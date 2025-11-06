‘La Mañanera’ de hoy jueves 6 de noviembre | Buen Fin, penalización del acoso, Plan contra abuso sexual y Saberes MX, entre lo relevante

La mandataria Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo este jueves 6 de noviembre desde Palacio Nacional . Sigue minuto a minuto a través de Infobae México .

El día de hoy Octavio de la Torre , presidente del Corporativo TLC Asociados, hablará del Buen Fin , mientras que Citlalli Hernández informará los avances en la penalización del acoso a nivel nacional.

El Buen Fin 2025 celebrará su 15ª edición del 13 al 17 de noviembre , consolidándose como la fiesta comercial más importante y esperada por las familias mexicanas . Este año, se prevé una derrama económica superior a los 200 mil millones de pesos y la participación de más de 200 mil negocios formales en todo el país.

Inclusión de un mapa interactivo, filtros por categoría y opción de favoritos

Además, el titular corporativo señaló que habrá una app nombrada El Buen Fin 2025 (disponible a partir del 13 de noviembre) que ayudará para:

Octavio de la Torre detalló que este año se espera que haya una derrama económica de más de 200 mil millones de pesos , haya un crecimiento del 15.7% económicamente en comparación del 2024 y haya más de 200 mil negocios registrados en el evento.

Citlalli Hernández , secretaria de las Mujeres, presentó el Plan Integral contra el Abuso Sexual que se implementará a nivel nacional, con el objetivo de tipificarlo como un delito grave y a su vez, generar un cambio cultural entorno a las actitudes machistas y la violencia contra la mujer.

Promoción de la denuncia por medio del número 079

Fortalecer la respuesta institucional y social frente a casos de abuso sexual

Citlalli Hernández declaró que se encuentra en desarrollo el Plan integral contra el abuso sexual cuyo objetivo es:

Además se mostró solidaria con las comunidades marginadas de Oaxaca tras el regreso de familias a sus hogares después de nueve años de conflicto.

La mandataria reiteró que el diálogo y el seguimiento a las problemáticas de desplazamiento forzado por medio de un marco de seguridad humanista en seguimiento de los Derechos Humanos es la mejor salida para resolver conflictos internos en comunidades agrarias y combatir a grupos criminales.

Sheinbaum reafirma su compromiso por acercarse a familias desplazadas y reconoce labor de autoridades en Oaxaca

Sheinbaum adelantó que su gobierno creó una plataforma digital gratuita cuyo objetivo es que las instituciones de educación pública en México incluyan cursos de diferentes saberes en todas las ramas de aprendizaje.

Las anteriores acciones, de acuerdo a la mandataria, es por cuestiones burocráticas .

Sheinbaum confirmó que no habrá recorte para el sector salud en México , además mencionó que se cambió la manera de la presentación de los datos y por eso aparecen cantidades menores a las establecidas.

IMSS-Bienestar continuará con el mismo presupuesto y fortalecimiento en programas

El apoyo continuará para las familias en los estados de: Veracruz , Querétaro , Hidalgo , Puebla y San Luis Potosí .

La mandataria informó que ya se entregó la primer etapa del apoyo a las familias afectadas por lluvias torrenciales en el país (menos en tres localidades que aún no tienen accesos estables) y que el próximo lunes 10 de noviembre, comenzará la entrega del segundo apoyo monetario.

10 de noviembre inicia la entrega del segundo apoyo a familias afectadas por lluvias torrenciales

Asimismo, adelantó que en la próxima semana habrá una reunión con Estados Unidos para resolver los problemas presentados por la carga que se traslade al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ( AIFA ).

La mandataria detalló que su gobierno ya tiene información sobre las decisiones de vuelos de EEUU a México , además, informó que todo se debe al cierre temporal del Gobierno Federal y que es una problemática que no solo afecta a México , sino a todos los países.

Disminución de vuelos es por el cierre del Gobierno Federal de EEUU afirma Sheinbaum

