México

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Baja California

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Guardar
La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el temblor tuvo epicentro en San Felipe. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.2 de magnitud en el municipio de San Felipe ubicado en Baja California.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 16:50 de este 13 de noviembre a 48 km al sureste de la ciudad y tuvo una profundidad de 2.5 km.

El lugar exacto donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 30.73 grados de latitud y -114.467 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por sismo registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información dada a conocer por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo pasará un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se reportan decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer en caso de sismo?

Aquí hay algunas recomendaciones sobre qué hacer en caso de un sismo, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), precisando los pasos a seguir antes, después y durante el movimiento telúrico.

Antes de un sismo:

Los sismos no se pueden predecir, por lo que es importante mantenerse preparado y cuando este ocurra estar listo para enfrentarlo de la mejor manera con las siguientes recomendaciones.

Prepara tu plan familiar de protección civil

Organiza y participa en simulacros de evacuación

Identifica las zonas de seguridad en tu casa, escuela o lugar de trabajo

Revisa constantemente las instalaciones de gas y luz

Prepara tu mochila de emergencia

Durante el sismo

Este es el momento más complicado, cuando ocurre un sismo. Sea donde sea que te encuentres, la mejor forma de enfrentarlo es con los siguientes pasos:

Conserva la calma y ubícate en la zona de seguridad

Aléjate de objetos que puedan caer y de ventanas

Si te encuentras en tu automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles de gran altura o postes

Si te encuentras en zonas costeras, aléjate de la playa, ríos, arroyos, zonas pantanosas o lagunas y refúgiate en zonas altas.

Después del sismo

Ya una vez pasando el evento, manteniendo la calma, sigue los siguientes pasos:

Revisa tu casa después de un sismo

Utiliza el teléfono sólo en caso de emergencia

No enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay fuga de gas

Mantente informado, NO propagues rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades

Se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta

Recuerda que actualmente no existe un procedimiento confiable para predecir sismos. No es posible precisar fecha, ubicación, ni magnitud de un futuro sismo.

Es importante no caer en rumores o noticias falsas, que regularmente aparecen en medio de acontecimientos naturales como este. Infórmate únicamente en fuentes oficiales.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Víctor Velázquez confiesa cómo está Kevin Mier antes de su operación

El portero colombiano será operado esta tarde y se perderá la Liguilla del torneo actual

Víctor Velázquez confiesa cómo está

Grecia Quiroz habla tras reunión con Harfuch y Trevilla: “De nada sirve que vengan unos meses y después se retiren”

La alcaldesa de Uruapan exigió justicia por Carlos Manzo durante su encuentro en el marco del Plan Michoacán

Grecia Quiroz habla tras reunión

Trolebús Ixtapaluca - Chalco: así será la ruta oficial de la ampliación de la Línea 11 en el Edomex

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario ya publicó la licitación para la construcción de la obra que empezará este 2025

Trolebús Ixtapaluca - Chalco: así

Los 3 ejercicios que sí sirven para aumentar masa muscular en las piernas desde casa

Checa esta rutina, ideal para fortalecer el tren inferior

Los 3 ejercicios que sí

Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de noviembre: unidad de la Línea 1 del MB se ve involucrada en un choque

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Cártel de Sinaloa enseñó

El Cártel de Sinaloa enseñó a directivos de empresas a evadir sistemas de control financiero, acusa FinCEN

Cuál era la relación de “El Pilas” con “La China”, presunta integrante del CJNG vinculada con descuartizamientos en Colima

Ejército Mexicano respondió dos agresiones en Elota, Sinaloa: hay 1 detenido

UIF bloquea cuentas de 31 personas y empresas vinculadas con casinos que lavaban dinero para el Cártel de Sinaloa

Marina captura a “El Pilas”, operador del CJNG en Colima dedicado al “halconeo” y narcomenudeo en Manzanillo

ENTRETENIMIENTO

Imelda Tuñón, confirmada para La

Imelda Tuñón, confirmada para La Casa de los Famosos México 2026 y no se sabe quién cuidará al pequeño José Julián

En medio de su divorcio, Angélica Vale rompe el silencio ante la polémica por su entrevista a Ángela Aguilar

La canción más escuchada en Spotify México hoy

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 13 de noviembre: Manola pide apoyo al público para ella, Eleazar y Alfredo

Llega a CDMX ‘Sala del Terror’, experiencia inmersiva de El Exorcista, La Monja, El Conjuro y más íconos del género

DEPORTES

Francia, nuevo invitado al Mundial

Francia, nuevo invitado al Mundial 2026 en México, EEUU y Canadá

Juan Manuel Márquez revela qué mexicano podría estelarizar en mayo si Canelo no está

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, asegura que ‘habrá sanciones’ tras reunión en la FMF

Lizbeth Ovalle, nominada al The Best por golazo ante Chivas

Desmienten que Memo Ochoa haya grabado comerciales con la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026