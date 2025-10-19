México

Así avanza la recuperación de caminos y puentes en Veracruz tras intensas lluvias

La maquinaria pesada y el personal especializado de la SICT operan en los puntos más vulnerables de la región

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
El compromiso de la SICT
El compromiso de la SICT es mantener trabajos ininterrumpidos hasta restablecer la normalidad en las comunidades afectadas. (REUTERS/Tonatiuh Navarro)

La recuperación de la conectividad y la movilidad en la zona norte de Veracruz se ha convertido en una prioridad inmediata tras las intensas lluvias que afectaron a diversas comunidades.

En respuesta a esta emergencia, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México ha desplegado 169 equipos operativos dedicados a la limpieza y rehabilitación de las áreas más impactadas.

Las labores, coordinadas por cuadrillas especializadas de la SICT, se concentran en la remoción de escombros y la restauración de las condiciones necesarias para que la población pueda retomar sus actividades habituales.

Estas brigadas, integradas por maquinaria pesada, camiones y personal capacitado, han sido distribuidas estratégicamente en los puntos de mayor vulnerabilidad, con el objetivo de restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.

La respuesta integral del Gobierno
La respuesta integral del Gobierno de México refuerza la atención a la contingencia por lluvias en el norte de Veracruz. FOTO: SICT

La presencia activa de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se extiende actualmente a los municipios de Poza Rica, Álamo, Tempoal, Zontecomatlán, Ilamatlán, Ixhuatlán de Madero, Tlachichilco y El Higo.

En estas localidades, los trabajos se desarrollan de manera ininterrumpida y en coordinación con los tres órdenes de gobierno, lo que permite una respuesta integral ante la contingencia.

La SICT ha reiterado su compromiso de mantener las labores sin descanso, con la finalidad de que las familias afectadas en Veracruz puedan recuperar su cotidianidad lo antes posible.

Las cuadrillas operativas no se
Las cuadrillas operativas no se detienen ante la adversidad. La colaboración entre niveles de gobierno y la determinación de los equipos son clave para superar la crisis. FOTO: SICT

El impacto de las intensas lluvias del 9 de octubre

El impacto de las precipitaciones ha dejado un saldo de más de 70 fallecidos y decenas personas desaparecidas, de acuerdo con las cifras actualizadas por el Gobierno mexicano.

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez, detalló el pasado jueves que 111 municipios han resultado afectados y que 160 localidades permanecen incomunicadas debido a la destrucción de caminos y puentes.

No obstante, Velázquez indicó que el número de comunidades aisladas disminuye progresivamente a medida que avanzan las labores de reapertura de vías terrestres.

En el ámbito de los servicios básicos, la directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, comunicó que el suministro eléctrico ha sido restablecido en un 93 %, lo que ha permitido reconectar a más de 207.000 usuarios en Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro.

Sin embargo, 19.700 hogares permanecen sin energía, principalmente en áreas de difícil acceso. Para atender estas zonas, la CFE desplegará más de 100 plantas de emergencia, algunas de las cuales serán transportadas mediante helicópteros militares.

En cuanto a la respuesta institucional, Sheinbaum explicó que el Gobierno federal ha identificado 191 comunidades como prioritarias, basándose principalmente en el porcentaje de viviendas afectadas.

La presidenta anunció que su administración ofrecerá reportes diarios sobre los daños y las acciones de apoyo, y anticipó que para el próximo lunes se podría contar con un balance más completo sobre el número de casas dañadas.

Temas Relacionados

SICTVeracruzmexico-noticiasLluvias

Más Noticias

Sheinbaum fue cuestionada por habitantes de Tianguistengo tras falta de ayuda del alcalde por inundaciones

La titular llamó a los ciudadanos a evaluar a sus autoridades para las próximas elecciones

Sheinbaum fue cuestionada por habitantes

Jon Secada anuncia concierto en CDMX: fecha y recinto para su tributo a Nat King Cole

El intérprete de “Otro Día Más Sin Verte” ofrecerá un espectáculo donde la elegancia del jazz y la calidez cubana se unen, destacando duetos y versiones renovadas de grandes clásicos

Jon Secada anuncia concierto en

Señalan supuesta actitud déspota de Carlos Rivera en ¿Quién es la máscara?: “Súper soberbio”

El cantante de Tlaxcala ha generado polémica tras reportes de roces con el equipo de producción y señalamientos sobre su postura ante la diversidad

Señalan supuesta actitud déspota de

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 19 de agosto: nominados se muestran nerviosos por primera eliminación

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Granja VIP en vivo

Carlos Jiménez niega acusaciones de Sandra Cuevas por supuestos cobro de cuotas para afectarla

El periodista retó a la exalcaldesa a presentar pruebas sobre las acusaciones en su contra

Carlos Jiménez niega acusaciones de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen seis presuntos miembros del

Caen seis presuntos miembros del Cártel de Sinaloa con 12 armas largas en Chiapas: dos son extranjeros

Caen dos mujeres ligadas a una célula criminal que usaba al menos ocho casas para delitos contra la salud en Morelos

Cae presunto homicida de aspirante a edil en Oaxaca, Fiscalía afirma que asesinato no tiene relación con proceso electoral

Aseguran más de 200 paquetes con cocaína y una avioneta en cateo a aeródromo de Chiapas | VIDEO

Rocha Moya pide no generar “culpabilidad” a menores detenidos por guerra del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Thalía preocupa al aparecer desde

Thalía preocupa al aparecer desde un hospital y redes señalan su aspecto físico

Jon Secada anuncia concierto en CDMX: fecha y recinto para su tributo a Nat King Cole

Señalan supuesta actitud déspota de Carlos Rivera en ¿Quién es la máscara?: “Súper soberbio”

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 19 de agosto: nominados se muestran nerviosos por primera eliminación

Aseguran que Galilea Montijo está enfurecida y despidió a asistente por perder contrato millonario con marca

DEPORTES

Esto dijo Karely Ruiz tras

Esto dijo Karely Ruiz tras vencer a Karina García por nocaut en el Stream Fighters 4

¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión el exjugador de Tigres detenido por asesinar a policías en Culiacán?

¿No está listo? Gabriel Milito afirma que la ‘Hormiga’ González debe hacer más méritos para ser convocado a la Selección Mexicana

Isaac del toro sigue haciendo historia y se cuelga la plata en el Andorra Cycling Master 2025

André Jardine se disculpa con la afición del América tras perder contra Cruz Azul: “Lo lamentamos porque éramos muy superiores”