¿Volverá? TV Azteca rompe el silencio sobre la ausencia del Tío Pepe de La Granja VIP tras insultos de Jawy

La tensión en La Granja VIP alcanzó un nuevo punto crítico luego de la ausencia del Tío Pepe, el mayoral encargado de guiar a los famosos en las labores del campo. Su desaparición de cámaras ocurrió apenas horas después de que Jawy Méndez lo insultara con una palabra altisonante, provocando una ola de indignación dentro y fuera del reality.

Este miércoles 22 de octubre, el sitio oficial de Azteca Uno Noticias confirmó que el Tío Pepe no se presentó a sus actividades habituales, algo que encendió las alarmas entre la audiencia, ya que él acostumbra a supervisar a los peones entre 8 y 9 de la mañana y regresar tras el desayuno de los granjeros.

En su lugar, una instructora fue quien impartió lecciones en el huerto, mientras las cámaras evitaban mencionar el tema directamente. La producción solo informó que “es posible que el Tío Pepe se incorpore a sus actividades en las próximas horas, pero todavía no se ha informado al respecto”.

Tras la sanción a Jawy volvieron a reírse del mayoral (La Granja VIP)

Una ofensa que escaló dentro del reality

Durante la gala del martes, Adal Ramones anunció una sanción contra Jawy después de que llamara “pendej*” al Tío Pepe frente a otros participantes del reality. De acuerdo con el conductor, el Mayoral sí vio el video y se mostró profundamente molesto, al grado de que no estaba claro “si lo volverían a ver”.

Pero el conflicto no terminó ahí. En plena jornada de trabajo en el huerto, Kike Mayagoitia se burló del instructor, asegurando entre risas que estaba “en terapia” tras lo ocurrido. A la broma se sumaron Omahi y Sergio Mayer Mori, lo que generó aún más indignación en redes sociales.

El Tío Pepe generó controversia en TikTok. (@soyeltiopepe, TikTok)

El rumor de que el Tío Pepe habría renunciado tomó fuerza en X y TikTok, donde ya circula una petición para sancionar nuevamente a los responsables, quienes además incumplieron el castigo impuesto a Jawy.

Aunque la televisora no ha confirmado una salida definitiva, fuentes y menciones al aire han dejado entrever que el mayoral se encuentra afectado emocionalmente y está evaluando su permanencia en el proyecto.

Mientras tanto, el público ha convertido el nombre de Tío Pepe en tendencia nacional bajo un mensaje contundente: “Con el Tío Pepe no se metan”.

El destino del querido mentor podría definirse esta misma noche durante La Asamblea, donde se espera que la producción dé una explicación formal.

Exigen nuevo castigo contra Jawy.