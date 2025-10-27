México

‘¿Quién es la máscara?’, qué personaje fue el tercer eliminado

Al revelarse la identidad del personaje, uno de los investigadores rompió en llanto

Por Cinthia Salvador

Al revelarse la identidad del
Al revelarse la identidad del personaje, uno de los investigadores rompió en llanto. (X Quién es la Máscara)

La tercera emisión de ¿Quién es la Máscara? 2025 presentó una de las revelaciones más comentadas de la temporada: el tercer personaje eliminado se trataba de dos personas, pues fue interpretado por los comediantes Freddy y Germán Ortega, conocidos como “Los Mascabrothers”. La eliminación se dio tras el desempeño de los personajes Sonaja, Chupón y Bebé, quienes compartieron el escenario y desafiaron la percepción de los investigadores del programa.

Desde el inicio, los hermanos Ortega pusieron a prueba al panel, que interpretó las pistas de forma diversa. Ana Brenda Contreras sugirió la posibilidad de que detrás de las máscaras estuvieran Jorge “El Burro” Van Rankin y Esteban Arce; para Carlos Rivera, la dinámica y el humor apuntaban a “El Estaca” y Eduardo Videgaray; mientras que Anahí apostó por Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky. JuanPa Zurita consideró la presencia de personalidades como Ricardo Peralta, Dani Valle y Jair Sánchez.

Los investigadores se mostraron sumamente
Los investigadores se mostraron sumamente sorprendidos al descubrir la identidad del personaje. (@eslamascara)

El momento decisivo llegó cuando Omar Chaparro, conductor del programa, anunció frente al público: “El destino está decidido y esta noche Sonaja, Bebé y Chupón tendrán que revelar su identidad”. Previo al desenmascaramiento, el panel compartió sus pronósticos y solo Carlos Rivera realizó un cambio de último minuto, apostando por los Mascabrothers.

Al ser descubiertos, los Mascabrothers confesaron que el mayor reto fue actuar sin poder verse entre ellos, ya que su estilo depende de la comunicación visual. Revelaron cómo debieron improvisar con señas para coordinar su interpretación, lo que añadió dificultad a su presentación en el escenario.

“A nosotros nos hubiera encantado seguirlos viendo a todos ustedes. Les tenemos un cariño muy especial, un respeto, admiración. Estar aquí en este programa... De verdad gracias. Nos invitaron, era divertirnos y eso venimos a hacer. De eso se trata, pasarla bien”, señalaron “Los Mascabrothers”.

El panel dedicó mensajes emotivos a los hermanos Ortega, reconociendo su trayectoria y la influencia de su humor en distintas generaciones. JuanPa Zurita se mostró especialmente conmovido, agradeciendo la inspiración que han significado los Mascabrothers en la comedia mexicana.

Los Mascabrothers interpretaron a "Sonaja"
Los Mascabrothers interpretaron a "Sonaja" y "Chupón". (@eslamascara)

No sé por qué me estoy poniendo emotivo. Es muy raro que me pase esto. Está muy chido verlos, ver la energía que tienen, la sonrisa que tienen, la dinámica que tienen con la trayectoria que tienen. Me encantaría que cuando yo llegue a su edad esté igualito que ustedes, así de radiantes, felices con ese sentido del humor, con esa apreciación y con esa sencillez, a pesar de que tienen un currículum titánico”, declaró Zurita con voz al borde del llanto.

Antes de abandonar el escenario, Freddy y Germán Ortega interpretaron una vez más “Lo Que Pasó, Pasó”, tema de Daddy Yankee, marcando el cierre de su participación en la competencia y dejando un momento memorable para la audiencia de ¿Quién es la Máscara?.

