Caos vial en autopista México-Querétaro y Periférico Norte por dos incidentes vehiculares l Video

Choque en periférico norte Tlalnepantla de Baz periférico norte Edomex (Observatorio Metropolitano/FB)

La mañana de este jueves se registró un severo caos vial en la zona norponiente del Valle de México, debido a dos incidentes vehiculares que han complicado la circulación en Periférico Norte y en la autopista México-Querétaro, una de las principales entradas a la Ciudad de México.

El primer hecho ocurrió en la lateral de Periférico Norte, con dirección de norte a sur, pasando la desviación hacia la avenida Jesús Reyes Heroles y Vallejo, donde un automóvil terminó volcado sobre la vía.

Hasta el momento no se ha informado sobre lesionados; sin embargo, el accidente provocó el cierre parcial de carriles, generando largas filas de vehículos que avanzan a vuelta de rueda.

Testigos en el lugar reportaron que el percance se habría originado por una posible pérdida de control, aunque serán las autoridades quienes determinen las causas exactas.

Equipos de emergencia ya trabajan en la zona para retirar la unidad y asegurar el área, lo que podría tomar alrededor de una hora más, según estimaciones preliminares.

Carro abandonado en carriles centrales por posible secuestro

Carro abandonado Tepalcapa Izcalli autopista México-Querétaro (Observatorio Metropolitano/FB)

De manera simultánea, en la autopista México-Querétaro, a la altura de Tepalcapa y con dirección hacia la CDMX, se reportó un segundo incidente: un vehículo fue abandonado sobre la vialidad, lo que obligó también a aplicar una reducción de carriles.

En redes sociales señalan que posiblemente se trata de un secuestro, ya que un sujeto se bajó con un arma y amenazo al conductor. Mientras automovilistas alertaron del riesgo que representa la unidad detenida en plena autopista, especialmente por la carga vehicular que se registra durante la hora pico. Las autoridades ya se encuentran haciendo maniobras para su retiro y evitar un nuevo accidente.

Estos dos casos han generado afectaciones importantes a la movilidad, que se extienden desde Tepotzotlán, en el Estado de México, hasta la zona de Satélite, con tiempos de traslado que se han duplicado o triplicado para quienes intentan ingresar a la capital.

Elementos de la Guardia Nacional, servicios de emergencia y personal de apoyo vial se mantienen trabajando en ambos puntos para normalizar el flujo vehicular lo antes posible; sin embargo, se estima que las labores para despejar las unidades involucradas podrían prolongarse al menos un par de horas más.

Las autoridades piden a los conductores manejar con extrema precaución, buscar rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales para evitar mayores contratiempos.