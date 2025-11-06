‘La Mañanera’ de hoy jueves 6 de noviembre | Buen Fin, penalización del acoso, Plan contra abuso sexual y Saberes MX, entre lo relevante

La mandataria detalló que su gobierno ya tiene información sobre las decisiones de vuelos de EEUU a México, además, informó que todo se debe al cierre temporal del Gobierno Federal y que es una problemática que no solo afecta a México, sino a todos los países.
Asimismo, adelantó que en la próxima semana habrá una reunión con Estados Unidos para resolver los problemas presentados por la carga que se traslade al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
La mandataria informó que ya se entregó la primer etapa del apoyo a las familias afectadas por lluvias torrenciales en el país (menos en tres localidades que aún no tienen accesos estables) y que el próximo lunes 10 de noviembre, comenzará la entrega del segundo apoyo monetario.
El apoyo continuará para las familias en los estados de: Veracruz, Querétaro, Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí.
Sheinbaum confirmó que no habrá recorte para el sector salud en México, además mencionó que se cambió la manera de la presentación de los datos y por eso aparecen cantidades menores a las establecidas.
Las anteriores acciones, de acuerdo a la mandataria, es por cuestiones burocráticas.
Sheinbaum adelantó que su gobierno creó una plataforma digital gratuita cuyo objetivo es que las instituciones de educación pública en México incluyan cursos de diferentes saberes en todas las ramas de aprendizaje.
La mandataria reiteró que el diálogo y el seguimiento a las problemáticas de desplazamiento forzado por medio de un marco de seguridad humanista en seguimiento de los Derechos Humanos es la mejor salida para resolver conflictos internos en comunidades agrarias y combatir a grupos criminales.
Además se mostró solidaria con las comunidades marginadas de Oaxaca tras el regreso de familias a sus hogares después de nueve años de conflicto.
Citlalli Hernández declaró que se encuentra en desarrollo el Plan integral contra el abuso sexual cuyo objetivo es:
Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, presentó el Plan Integral contra el Abuso Sexual que se implementará a nivel nacional, con el objetivo de tipificarlo como un delito grave y a su vez, generar un cambio cultural entorno a las actitudes machistas y la violencia contra la mujer.
Octavio de la Torre detalló que este año se espera que haya una derrama económica de más de 200 mil millones de pesos, haya un crecimiento del 15.7% económicamente en comparación del 2024 y haya más de 200 mil negocios registrados en el evento.
Además, el titular corporativo señaló que habrá una app nombrada El Buen Fin 2025 (disponible a partir del 13 de noviembre) que ayudará para:
El Buen Fin 2025 celebrará su 15ª edición del 13 al 17 de noviembre, consolidándose como la fiesta comercial más importante y esperada por las familias mexicanas. Este año, se prevé una derrama económica superior a los 200 mil millones de pesos y la participación de más de 200 mil negocios formales en todo el país.
La mandataria Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo este jueves 6 de noviembre desde Palacio Nacional. Sigue minuto a minuto a través de Infobae México.