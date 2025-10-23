México

Temblor hoy 23 de octubre en México: se registró un sismo de 4.1 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Por Miguel FloresyCinthia Salvador

Guardar

En pocas líneas:

    15:04 hsHoy

    El sismológico nacional dio a conocer que este jueves, a las 8:12 de la mañana, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 108 km al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, con una latitud de 15.43 y una longitud de -98.42, así como una profundidad de 12 km.

    (X @SismologicoMX)
    (X @SismologicoMX)

    Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.1 de magnitud en Pinotepa Nacional

    El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

    Por Infobae Noticias

    La información preliminar señala que
    La información preliminar señala que el temblor tuvo epicentro en Pinotepa Nacional. (Infobae)

    Un sismo de 4.1 de magnitud se registró en el municipio de Pinotepa Nacional ubicado en Oaxaca, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

    Leer la nota completa
    12:40 hsHoy

    El sismológico nacional dio a conocer que este jueves, a la 1:42 de la mañana, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 159 km al noreste de Misantla, Veracruz, con una latitud de 20.60 y una longitud de -95.51, así como una profundidad de 10 km.

    (X @SismologicoMX)
    (X @SismologicoMX)

    Temblor en Veracruz hoy: se registra sismo de 4.1 de magnitud en Misantla

    El temblor ocurrió a las 1:42 horas, a una distancia de 159 km de Misantla y tuvo una profundidad de 10 km

    Por Infobae Noticias

    La información preliminar señala que
    La información preliminar señala que el temblor tuvo epicentro en Misantla. (Infobae)

    El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de 4.1 de magnitud en el municipio de Misantla ubicado en Veracruz.

    Leer la nota completa
    06:48 hsHoy

    México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

    Temas Relacionados

    Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico Nacionalepicentromexico-noticias

    Últimas noticias

    ¿Quién es Fabiola Campomanes? Actriz y participante de La Granja VIP que protagonizó una fuerte pelea con Eleazar Gómez

    Conoce los momentos destacados de esta artista

    ¿Quién es Fabiola Campomanes? Actriz

    La Granja VIP en vivo hoy 23 de octubre: Liz Vega rompe en llanto

    Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 de Disney+

    La Granja VIP en vivo

    ¿Quién le quitó la caja a Fabiola Campomanes? El misterio que desató sospechas en La Granja VIP

    El miércoles pasado fue un día sumamente polémico en el reality de TV Azteca

    ¿Quién le quitó la caja

    Suspenden a 14 policías de Baja California por presunto “baje de droga” a favor de Los Arellano Félix

    Esta nueva acción por parte de autoridades de seguridad estatal sucede después de que se confirmara una investigación penal de la FGR contra los elementos acusados de traficar cocaína en Tijuana

    Suspenden a 14 policías de

    Quién es el segundo eliminado de La Granja VIP, según encuesta

    Dos de los nominados tienen un acuerdo para salvarse mutuamente si ganan el reto de salvación

    Quién es el segundo eliminado

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    Indagan a Pablo Laurta en

    Indagan a Pablo Laurta en Córdoba por el doble femicidio

    Quién es Pablo Quirno, el nuevo canciller de Milei

    Mensajes de texto no solicitados, señales de alerta y pasos para evitar caer en fraudes móviles

    Amazon tendrá gafas inteligentes para sus repartidores: les ayudará a identificar su destino con facilidad

    Camilota fue acusada de usar las donaciones para Thiago Medina en un día de spa: “Fue un respiro”

    INFOBAE AMÉRICA

    La historia de Refaat Alathamna,

    La historia de Refaat Alathamna, el médico boliviano que fue rescatado de Gaza tras dos años de reclamos

    Kim Kardashian confesó haber sufrido un aneurisma tras su divorcio con Kanye West

    JD Vance calificó de “insulto” la votación del parlamento israelí sobre la anexión de Cisjordania

    El ex arquero paraguayo José Luis Chilavert quiere ser candidato a alcalde de Luque en los comicios de 2026

    La tormenta tropical Melissa: en qué zonas del Caribe podrían registrarse los impactos más severos

    DEPORTES

    Lionel Messi renovó su contrato

    Lionel Messi renovó su contrato con Inter Miami

    Lionel Messi volvió a ser el futbolista que más camisetas vendió en la MLS: qué otro argentino lo acompaña en el Top 10

    Conmoción en la NBA: arrestaron al coach Chauncey Billups y a la estrella Terry Rozier acusados de integrar una red de apuestas ilegales

    Impacto en el tenis argentino: Facundo Bagnis aceptó una suspensión voluntaria tras dar positivo en un control antidopaje

    Una figura del Flamengo se fracturó un brazo ante Racing y podría perderse la revancha de la semifinal de Libertadores