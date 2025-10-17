SRE confirma la muerte de tres mexicanos en accidente aéreo en Michigan, EEUU

Aeronave privada que habría sido registrada en México se desplomó en Michigan, EEUU. Foto: Redes sociales

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), al mando de Juan Ramón de la Fuente, informó sobre un accidente ocurrido el pasado jueves 16 de octubre en el condado de Clinton, Michigan, en el que una aeronave privada con matricula mexicana se accidentó, hecho en el que tres personas de nacionalidad mexicana perdieron la vida.

Por medio de un comunicado se señaló que el Consulado de México en Detroit implementó un protocolo ante emergencias y contactó al Departamento de Policía de Bath, Michigan, y a autopridades competentes con la finalidad de conocer los resultados de las investigaciones y coadyuvar en la asistencia y protección consular que se requiriera.

Además, se informó que el Consulado contactó a las familias de las personas que lamentablemente perdieron la vida en el accidente y continuará la colaboración con las autoridades locales para su eventual repatriación, así como para brindar asistencia y acompañamiento consular a los familiares de las víctimas que lo requieran.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias ante este lamentable accidente”, concluyó el comunicado.

¿Cómo ocurrió el accidente de una aeronave en Michigan en la que perdieron la vida tres mexicanos?

El pasado jueves, una aeronave ejecutiva Hawker 800XP, con matrícula XA-JMR presuntamente registrada en México y con base en Aguascalientes, se desplomó en una zona rural de Bath Township, condado de Clinton, Michigan. El hecho ocurrió cerca de las 17:0 hrs en las inmediaciones de la intersección de Clark Road y Peacock Road.

Aeronave privada que habría sido registrada en México se desplomó en Michigan, EEUU. (Crédito: x.com/@Muhamma22474285)

Un boletín oficial del condado de Bath, lugar al que acudieron equipos del Departamento de Bomberos y del Departamento de Policía, confirmó la presencia de tres personas a bordo. Autoridades confirmaron que los tres pasajeros, que luego se supo que eran mexicanos, fueron localizados y confirmados como fallecidos tras el impacto.

Las labores de emergencia incluyeron la participación de diversas dependencias que colaboraron en la zona del siniestro, donde se estableció un perímetro de seguridad.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa del accidente ni cual era la ruta final prevista para la aeronave. La Administración Federal de Aviación (FAA) se trasladó al lugar del accidente junto con autoridades locales para iniciar la investigación correspondiente.

La aeronave implicada, según información extraoficial y coincidente con bases de datos especializadas como Aviation Safety Network, corresponde al modelo Hawker 800XP, con matrícula XA-JMR y número de serie 258530. El avión era operado por la empresa Aéreo Lineas del Centro SA, de origen mexicano. Los datos de vuelos muestran que la aeronave sufrió un descenso abrupto desde una altitud superior a los 14 mil 000 pies (4 mil 267.2 metros), impactando contra el terreno en menos de un minuto.