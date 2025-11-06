México

‘La Mañanera’ de hoy jueves 6 de noviembre | Buen Fin, penalización del acoso, Plan contra abuso sexual y Saberes MX, entre lo relevante

La mandataria Claudia Sheinbaum informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de este jueves en Palacio Nacional

15:12 hsHoy

Disminución de vuelos es por el cierre del Gobierno Federal de EEUU afirma Sheinbaum

La mandataria detalló que su gobierno ya tiene información sobre las decisiones de vuelos de EEUU a México, además, informó que todo se debe al cierre temporal del Gobierno Federal y que es una problemática que no solo afecta a México, sino a todos los países.

Asimismo, adelantó que en la próxima semana habrá una reunión con Estados Unidos para resolver los problemas presentados por la carga que se traslade al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

14:45 hsHoy

10 de noviembre inicia la entrega del segundo apoyo a familias afectadas por lluvias torrenciales

La mandataria informó que ya se entregó la primer etapa del apoyo a las familias afectadas por lluvias torrenciales en el país (menos en tres localidades que aún no tienen accesos estables) y que el próximo lunes 10 de noviembre, comenzará la entrega del segundo apoyo monetario.

El apoyo continuará para las familias en los estados de: Veracruz, Querétaro, Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí.

14:37 hsHoy

IMSS-Bienestar continuará con el mismo presupuesto y fortalecimiento en programas

Sheinbaum confirmó que no habrá recorte para el sector salud en México, además mencionó que se cambió la manera de la presentación de los datos y por eso aparecen cantidades menores a las establecidas.

Las anteriores acciones, de acuerdo a la mandataria, es por cuestiones burocráticas.

14:13 hsHoy

Plataforma Saberes MX

Sheinbaum adelantó que su gobierno creó una plataforma digital gratuita cuyo objetivo es que las instituciones de educación pública en México incluyan cursos de diferentes saberes en todas las ramas de aprendizaje.

14:07 hsHoy

Sheinbaum reafirma su compromiso por acercarse a familias desplazadas y reconoce labor de autoridades en Oaxaca

La mandataria reiteró que el diálogo y el seguimiento a las problemáticas de desplazamiento forzado por medio de un marco de seguridad humanista en seguimiento de los Derechos Humanos es la mejor salida para resolver conflictos internos en comunidades agrarias y combatir a grupos criminales.

Además se mostró solidaria con las comunidades marginadas de Oaxaca tras el regreso de familias a sus hogares después de nueve años de conflicto.

13:55 hsHoy

Plan integral contra el abuso sexual

Citlalli Hernández declaró que se encuentra en desarrollo el Plan integral contra el abuso sexual cuyo objetivo es:

  • Fortalecer la respuesta institucional y social frente a casos de abuso sexual
  • Garantizar el acceso a la justicia
  • Promover un cambio cultural
  • Promoción de la denuncia por medio del número 079

Citlalli Hernández presenta Plan Integral contra el Abuso Sexual, pide a los hombres reflexionar sobre conductas machistas

La secretaria de las Mujeres presentó la estrategia para que el abuso sexual sea un delito grave en todo el país

Citlalli Hernández presentó el Plan
Citlalli Hernández presentó el Plan Integral contra el Abuso Sexual. | Presidencia

Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, presentó el Plan Integral contra el Abuso Sexual que se implementará a nivel nacional, con el objetivo de tipificarlo como un delito grave y a su vez, generar un cambio cultural entorno a las actitudes machistas y la violencia contra la mujer.

Leer la nota completa
13:46 hsHoy

Fiesta comercial de El Buen Fin

Octavio de la Torre detalló que este año se espera que haya una derrama económica de más de 200 mil millones de pesos, haya un crecimiento del 15.7% económicamente en comparación del 2024 y haya más de 200 mil negocios registrados en el evento.

Además, el titular corporativo señaló que habrá una app nombrada El Buen Fin 2025 (disponible a partir del 13 de noviembre) que ayudará para:

  • Ubicar comercios participantes y promociones cercanas
  • Garantizar que los establecimientos estén registrados formalmente
  • Inclusión de un mapa interactivo, filtros por categoría y opción de favoritos

Prevén derrama económica de más de 200 mil millones de pesos en El Buen Fin 2025 y nueva app oficial

Incorporará una ‘app’ oficial que permitirá localizar comercios, consultar promociones verificadas y fomentar el consumo local bajo el lema “Local, formal y conectado”

Incorporará una 'app' oficial que
Incorporará una ‘app’ oficial que permitirá localizar comercios, consultar promociones verificadas y fomentar el consumo local bajo el lema “Local, formal y conectado”

El Buen Fin 2025 celebrará su 15ª edición del 13 al 17 de noviembre, consolidándose como la fiesta comercial más importante y esperada por las familias mexicanas. Este año, se prevé una derrama económica superior a los 200 mil millones de pesos y la participación de más de 200 mil negocios formales en todo el país.

Leer la nota completa
13:44 hsHoy

Quiénes estarán en La Mañanera

El día de hoy Octavio de la Torre, presidente del Corporativo TLC Asociados, hablará del Buen Fin, mientras que Citlalli Hernández informará los avances en la penalización del acoso a nivel nacional.

12:25 hsHoy

La mandataria Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo este jueves 6 de noviembre desde Palacio Nacional. Sigue minuto a minuto a través de Infobae México.

