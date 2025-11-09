México

Aseguran armas largas, explosivos, municiones y precursores químicos en Escuinapa, Sinaloa

Guardia Nacional y Marina detienen a hombre con armamento tras persecución

Las autoridades han asegurado armamento
Las autoridades han asegurado armamento durante vigilancia terrestre. (SSP Sinaloa)

En el municipio de Escuinapa, Sinaloa, las autoridades aseguraron armas largas, explosivos, municiones y precursores químicos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, esta acción fue ejecutada por el grupo inteinstitucional conformado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la SSP a través de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

Según la información difundida por la secretaría, el aseguramiento ocurrió durante un despliegue de vigilancia terrestre en el municipio antes mencionado. Fue en ese momento que el personal naval visualizó a una persona con un arma larga y luego de darle seguimiento, se le aseguraron 11 armas largas, dos armas cortas, 27 cargadores, 200 cartuchos, cuatro artefactos explosivos improvisados, cuatro granadas de mano, 3 kilos de nitrato de potasio, así como un kilo de azufre elemental.

Los explosivos y los precursores químicos fueron neutralizados en el sitio por personal especializado, mientras que las armas y las municiones aseguradas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República.

Con la finalidad de salvaguardar la integridad de la sociedad sinaloense, las autoridades inhibieron los elementos posibles y quitaron de circulación estas armas de fuego, razón por la que invitaron a la ciudadanía a utilizar oportunamente el 911 para cualquier emergencia y el 089 para llevar a cabo denuncias anónimas.

Los hechos se enmarcan en un contexto de inseguridad en el que el alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Simentaluna, calificó la situación como lamentable, explicando que la ola de violencia de los últimos días ha afectado a la zona sur de Sinaloa y alcanzado a su municipio, por lo que se ha requerido reforzar la seguridad.

Ante los recientes enfrentamientos armados entre civiles y elementos de diferentes corporaciones de seguridad, así como un ataque directo a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, Díaz Simental expresó que “se busca recuperar la paz en el municipio”.

De acuerdo con información pulicada por moroeste señaló que, tras el incremento de eventos de este tipo en Escuinapa, se mantiene una comunicación constante con el Gobernador Rubén Rocha Moya y el Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, los cuales le han compartido su preocupación y ocupación por atender esta situación.

Asimismo, Díaz Simental confirmó que se han solicitado refuerzos de seguridad al Gobierno del Estado así como a las autoridades federales, con el objetivo de incrementar la presencia de elementos en la zona y brindar certeza a la población escuinapense.

