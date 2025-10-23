Temblor hoy 23 de octubre en México: se registró un sismo de 4.1 en Oaxaca

El sismológico nacional dio a conocer que este jueves, a las 8:12 de la mañana, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 108 km al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, con una latitud de 15.43 y una longitud de -98.42, así como una profundidad de 12 km.
El sismológico nacional dio a conocer que este jueves, a la 1:42 de la mañana, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 159 km al noreste de Misantla, Veracruz, con una latitud de 20.60 y una longitud de -95.51, así como una profundidad de 10 km.
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.