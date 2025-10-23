Temblor hoy 23 de octubre en México: se registró un sismo de 4.1 en Oaxaca

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de 4.1 de magnitud en el municipio de Misantla ubicado en Veracruz .

El sismológico nacional dio a conocer que este jueves, a la 1:42 de la mañana, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 159 km al noreste de Misantla, Veracruz , con una latitud de 20.60 y una longitud de -95.51, así como una profundidad de 10 km.

Un sismo de 4.1 de magnitud se registró en el municipio de Pinotepa Nacional ubicado en Oaxaca , según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) .

El sismológico nacional dio a conocer que este jueves, a las 8:12 de la mañana, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 108 km al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, con una latitud de 15.43 y una longitud de -98.42, así como una profundidad de 12 km.

Últimas noticias

¿Quién es Fabiola Campomanes? Actriz y participante de La Granja VIP que protagonizó una fuerte pelea con Eleazar Gómez Conoce los momentos destacados de esta artista

La Granja VIP en vivo hoy 23 de octubre: Liz Vega rompe en llanto Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 de Disney+

¿Quién le quitó la caja a Fabiola Campomanes? El misterio que desató sospechas en La Granja VIP El miércoles pasado fue un día sumamente polémico en el reality de TV Azteca

Suspenden a 14 policías de Baja California por presunto “baje de droga” a favor de Los Arellano Félix Esta nueva acción por parte de autoridades de seguridad estatal sucede después de que se confirmara una investigación penal de la FGR contra los elementos acusados de traficar cocaína en Tijuana