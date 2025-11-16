México

Claudia Sheinbaum celebra la reapertura total de la Línea 1 del Metro

La mandataría recordó que la obra se inició durante su gestión como Jefa de Gobierno en la Ciudad de México

Guardar
La obra inició cuando la
La obra inició cuando la presidenta era Jefa de Gobierno. Crédito: X

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró públicamente la reapertura completa de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.

Aunque actualmente se encuentra en gira por Tabasco, la mandataria aprovechó sus redes sociales para reconocer el trabajo de quienes participaron en la modernización del tramo que va de Pantitlán a Observatorio.

En su mensaje, Sheinbaum destacó que la transformación integral de la línea rosa fue un esfuerzo de largo aliento y recordó que el proyecto comenzó en su administración, continuó con Martí Batres y concluyó bajo el mandato de la actual jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Felicitación de Claudia Sheinbaum por
Felicitación de Claudia Sheinbaum por la reinauguración de la línea 1 del Metro de la Ciudad de México. Ig: @Claudia_shein

“Hoy inauguraron la nueva Línea 1 del Metro, obra que inició cuando fui jefa de Gobierno de la Ciudad de México y dieron continuidad Martí Batres y Clara Brugada. Muchas felicidades a quienes la hicieron posible en beneficio de millones de capitalinos y visitantes”, escribió.

Una reapertura esperada tras más de tres años de trabajos

La Línea 1, la más antigua del Sistema de Transporte Colectivo (STC), volvió a operar en toda su extensión después de casi tres años y medio de trabajos.

Este domingo 16 de noviembre, Clara Brugada encabezó la reinauguración del tramo final, que incluye las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

Durante el evento, la mandataria capitalina subrayó que la intervención realizada no puede considerarse un mantenimiento mayor, sino una renovación completa de la infraestructura.

Gobierno CDMX reabrió la Línea
Gobierno CDMX reabrió la Línea 1 del Metro después de tres años (@GobCDMX)

“Todos los aspectos del Metro fueron transformados y renovados. Ni un tornillo quedó de antes”, afirmó al destacar que la modernización permitirá extender la vida útil de la línea por al menos medio siglo más.

Entre las principales mejoras destaca la reconstrucción total de la terminal Observatorio, que ahora cuenta con instalaciones actualizadas para recibir los nuevos trenes, diseñados para operar bajo estándares modernos de seguridad y eficiencia.

Además, se implementaron sistemas renovados de vías, pilotaje automático, cableado y energía, con el objetivo de ofrecer un servicio más confiable a los millones de personas que utilizan diariamente esta ruta.

La nueva Línea 1 del
La nueva Línea 1 del Metro CDMX reabrió sus puertas al público este 16 de noviembre (Gobierno CDMX)

La rehabilitación de la Línea 1 se dividió en dos etapas: la primera abarcó el tramo de Pantitlán a Salto del Agua, y la segunda comprendió la modernización de Balderas a Observatorio.

Con la entrega del último segmento, el recorrido vuelve a ser continuo desde extremo a extremo, lo que representa un avance significativo para la movilidad de la capital.

Brugada recordó que la línea, inaugurada originalmente en 1969, cumple 56 años en funcionamiento y ahora está preparada para otros 50 años de servicio.

Tanto autoridades locales como federales coinciden en que la modernización de la Línea 1 representa una inversión estratégica para la movilidad urbana, al tratarse de una de las rutas con mayor demanda en el transporte público de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Clara BrugadaMetroCiudad de MéxicoMorenaClaudia SheinbaumLínea 1Sistema de Transporte Colectivo (STC)mexico-noticias

Más Noticias

Cómo preparar atole de galleta, una bebida ideal para el frío y las reuniones familiares

Esta preparación puede adaptarse a los gustos de cada persona con cualquier tipo de galleta

Cómo preparar atole de galleta,

“Millones en bots vs. millones en becas”: Mario Delgado criticó a los convocantes de derecha a la marcha de la Generación Z

El Secretario acompañó a Claudia Sheinbaum durante su visita en Tabasco

“Millones en bots vs. millones

¿Se canceló tu viaje? Revisa el estado de las operaciones del AICM

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

¿Se canceló tu viaje? Revisa

La propuesta del Congreso para frenar el bullying escolar

El funcionamiento de estos sistemas quedaría sujeto a los lineamientos que establezcan las autoridades competentes en materia de privacidad

La propuesta del Congreso para

El FMI renovó a México línea de crédito por 24 mil millones de dólares

“La actividad económica en México sigue siendo débil”, advirtió el Fondo Monetario Internacional

El FMI renovó a México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Continúan las acciones del Plan

Continúan las acciones del Plan Michoacán: autoridades reaprenden a Agustín “N”, presunto homicida

Ejército Mexicano libera a 20 personas y asegura armas, droga y vehículo robado en Culiacán

Detienen a dos presuntos extorsionadores de La Unión Tepito mientras cobraban pago en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

Cae el “Sargento”, presunto responsable de homicidio contra un menor de edad en Quintana Roo

FGR incinera más de siete toneladas de droga en Guerrero y Baja California

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 16 de noviembre: quién podría salir este domingo

Top 10 Netflix México: “Frankenstein” de Guillermo del Toro lidera el ranking de las mejores películas del momento

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 16 de noviembre

Las películas de Prime Video en México para engancharse este día

Las series más populares de Prime Video México que no podrás dejar de ver

DEPORTES

México vs Portugal, IA revela

México vs Portugal, IA revela quién pasará a los Cuartos de Final del Mundial Sub-17

Captan a Álvaro Fidalgo cantando el Himno Nacional Mexicano y enciende la polémica sobre su llamado al Tri

Checo Pérez y sus mascotas: la ternura que acompaña al piloto mexicano fuera de la pista

Faitelson tunde a Raúl Jiménez por quejarse de la afición mexicana: “¡Ridículos y con poca vergüenza!”

Tigres vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver a la Máquina buscando su primer pase a la final de la Liga MX Femenil