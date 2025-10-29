México

Guardias de la UNAM, bajo prisión preventiva por muerte de aficionado de Cruz Azul

Los presuntos implicados permanecerán recluidos hasta la próxima audiencia, en sonde se determinará si son vinculados a proceso

Por Jesús Tovar Sosa

La necropsia resolvió que el aficionado habría fallecido por asfixia por extrangulamiento. (C4jimenez)

La investigación sobre la muerte de Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul, ha dado un giro determinante tras la decisión judicial de imponer prisión preventiva a cuatro guardias de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes enfrentan cargos por homicidio calificado.

La necropsia realizada por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo) concluyó que la causa del fallecimiento fue asfixia por estrangulamiento, un dato que ha intensificado el escrutinio sobre el proceder de los implicados.

La UNAM destacó que colaborará con autoridades capitalinas durante el proceso. (X/ @UNAM_MX)

El incidente ocurrió al término del partido entre Cruz Azul y Rayados en el Estadio Olímpico Universitario. De acuerdo con la información oficial, Rodrigo fue detenido presuntamente por personal de seguridad de la UNAM. Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que el aficionado es sometido por los vigilantes, lo que ha generado una ola de indignación y exigencias de esclarecimiento.

Durante la audiencia celebrada en los juzgados del Reclusorio Oriente, el juez de Control determinó que la detención de los cuatro guardias, identificados como Isaac Brian “N” (24 años), Noé “N” (45), Luis Alberto “N” (47) y José Rodrigo “N” (57), fue legal. Los acusados optaron por reservarse su derecho a declarar y permanecerán en el Reclusorio Oriente hasta la próxima audiencia, programada para el sábado 1 de noviembre, en la que se decidirá si serán vinculados a proceso.

La UNAM, por su parte, informó que ha colaborado plenamente con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al entregar la totalidad del material videográfico solicitado para la investigación. La institución recabó y puso a disposición de las autoridades toda la información relevante sobre los hechos ocurridos en sus instalaciones.

Familiares y aficionados exigen justicia
Familiares y aficionados exigen justicia por muerte de aficionado. (Captura de pantalla)

El informe forense reveló que Rodrigo Mondragón perdió la vida por estrangulamiento, presuntamente tras la aplicación de una “llave china” durante el sometimiento. Además, trascendió que al menos dos de los vigilantes involucrados cuentan con antecedentes penales por lesiones y robo, lo que añade un elemento de gravedad al caso.

La familia de la víctima ha expresado su versión de los hechos y su exigencia de justicia. Sostienen que la víctima había intervenido en un altercado cuando fue agredido por los guardias. Al respecto, usuarios en redes y aficionados han expresado su indignación con los hechos a través de mensajes de apoyo a los familiares.

La próxima audiencia será clave para determinar la situación jurídica de los cuatro guardias de la UNAM, quienes permanecen bajo prisión preventiva en el Reclusorio Oriente.

