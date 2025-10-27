México

La Granja VIP EN VIVO hoy 27 de octubre: Fabiola Campomanes cree que Eleazar Gómez tiene un problema mental

La actriz compartió con Sergio Mayer Mori sus dudas sobre las extrañas actitudes de Eleazar Gómez durante las tareas diarias

Por Armando Guadarrama

22:33 hsHoy

La actriz Fabiola Campomanes expresó su inquietud por el comportamiento de Eleazar Gómez durante su convivencia en un reality, luego de que el actor permaneciera en la competencia tras vencer a Sandra Itzel en la última eliminación. La permanencia de Gómez generó un intenso debate entre la audiencia, que cuestiona su actitud y estado emocional.

Campomanes relató a Sergio Mayer Mori que, durante las tareas matutinas en la granja, observó conductas inusuales en Gómez, como olvidar acciones que acababa de realizar o negar haberlas hecho. “No sé si se le va la onda y hace cosas y piensa que no las hizo. Yo ya había dejado abierto y alguien lo cerró, o sea, esa casa de los borregos no se abre ni se cierra sola, yo ya había entrado a sacar los huevos de las gallinas, ¿sí me entiendes?”, comentó la actriz.

Fabiola Campomanes expresa preocupación por
Fabiola Campomanes expresa preocupación por el comportamiento de Eleazar Gómez en el reality tras la última eliminación (Captura de pantalla La Granja VIP)

Al confrontar a Gómez sobre estos episodios, él negó haber participado, lo que incrementó la preocupación de Campomanes. La actriz recordó otro incidente reciente: “¿Quién encerró a los borregos?... ‘No, yo no he hecho nada’, se me hace rarísimo, yo lo voy a estar checando porque se me hace que cosas... no creo que lo haga a propósito, creo que no sé... Ayer dejó la llave del agua corriendo, llega, la abre y se va y lo vimos Bea y yo, yo no estoy loca”.

Finalmente, Campomanes consideró que el actor podría estar atravesando un periodo de estrés o tener problemas de memoria: “Tiene un pedo que se le olviden las cosas, que esté muy estresado, o sea, pobre también si es eso, ¿sabes?”.

