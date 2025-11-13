México

El bombazo felino: Julián Quiñones estaría cerca de volver a Tigres

El atacante, bicampeón con Atlas y América, ha manifestado su deseo de volver a México, mientras la directiva felina estaría acelerando gestiones para concretar su llegada

Julián Quiñones ha expresado su deseo de volver a suelo mexicano, por lo cual el equipo que lo vio nacer ha acelerado las conversaciones para concretar su fichaje. Crédito: X/ @julian_quiones3

El mercado de fichajes para 2026 de la Liga MX podría tener uno de sus movimientos más sonados: Julián Quiñones estaría muy cerca de regresar a Tigres UANL para el Clausura 2026, tras su paso por el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita.

Según informó el comunicador Jona Sigo en un podcast, el delantero colombiano naturalizado mexicano, que brilló de igual manera en Atlas y América, se encontraría en conversaciones con la directiva felina, lo que marcaría su retorno al club donde inició su carrera profesional en México y donde conquistó sus primeros títulos de liga.

Julián Quiñones, del América, celebra con su medalla de campeón al derrotar a Cruz Azul. Imagen de archivo. EFE/Isaac Esquivel

La noticia ha generado gran expectativa entre los fanáticos, que ven en Quiñones a un refuerzo capaz de revitalizar la ofensiva con su explosividad y aportar experiencia en momentos clave.

Su regreso no sólo sería un movimiento estratégico para Tigres, sino también un golpe mediático que reafirmaría la capacidad del club para atraer figuras de jerarquía internacional.

Qué representaría para Tigres y la Liga MX el posible fichaje de Quiñones

En un mercado donde los equipos buscan reforzarse con nombres de peso, la concretación de ese fichaje sería interpretada como una declaración de intenciones: Tigres quiere seguir siendo protagonista en la Liga MX.

El regreso de Quiñones tendría un impacto directo en la Liga MX, aumentando su atractivo como destino competitivo para futbolistas de calidad. También abriría la puerta a que el delantero comience a ser considerado por Javier Aguirre para una futura convocatoria de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, lo que reforzaría el papel de los jugadores naturalizados en el fútbol nacional.

Quiñones marcó una época en el fútbol mexicano, siendo una pieza fundamental para consolidar al Atlas y al América como bicampeones del fútbol mexicano. (Mexsport)

Además, el posible fichaje añadiría un componente simbólico. Julián Quiñones volvería al equipo que lo vio nacer en el fútbol mexicano, pero lo haría ahora como un jugador consolidado, bicampeón con Atlas y América, y con la ambición de ganarse un lugar en la Selección Nacional. Para muchos, este regreso representaría el cierre de un ciclo y el inicio de otro, en el que Tigres podría aprovechar al máximo la madurez y el talento de un delantero que ya demostró ser determinante en la liga.

Julián Quiñones Tigres Atlas América Liga MX Selección Mexicana de Fútbol

