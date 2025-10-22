México

¿Volverá? TV Azteca rompe el silencio sobre la ausencia del Tío Pepe de La Granja VIP tras insultos de Jawy

Un día antes, versiones que circularon en redes sociales sostenían que el Mayoral presentó su renuncia a la producción

Por Víctor Cisneros

Guardar
(IG: @granjadeltiopepe)
(IG: @granjadeltiopepe)

La tensión en La Granja VIP alcanzó un nuevo punto crítico luego de la ausencia del Tío Pepe, el mayoral encargado de guiar a los famosos en las labores del campo. Su desaparición de cámaras ocurrió apenas horas después de que Jawy Méndez lo insultara con una palabra altisonante, provocando una ola de indignación dentro y fuera del reality.

Este miércoles 22 de octubre, el sitio oficial de Azteca Uno Noticias confirmó que el Tío Pepe no se presentó a sus actividades habituales, algo que encendió las alarmas entre la audiencia, ya que él acostumbra a supervisar a los peones entre 8 y 9 de la mañana y regresar tras el desayuno de los granjeros.

En su lugar, una instructora fue quien impartió lecciones en el huerto, mientras las cámaras evitaban mencionar el tema directamente. La producción solo informó que “es posible que el Tío Pepe se incorpore a sus actividades en las próximas horas, pero todavía no se ha informado al respecto”.

Tras la sanción a Jawy volvieron a reírse del mayoral (La Granja VIP)

Una ofensa que escaló dentro del reality

Durante la gala del martes, Adal Ramones anunció una sanción contra Jawy después de que llamara “pendej*” al Tío Pepe frente a otros participantes del reality. De acuerdo con el conductor, el Mayoral sí vio el video y se mostró profundamente molesto, al grado de que no estaba claro “si lo volverían a ver”.

Pero el conflicto no terminó ahí. En plena jornada de trabajo en el huerto, Kike Mayagoitia se burló del instructor, asegurando entre risas que estaba “en terapia” tras lo ocurrido. A la broma se sumaron Omahi y Sergio Mayer Mori, lo que generó aún más indignación en redes sociales.

El Tío Pepe generó controversia
El Tío Pepe generó controversia en TikTok. (@soyeltiopepe, TikTok)

El rumor de que el Tío Pepe habría renunciado tomó fuerza en X y TikTok, donde ya circula una petición para sancionar nuevamente a los responsables, quienes además incumplieron el castigo impuesto a Jawy.

Aunque la televisora no ha confirmado una salida definitiva, fuentes y menciones al aire han dejado entrever que el mayoral se encuentra afectado emocionalmente y está evaluando su permanencia en el proyecto.

Mientras tanto, el público ha convertido el nombre de Tío Pepe en tendencia nacional bajo un mensaje contundente: “Con el Tío Pepe no se metan”.

El destino del querido mentor podría definirse esta misma noche durante La Asamblea, donde se espera que la producción dé una explicación formal.

Exigen nuevo castigo contra Jawy.
Exigen nuevo castigo contra Jawy.

Temas Relacionados

La Granja VIPLa Granja VIP MéxicoJawyTío Pepe24/7TV Aztecamexico-entretenimiento

Más Noticias

Este es el medicamento que reduce tu deseo de beber alcohol

Un estudio de Virginia Tech revela que medicamentos como la semaglutida podrían disminuir la absorción y el impulso de consumo de bebidas alcohólicas

Este es el medicamento que

Él es César, el hombre ‘guapo’ que cautivó a Belinda en pleno concierto en Jalisco

La estrella pop interrumpió una canción para lanzar un piropo a su fan

Él es César, el hombre

Japonesa y su esposo mexicano conquistan TikTok al cultivar vegetales mexicanos para hacer platillos tradicionales

Los usuarios elogiaron a Yukita Chan y Gio por su dedicación y la fusión cultural que promueve a través de la cocina

Japonesa y su esposo mexicano

Harfuch anuncia que hay un segundo detenido por el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo en Michoacán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer la información este miércoles en su comparecencia en el Senado de la República

Harfuch anuncia que hay un

NFL Semana 8: dónde y cuándo ver todos los partidos

Conoce la agenda completa de futbol americano para este fin de semana desde el juego estelar del TNF hasta el SNF

NFL Semana 8: dónde y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuba extraditará a México a

Cuba extraditará a México a Zhi Dong Zhang, el broker chino del Cártel de Sinaloa y CJNG

Grupo armado incendia una casa tras irrumpir con auto en el fraccionamiento Colinas de San Miguel en Culiacán, Sinaloa

“Sólo un penal federal presenta sobrepoblación”, afirma García Harfuch luego de comparecer ante el senado

Omar García Harfuch comparece ante el Senado para dar informe de seguridad; sostiene que “su trabajo es medible”

FGR indaga a policías de Baja California por presunto robo de cocaína a favor del Cártel de Los Arellano Félix

ENTRETENIMIENTO

El es César, el hombre

El es César, el hombre ‘guapo’ que cautivó a Belinda en pleno concierto en Jalisco

Final de Amanecer: fecha, hora y todo sobre el desenlace de la telenovela de Livia Brito y Fernando Colunga

Sabrina Carpenter, Chumel Torres y un polémico tuit protagonizan el trend más inesperado en México

“Sigue en terapia”: Kike Mayagoitia se burla del Tío Pepe por no asistir a La Granja VIP tras recibir insulto de Jawy

‘La Granja VIP’ en vivo hoy 22 de octubre: El Tío Pepe cumple su amenaza y se ausenta del reality

DEPORTES

NFL Semana 8: dónde y

NFL Semana 8: dónde y cuándo ver todos los partidos

Alejandro Kirk, Fernando Valenzuela y todos los mexicanos que han jugado una Serie Mundial

WWE NXT Halloween Havoc 2025: cuándo, a qué hora y dónde verlo en vivo desde México

Gran Premio de México 2025 de la F1: posibles precios de cerveza, agua y refrescos dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez

Isaac del Toro anuncia su regreso a casa para el Nacional de Ruta en México