete presuntos integrantes de La Mayiza en El Pozo, Sinaloa

Continúan las acciones del Plan Michoacán: autoridades reaprenden a Agustín “N”, presunto homicida

Ejército Mexicano libera a 20 personas y asegura armas, droga y vehículo robado en Culiacán

Detienen a dos presuntos extorsionadores de La Unión Tepito mientras cobraban pago en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

Cae el “Sargento”, presunto responsable de homicidio contra un menor de edad en Quintana Roo

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 16 de noviembre: granjeros nerviosos previo a la expulsión

K-pop: los 10 hits que no paran de sonar en iTunes México

Top 10 Netflix México: “Frankenstein” de Guillermo del Toro lidera el ranking de las mejores películas del momento

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 16 de noviembre

Las películas de Prime Video en México para engancharse este día

DEPORTES

América vence 2 - 0

América vence 2 - 0 a Chivas y avanza a la final del Apertura 2025 Liga MX Femenil

Reportan detención de Marco Antonio “Chiquimarco” por violencia familiar

México vs Portugal, IA revela quién pasará a los Cuartos de Final del Mundial Sub-17

Captan a Álvaro Fidalgo cantando el Himno Nacional Mexicano y enciende la polémica sobre su llamado al Tri

Checo Pérez y sus mascotas: la ternura que acompaña al piloto mexicano fuera de la pista