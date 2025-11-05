México

Cofepris emite alerta sanitaria por medicamentos sin registro sanitario o falsos de cáncer y hepatitis C

Se registra la venta ilegal de dichos medicamentos en plataformas digitales

Cofepris mando una alerta por venta de medicamentos falsos o sin registro sanitario para enfermedades como el cáncer, entre otros (REUTERS/George Frey/File Photo)

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria ante la comercialización ilegal de medicamentos destinados al tratamiento de padecimientos graves, como cáncer, hepatitis C, anemia, osteoporosis, artritis y dermatitis atópica.

Estos fármacos están siendo ofrecidos a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles sin control sanitario, receta médica y a precios sospechosamente bajos.

La autoridad sanitaria informó que estos productos carecen de registro sanitario o, incluso, son falsificados, lo cual representa un riesgo severo para la salud de los pacientes, ya que pueden contener sustancias no aptas para consumo, dosis incorrectas o no cumplir con la eficacia terapéutica necesaria para el tratamiento de enfermedades de alto riesgo.

¿Qué medicamentos se reportan?

Cofepris hizo una alerta sanitaria por medicamento contra el cáncer y hepatitis C falsificado o con falta de registro (captura de pantalla)

Cofepris detalló que entre los medicamentos detectados se encuentran Oncaspar 750 U/mL (Pegaspargase), Epclusa (Sofosbuvir/Velpatasvir) tabletas de 400 y 100 mg, Encicarb 1k (Carboximaltosa férrica) 1 g/20 mL, Aclasta 5 mg/100 mL (Ácido Zoledrónico), Arasamila (Rituximab) 500 mg/50 mL, Sutinat 50 cápsulas, Polivy 140 mg (Polatuzumab vedotina), Survanta 25 mg/mL (Beractant), Yervoy 50 mg/10 mL (Ipilimumab) solución inyectable, Opdivo 100 mg solución inyectable, Xtandi 40 mg (Enzalutamida) cápsulas y Dupixent 300 mg/2 mL (Dupilumab) inyectable.

La dependencia exhortó a la población a no adquirir medicamentos por vías no autorizadas ni automedicarse, en especial cuando se trata de tratamientos para enfermedades que requieren supervisión médica especializada.

Asimismo, recomendó verificar que todo producto cuente con número de registro sanitario, fecha de caducidad visible, lote y caja original sellada.

Además, Cofepris pidió a quienes hayan comprado o utilizado alguno de los fármacos mencionados suspender su uso de inmediato y reportar cualquier reacción adversa o sospecha de falsificación mediante la plataforma de Farmacovigilancia o directamente a la institución mediante sus canales de atención.

La autoridad recordó que la venta de medicamentos controlados o de uso especializado fuera de establecimientos regulados constituye un delito y aseguró que continúa con acciones de vigilancia y coordinación con autoridades de procuración de justicia para sancionar a quienes incurran en estas prácticas.

Finalmente, reiteró que el único acceso seguro a medicamentos es a través de distribuidores autorizados, farmacias reguladas y con prescripción médica cuando así se requiera, a fin de proteger la salud y la vida de los pacientes.

