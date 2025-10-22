México

‘La Granja VIP’ minuto a minuto hoy 22 de octubre: Jawy incumple castigo y se gana nuevas sanciones

Las tensiones escalaron entre los granjeros previo a la segunda asamblea de la temporada

Por Víctor Cisneros

13:27 hsHoy

Sergio Mayer Mori prefirió pernoctar que compartir espacio en la suite del capataz con Teo. El modelo justificó su decisión como una forma de apoyar a Jawy; sin embargo, la noche del martes expresó su molestia contra la producción por obligarlo a dormir con Teo.

13:12 hsHoy

Jawy continúa ironizando sobre la controversia que surgió con el Mayorazgo. Esta mañana le dijo a Mayer Mori y Omahi que esperaba que el Tío Pepe no se fuera para que la producción no tuviera que volver a grabar algunas de sus indicaciones.

13:09 hsHoy

¿Jawy no cumplió el castigo? Fans de La Granja VIP piden una nueva sanción contra el influencer

El creador de contenido recibió un castigo por entrar a instalaciones prohibidas para los peones e insultar al Tío Pepe

Por Adriana Castillo

(Captura YT: La Granja VIP)
(Captura YT: La Granja VIP)

La producción de La Granja VIP castigó a Jawy Méndez por incumplir con las reglas del manual del granjero. Y es que el influencer no solo entró a la habitación principal de la casa, también al cuarto exclusivo del capataz e insultó al mayoral: Tío Pepe.

13:00 hsHoy

Jawy vuelve a ignorar las reglas

Aunque la indicación es que debía permanecer despierto toda la noche para asegurarse de que la fogata no se apagara, Jawy estuvo acompañado; incluso, Sergio Mayer y Omahi lo acompañaron toda la noche. La violación, de acuerdo con la producción, derivará en nuevas sanciones contra el influencer.

Mayer y Omahi acompañaron a
Mayer y Omahi acompañaron a Jawy toda la noche. (YouTube)
12:52 hsHoy

Castigos, peleas y un duro golpe para Sergio Mayer Mori

El martes de nominación en La Granja VIP dejó uno de los episodios más intensos de la temporada, marcado por enfrentamientos, castigos y una inesperada convivencia entre dos figuras del reality.

Durante la transmisión, Adal Ramones reveló que la audiencia decidió —con más de dos millones de votos— que Sergio Mayer Mori y César Doroteo, conocido como Teo, compartirán la suite del capataz. El anuncio tomó por sorpresa al hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori, quien no ocultó su molestia frente a cámaras: “Me pareció muy mal jugado, un poco ridículo… por lo menos lo hubieran escogido ayer, eso hubiera tenido más sentido”.

(Captura de pantalla TikTok)
(Captura de pantalla TikTok)

El gesto del actor encendió las redes, donde los usuarios lo acusaron de soberbia y falta de empatía. La tensión creció luego de que circulara un video donde Mayer Mori utiliza un insulto homofóbico al referirse a Teo, lo que desató críticas y debates sobre el respeto dentro del programa.

Por otro lado, la jornada también estuvo marcada por un enfrentamiento entre Sandra Itzel y Lis Vega, quienes protagonizaron una discusión frente a sus compañeros. Vega afirmó que no confía en la actriz ni quiere mantener relación con ella dentro del reality, mientras Itzel respondió que “en un mundo lleno de máscaras, una persona buena es vista como falsa”. El choque entre ambas marcó un quiebre en la convivencia del grupo.

(Captura de pantalla TikTok La
(Captura de pantalla TikTok La Granja)

La tensión aumentó aún más con el regaño público a Jawy Méndez, quien insultó al “Tío Pepe” durante una conversación con otros concursantes. La producción lo sancionó por su falta de respeto y le impuso una penitencia: pasar la noche en vela cuidando la fogata.

Entre reclamos, rivalidades y castigos ejemplares, La Granja VIP consolidó uno de sus episodios más comentados en redes, donde la audiencia no perdonó las actitudes de varios famosos.

Usuarios en redes sociales piden sanción. (La Granja)

