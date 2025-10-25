Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 25 de octubre de 2025

Ante un sismo, las autoridades recomiendan mantener la calma , no correr ni empujar , y ubicarse en zonas de seguridad previamente identificadas. Si estás dentro de un edificio, aléjate de ventanas, objetos pesados y muros que puedan colapsar. En la calle, evita cables, postes y estructuras inestables. Tras el movimiento, verifica posibles fugas de gas o daños y sigue la información oficial del Servicio Sismológico Nacional y Protección Civil . La prevención y la calma son claves para reducir riesgos.

México es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a su ubicación sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico , una zona donde convergen cinco placas tectónicas: la Norteamericana, del Pacífico, de Cocos, de Rivera y del Caribe . El roce y subducción entre ellas generan movimientos de tierra que pueden sentirse en distintas regiones del país, especialmente en el centro y sur.

Últimas noticias

Actualización climática en México este 25 de octubre: previsión detallada por estado El clima en México a veces puede sorprender a las personas al pasar del calor a la lluvia en un mismo día

Conoce todos los eventos gratuitos por Día de Muertos en CDMX este 25 y 26 de octubre La capital mexicana se prepara para vivir la tradicional festividad con múltiples actividades para toda la familia

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 24 de octubre El sorteo de Chispazo se hace dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Se registra sismo en Cintalapa, Chiapas Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional