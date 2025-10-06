¿Sheinbaum se une al ‘trend del Bienestar’? La presidenta revivió su discurso viral en celebración de CDMX

Confetti falls as Mexico's President Claudia Sheinbaum waves to the crowd, on the day she delivers a speech marking her first year in office, reporting on government actions included in her first State of the Union address, to supporters and government officials, at Zocalo Square, in Mexico City, Mexico, October 5, 2025. REUTERS/Toya Sarno Jordan

El 5 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el acto denominado “La Transformación Avanza” en la Ciudad de México. Dicho encuentro se realizó tras cumplirse un año desde su llegada al Poder Ejecutivo y para dar a conocer los principales resultados de su gobierno.

No obstante, el evento generó controversia luego de que la mandataria hiciera referencia al trend viral que circula en redes sociales bajo su nombre. El clip alude a la propuesta de la gestión sobre construir más preparatorias cercanas a los domicilios, con el objetivo de facilitar que los estudiantes continúen sus estudios.

“Primero hay que construir más preparatorias cerca de la casa, para que los estudiantes salgan de la secundaria y vayan directo a la preparatoria.”, enuncia el fragmento en Tiktok.

Sheinbaum retoma el ‘reggaeton del Bienestar’

En la celebración del domingo, la presidenta presentó un balance general de su primer año al frente del gobierno. Sin embargo, el tema educativo tomó relevancia cuando se mencionó el trend viral iniciado en redes sociales.

Ante la referencia, Sheinbaum sonrió y afirmó que la iniciativa, al igual que su mensaje en internet, se hará una realidad para favorecer a todos los alumnos de educación básica y superior en México.

“Como ya se hizo viral y lo haremos realidad, estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa, que saliendo de la secundaria vayan directo a la preparatoria”, enfatizó.

Durante un acto oficial, la presidenta hizo alusión a su trend viral en redes sociales. Crédito: Tiktok: @claudiasheinbaum

La tendencia comenzó cuando una frase de la presidenta sobre el nuevo programa denominado “Mi derecho, mi lugar” fue editada junto con la canción “Reggaeton champagne” de Bellakath y Dani Flow.

A partir de ello, internautas compartieron fragmentos con bailes y caracterizaciones de Sheinbaum, lo que llevó al clip a alcanzar miles de reacciones y compartidos en pocas horas, situándolo entre los trends más populares del ámbito político.

Tras participar en la tendencia, la mandataria provocó diversas reacciones, principalmente de respaldo por acercarse a las generaciones jóvenes. Asimismo, usuarios destacaron su actitud relajada y que tomó la situación con buen humor.