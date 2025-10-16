México

Instalaciones de la Fiscalía de Baja California han sido atacadas tres veces en menos de un mes

La fiscal del estado argumentó que estos ataques se deben al trabajo que realizan en contra de los grupos criminales en la entidad

Por Fabián Sosa

Desde drones, grupo criminal lanzó
Desde drones, grupo criminal lanzó tres explosivos hechizos a la fiscalía antisecuestro de Baja California. (Europa Press)

El pasado 15 de octubre de 2025, con drones, arrojaron tres explosivos hechizos al patio de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en el Combate al Secuestro en Playas de Tijuana

En conferencia de prensa, la Fiscal General de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, confirmó que a las 19:06 horas, en la avenida el picacho en la colonia Playas de Tijuana, se reportaron detonaciones de armas de fuego en las instalaciones.

Según la fiscal, corroboraron inmediatamente los hechos y especificó que “el nuevo personal levantó el reporte al C5 en su horario laboral. Apenas pasaban unos minutos de la tarde y todos estaban en labores cuando ocurrió”.

La fiscal comentó que no hay antecedentes de ataques con drones contra instalaciones de gobierno en Baja California, pero explicó que los artefactos explosivos arrojados al patio eran hechizos.

“Son unas botellas de plástico que contienen clavos, balines y otros fragmentos de metal. Estas se accionan desde una distancia lejana que puede ser de kilómetros", dijo.

Daños en fiscalía de Baja California

La fiscal general dijo que
La fiscal general dijo que sólo cuatro autos fueron afectados. (Conferencia de prensa FGE Baja California)

“En este incidente, se vieron afectados tres vehículos particulares y uno de la institución. Los daños fueron en carrocería y vidrios. Se descartaron incendios y detonaciones de arma de fuego”, aclaró, señalando que “ninguna persona sufrió lesiones tanto al interior como al exterior de las instalaciones”, explicó Andrade Ramírez.

Sin embargo, no es la única ocasión en la que esa institución es agredida, pues anteriormente ha recibido otros “ataques sorpresivos” debido a que “desde la administración a mi cargo, hemos estado realizando grandes trabajos de detenciones de temas de crimen organizado que repito, no es nuestro trabajo desarticular bandas delincuenciales“, dijo la fiscal de Baja California, quien puntualizó que ”es fuero federal".

Uno de ellos ocurrió el pasado 20 de septiembre, en el que sujetos armados ingresaron a las instalaciones de la unidad de Robo de Vehículos. Reportes emitidos por medios locales indican que jóvenes de aproximadamente 23 años, vestidos de negro, ingresaron por la parte trasera y prendieron fuego a vehículos estacionados.

Una hora después, a las 4:26, se reportó un segundo ataque, esta vez en la colonia Sección Jardines de Playas de Tijuana, donde fue incendiado un vehículo oficial asignado al grupo antisecuestros de la Fiscalía.

Tras estos hechos, durante la conferencia de prensa, la fiscal mencionó que ya hay siete detenidos por los ataques en Tijuana y Ensenada. Agregó que los hechos se investigarán como “terrorismo y lo que resulte, conforme se den los hechos ya vamos viendo qué otro tipo penal se puede actualizar”, señalando que los ataques de septiembre podrían estar relacionados.

Motivos de los ataques a la fiscalía de Baja California

La investigación apunta que los
La investigación apunta que los ataques son por las detenciones hechas recientemente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Más del 90% de los homicidios cometidos tienen que ver con crimen organizado y al investigarlos, intervenimos a estos grupos criminales”, explicó la fiscal.

“Los últimos casos han tenido que ver con la privación de la vida de dos guardias nacionales, homicidios cuadruples, multihomicidios, feminicidios, incluso con arsenales en su poder. No es que vayamos tras el arma que es competencia del fuero federal pero nos encontramos con eso en las investigaciones”.

“Hemos reforzado los protocolos de la seguridad porque una de las partes estará inconforme cuando tomemos una decisión pero es un trabajo objetivo. No estamos favoreciendo ni protegiendo a nadie”.

Posteriormente recordó que en las últimas semanas detuvieron a la célula del Speed, quien se reagrupó un año después de salir de prisión, e intentaba extorsionar a trabajadores de la central de abastos, por lo que fue detenido junto con 11 personas que tenían entre sus antecedentes homicidios, secuestros y privaciones.

Además señaló que se detuvo a la célula del Mecha Corta, responsable del homicidio cuadruple y las narcomantas en Mexicali, así como el incendio en el restaurante de mariscos “El Popeye”.

Otro de los casos tiene que ver con ataques de empresas pesqueras del puerto de Ensenada, como la detención de Mario Bros, que operaba en Tijuana, así como el arresto de delincuentes de alto impacto como El Rubio, yerno de El muletas, quienes están relacionados con tráfico de drogas.

También se detuvo a El quemado y el exagente Silva, quienes operaban en Rosarito y lideraban un grupo criminal relacionado con despariciones forzadas. Además de él, la SSC detuvo a tres policías municipales y posteriormente la fiscalía detuvo a dos más.

También mencionó la detención de El Pantera, que junto con otros individuos desapareció y asesinó a dos agentes en activo de la Guardia Nacional, además de también atacar instalaciones de la fiscalía. Por estas acciones, la fiscal general señala que “las personas están incómodas” y que por tal motivo han recibido estas agresiones.

